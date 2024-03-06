В Киргизии "ташиевцы" продолжают аресты "кольбаевцев"

00:14 08.03.2024

ГКНБ задержал руководителей подконтрольных Кольбаеву компаний, которые поставляли продукты на рудник Кумтор. В КГК дали пояснение

Сотрудники ГКНБ установили, что в целях личного обогащения и финансирования подконтрольной организованной преступной группировки, "вор в законе" К.Асанбек (Камчы Кольбаев) через подставных лиц способствовал заключению ОсОО "Гранд Электроникс" контракта с ЗАО "Кумтор Голд Компани" на поставку продовольствия и организацию питания на руднике "Кумтор".



Полученная от ЗАО "Кумтор Голд Компани" финансовая прибыль ОсОО "Гранд Электроникс" выводилась в аффилированное с организованной преступностью ОсОО "Гранд Электроникс Стаф" с последующим обналичиваем и передачей лично К.Асанбеку.



6 марта 2024 года в рамках возбужденного по статье "Финансирование преступного сообщества" уголовного дела, задержаны и водворены в ИВС ОВД г.Каракол руководители подконтрольных К.Асанбеку коммерческих фирм Б.А.Б. и Х.Д.А.



Следствие продолжается.



В "Кумтор Голд Компани" предоставили следующий комментарий:



В настоящее время ОсОО "Гранд Электроникс Стаф" не оказывает услуги питания на руднике Кумтор



В связи с задержанием Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызской Республики руководителей ОсОО "Гранд Электроникс Стаф" закрытое акционерное общество "Кумтор Голд Компани" сообщает следующее.



ОсОО "Гранд Электроникс Стаф" была привлечена для оказания услуг в период действия Внешнего управления в "Кумтор Голд Компани" и оказывала услуги по питанию на руднике Кумтор в период с мая 2022 года по февраль 2023 год.



Решением правления "Кумтор Голд Компани" на рудник возвращена и в настоящее время работает собственная служба общественного питания на руднике.



Справка



Согласно данным Министерства юстиции, руководителем ОсОО "Гранд Электроникс" является Амиркулов Урмат Мамасыдыкович, учредителем - Балакин Сергей Борисович.



Руководителем ОсОО "Гранд Электроникс Стаф" является Джумакадыров Жанболот Аманбекович , учредителем Джумакадыров Жанболот Аманбекович.