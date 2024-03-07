Четыре шага Пашиняна к большой войне, - Г.Мирзаян

00:29 08.03.2024

ГЕВОРГ МИРЗАЯН

7 марта 2024



Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает попытки превратить страну в антироссийский и антииранский плацдарм.



Пашинян последовательно разрывает связи с Россией и Евразийским экономическим союзом - с соседями, которые могут быть для Армении торговыми и иными партнерами.



"Вместо этого Армения решила поискать себе союзников где-то на европейском континенте или даже за океаном, с которыми не имеет прямой связи", - поясняет ИА Регнум российский военный эксперт Андрей Клинцевич.



Причем делается это не демонстративным волевым решением, а при помощи тактики "тысячи порезов" - шаг за шагом. Пока последним стало требование вывести российских пограничников из аэропорта Звартноц.



Вне контекста требование может показаться логичным - российские пограничники были нужны, когда в Армении в 90-е годы не было ни соответствующих служб, ни компетенций, ни ресурсов. Однако сегодня вывод пограничников рассматривается как пролог для полного изгнания российских военных из Армении.



Армянские власти уверяют, что уменьшение влияния России поспособствует росту безопасности и суверенитета страны. На самом же деле это приведет к вторжению на территорию Армении третьих сил и утрате Ереваном государственности.



Причем отнюдь не в результате хитрых комбинаций.



"Фактически Армения находится на грани новой войны, и нужно совершить всего несколько действий, чтобы это стало реальностью", - говорит Андрей Клинцевич.



Шаг первый: отказ от всего российского



Никол Пашинян уже заявлял, что участие Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "заморожено".



В уставных документах организации подобный статус не прописан, однако в понимании Пашиняна это означает отказ Еревана участвовать в работе организации.



И вот уже Москва, устами главы МИД Сергея Лаврова, требует от армянской власти определиться. Ереван же определяться отказывается, перекладывая эту задачу на Москву.



"Я бы сказал, что это Россия как член ОДКБ должна уточнить свою позицию в отношении Армении. В наших отношениях с ОДКБ с 2021 года мы подчеркивали, что Армения имеет границу с Азербайджаном, а ОДКБ настаивала, что такой границы нет, не признавала эту границу и даже не осудила оккупацию территории Армении", - утверждает секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.



Напомним, армянские власти даже не объявили мобилизации при вторжении Азербайджана, а Пашинян, выражая готовность не защищать землю, а вести переговоры с Баку, сам признал территорию спорной.



Ереван осознает, что выход из ОДКБ повлечет за собой прекращение льготных поставок российских вооружений, но считает, что Россия как эксклюзивный поставщик вооружения ему и не нужна.



"Если у нас не один военно-технический партнер, а пять, плюс от 25 до 30% - наше внутреннее производство, то наша зависимость от одной страны прекращается, и мы уверены, что увеличивается наша безопасность.



Если раньше Россия решала не поставлять нам вооружение, мы оказывались в коллапсе. Сейчас, если одна страна решит так поступить, у нас остаются четыре другие", - уверяет Армен Григорян.



В теории звучит красиво. Однако на практике - нереалистично. Прежде всего потому, что страна не может обеспечить такого объема внутреннего производства: для этого банально не хватает ресурсной базы.



Кроме того, с учетом географического положения Армении, ее низкой платежеспособности и резкого роста конфликтности во всем мире целый ряд поставщиков не способны гарантировать Еревану поставки. Особенно сейчас, когда Запад выгребает все передвигающееся и стреляющее для помощи Киеву.



"Армении могут передать разве что небольшой объем старой списанной техники, чтобы поддержать ее интерес во взаимодействии с НАТО и ЕС", - считает Андрей Клинцевич.



Наконец, покупка оружия из многих источников приведет к возникновению военного "зоопарка" - какой сейчас и существует на Украине, где разные системы требуют разного типа обслуживания, вплоть до применения разных видов ГСМ.



Излишне говорить, что этот "зоопарк" крайне сложно интегрировать в единый формат вооруженных сил.



Шаг второй: западные военные



Изгнание российских пограничников и военных в целом - второй шаг Пашиняна к войне, уверен Андрей Клинцевич. Причем речь идет не только о пограничниках в аэропорту: сейчас в Ереване активно муссируют тему вывода и российской базы из Гюмри.



Нужно понимать, что нынешнего российского контингента в Армении недостаточно для отражения полномасштабного вторжения со стороны, например, Турции. Однако вполне достаточно, чтобы служить гарантией российского вмешательства (в случае, конечно, если Ереван сам готов воевать за то, что считает своим).



И если агрессор проигнорирует эту гарантию, базу можно использовать как плацдарм для развертывания более мощной группировки.



Армянские власти активно убеждают население, что русских вполне могут заменить французы или американцы. Однако ввод западного контингента - или даже перспектива ввода - резко испортят отношения Армении со странами, с которыми она пока придерживается нормальных отношений - с Россией и Ираном, которым не нужен плацдарм Запада на Кавказе.



Сейчас иранцы всерьез рассматривают вариант ввода войск для защиты Армении в случае, если Азербайджан вторгнется в армянский Сюник. Если же Армения станет американским союзником, она превращается во врага Ирана - и при этом остается врагом Турции (которой тоже не нужны западные сателлиты в ее зоне ответственности).



"Прозападная Армения, особенно если сюда заведут французский военный контингент, будет враждебной всем странам в регионе. И этим самым сможет, к огромному сожалению, объединить Россию, Иран, Турцию и Азербайджан.



Единственное, что их будет объединять в регионе - вражеская Армения, вопрос которой надо будет решить", - уверен армянский активист Мика Бадалян.



В этой ситуации любой франко-американский контингент в Армении окажется банально отрезан от снабжения. Турция и Россия не пустят логистику с запада, севера и востока, а Иран - с юга.



Шаг третий: создание иллюзий



Третий шаг - вера. Но речь - не о религии. По замыслу Пашиняна, армяне должны поверить, что Евросоюз защитит страну в случае проблем с соседями.



Рассказывая о "предательстве России", Пашинян и его окружение убеждают народ, что Запад их не бросит. Причем убеждают в тесной координации с западными партнерами. С теми же французами, которые не только выступают с жесткими комментариями в адрес Азербайджана (прямо обвиняя его в этнических чистках в Карабахе), но и рассказывают, как активно и демонстративно помогают армянам в их беде.



Взвешенная же позиция Москвы, ее стремление оставаться над схваткой и нежелание пиариться приводят к тому, что у армян складывается впечатление: Европа - надежна, Россия - нет.



Шаг четвертый: пустые обещания



Наконец, четвертый пункт - отказ Пашиняна выполнять взятые на себя перед Баку обязательства.



"Создать изолированный коридор через Армению для коммуникации между Нахичеванем с остальной частью Азербайджана. В этом случае Азербайджан просто прорубит его силой, о чем неоднократно заявлялось. А Пашинян потом забудет об этой территории так же, как забыл про Карабах. Вычеркнет ее с карты", - прогнозирует Андрей Клинцевич.



Да, параметры коридора до сих пор не согласованы. Армения не готова лишаться суверенитета над этим коридором. Но варианты выхода - например, передать контроль за безопасностью этой дороги России - Пашинян не рассматривает.



В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев действительно может посчитать, что вопрос проще решить силой - если к тому времени, конечно, Армения не будет состоять в ОДКБ, на ее территории не будет российских пограничников, а иранцы не захотят помогать американской марионетке.



Выгодоприобретателями от реализации такого сценария станут Запад, лишивший Россию еще одного союзника, и Турция, которая благодаря азербайджанским войскам сможет взять под контроль весь Южный Кавказ, превращая его в инструмент давления на Тегеран и Москву, а также в трамплин для распространения своего влияния в Средней Азии.



Проигравшими же рискуют оказаться Россия, Иран и - главное! - сама Армения, лишенная территории, государственности и надежд на будущее. А его нет у всех стран, превращаемых Западом в антироссийский плацдарм.