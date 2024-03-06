В.Путин поздравил с 8 марта летчиц-выпускниц Краснодарского училища ВВС РФ

23:00 07.03.2024

Владимир Путин поздравил с 8 марта выпускниц Краснодарского высшего военного авиационного училища



Женщины достойно несут службу в зоне специальной военной операции, причем по разным направлениям. Об этом сегодня говорил Владимир Путин во время своего визита в Краснодарское высшее военное авиационное училище.



С 2017 года там обучают курсантов-девушек. С ними президент встретился за чаепитием и поделился своими впечатлениями о полетах. Владимира Путина спрашивали о его опыте управления разными воздушными судами, в том числе – боевыми самолетами. Отвечая на вопрос, как бы он отнесся к тому, что борт №1 стала бы пилотировать женщина, президент ответил, что дело не в гендерной разнице, а профессиональных качествах.







Владимир Путин, президент РФ: "Выдвижение на должности не только в армии, а вообще, и в народном хозяйстве, где угодно, мы должны руководствоваться не гендерными принципами, а деловыми. Если человек достоин, если он показывает результат в своей работе, ни в коем случае нельзя по гендерным принципам "зажимать". Женщин не надо куда-то выдвигать, у нее семья, дети, у нее своя жизнь должна быть – это неправильный подход. С другой стороны, неправильно, когда обязательно такой-то процент женщин в таких-то сферах – в управлении столько-то процентов, в парламенте столько-то процентов, в местной администрации столько-то процентов, в армии столько-то процентов. Не по процентам надо о человеке судить, а по личным и деловым качествам".



В училище главе государства показали работу авиационных тренажеров. Сейчас в заведении готовят летный состав по пяти военным специальностям: для оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и морской авиации.



Материал опубликовал: Сергей Долгов