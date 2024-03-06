Курс "История религий России" введут во всех вузах с нового учебного года

00:02 08.03.2024

Курс "История религий России" будет введен во всех высших учебных заведениях РФ со следующего учебного года, сейчас его апробация проходит в 28 университетах. Об этом ТАСС сообщили в Минобрнауки РФ.



"В 28 университетах проходит апробация нового учебного курса „История религий России", распространить модуль на все вузы планируется со следующего учебного года", - говорится в сообщении.