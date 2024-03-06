Открыт прием работ на Конкурс молодых международников СНГ имени А.А.Громыко

00:25 08.03.2024

Организаторами конкурса выступают Ассоциация внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, МГИМО МИД России, Академия управления при Президенте Республики Беларусь и Институт Европы РАН при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, Евразийской экономической комиссии, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ.



В конкурсе могут принимать участие студенты и выпускники учреждений высшего образования, аспиранты, ученые, преподаватели, журналисты, аналитики, специалисты из сферы бизнеса, представители общественных организаций, дипломаты из государств-участников СНГ не старше 40 лет. Окончание приема заявок – 23:59 13 мая 2024 г.



