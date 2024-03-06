 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Открыт прием работ на Конкурс молодых международников СНГ имени А.А.Громыко
00:25 08.03.2024

Организаторами конкурса выступают Ассоциация внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, МГИМО МИД России, Академия управления при Президенте Республики Беларусь и Институт Европы РАН при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, Евразийской экономической комиссии, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ.

В конкурсе могут принимать участие студенты и выпускники учреждений высшего образования, аспиранты, ученые, преподаватели, журналисты, аналитики, специалисты из сферы бизнеса, представители общественных организаций, дипломаты из государств-участников СНГ не старше 40 лет. Окончание приема заявок – 23:59 13 мая 2024 г.



Участие в конкурсе возможно в рамках следующих номинаций:
• Основная номинация – научные статьи аспирантов, ученых, преподавателей, аналитиков и дипломатов не старше 40 лет по состоянию на 1 августа 2024 года.
• Дебютная номинация – научные статьи студентов и выпускников учреждений высшего образования не старше 30 лет по состоянию на 1 августа 2024 года.
• Номинация "Конкурс эссе" – публицистические эссе студентов и выпускников учреждений высшего образования не старше 30 лет по состоянию на 1 августа 2024 года.

Также жюри вправе устанавливать дополнительные специальные номинации.

К участию в конкурсе принимаются оригинальные неопубликованные научные статьи и аналитические записки, написанные самостоятельно одним или несколькими авторами (не более 30 тыс. знаков) и посвященные исследованию следующих тем:
• перспективы интеграционных проектов на постсоветском пространстве: Союзное государство Беларуси и России, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ;
• контуры нового миропорядка: вызовы и возможности для России и стран СНГ;
• научная дипломатия как ресурс формирования Большой Евразии;
• "тотальная санкционная война": правовой статус, последствия и методы противодействия;
• роль и место Центральной Азии и Закавказья в евразийской интеграции;
• угрозы конфликтов и инструменты укрепления безопасности в Евразии;
• дипломатическое наследие А.А.Громыко;
• Великая Отечественная война и Вторая мировая война: проблема сохранения исторической памяти и борьба с фальсификацией истории;
• роль ООН, ее прошлое и будущее в системе международных отношений.

Конкурс является междисциплинарным. К участию принимаются работы, раскрывающие заявленную тематику в области политологии, экономики, социологии, истории, права, философии.

К участию в конкурсе также принимаются работы по специальной номинации для публицистических эссе на темы:
• "Новый передел мира: война цивилизаций или баланс макрорегионов?";
• "Культурные войны": как борьба за переформатирование идентичности человека влияет на мировую политику?

Призы:
• Статьи победителей конкурса в основной номинации будут опубликованы в ведущих научных журналах (в т.ч. входящих в перечень ВАК).
• Работы всех финалистов конкурса будут опубликованы в научном сборнике статей.
• Не менее 50 финалистов получат грант на участие в Форуме финалистов в Москве в июле 2024 г. для презентации своих работ, участия в уникальных мастер-классах и насыщенной культурной программе.
• Победители в основной номинации получат ценные призы – ноутбук, планшет или смартфон. В дебютной номинации – умные часы, фитнес-браслет или внешний жесткий диск. Также предусмотрены призы в специальных номинациях по решению жюри.

По результатам дебатов, в ходе которых будет проходить защита работ на Форуме финалистов конкурса, Жюри может предоставить победителям:
• Грант на научно-исследовательский проект, издание монографии или участие в конференции в России.
• Грант на повышение квалификации в ведущих вузах России, включая МГИМО.
• Рекомендательное письмо для стажировки в Евразийской экономической комиссии, МГИМО.

Для участия в конкурсе необходимо до 13 мая 2024 г. включительно подать заявку через электронную форму на официальном сайте конкурса: konkurs-gromyko.org, содержащую анкету участника и конкурсную работу.
Подробная информация на официальном сайте конкурса: konkurs-gromyko.org.
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По всем вопросам пишите организаторам в социальные сети или на электронную почту: info@konkurs-gromyko.org

Источник - konkurs-gromyko.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709846700


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