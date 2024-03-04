Жамин Акималиев: Зачем Киргизии Академия наук?

00:39 08.03.2024 Какой должна быть Академия наук?

Автор: Жамин Акималиев

В настоящее время только ленивый не критикует Национальную академию наук. Имеются даже госчиновники, которые считают, что республику можно двигать вперед без всякой науки. Что, мол, Национальная академия - это "пережиток" прошлого, то есть советского строя.



Однако такие необоснованные нападки не выдерживают критики. На этот счет обратимся к тому же советскому периоду. Академия наук была организована в 1954 году по инициативе выдающего сына кыргызского народа, первого секретаря ЦК Исхака Раззакова. И академии в этом году исполняется 70 лет.



Во времена Советского Союза наука процветала во всех отношениях. Государство не жалело средств на науку. Были даже случаи, когда руководителей научно-исследовательских учреждений наказывали за неполное освоение выделенных средств. Тогда четко понимали, что наука превратилась в производительную силу общества и является весьма прибыльной сферой страны. От каждого вложенного в науку рубля государство получало 10 рублей прибыли. Наука была окружена, как тогда говорили "заботой и вниманием партии и правительства". Заработная плата ученых была одной из высоких. К примеру, доктор наук – заведующий отделом института получал 400 рублей в месяц. Такую зарплату получал только Министр. И это в то время, когда средняя зарплата в СССР составляла 122 рубля. Первый секретарь ЦК Компартии Турдакун Усубалиев получал в месяц 600 рублей, а президент Академии наук Курман-Гали Каракеев – 1000 рублей.



Кроме высокой зарплаты, научным учреждениям выделялись все необходимые финансовые средства на создание их прочной материально-технической базы. Это – приобретение современных приборов и оборудования, строительство научных корпусов и жилых домов специально для ученых, средства на командировки в пределах всего Советского Союза и на проведение экспериментов и постоянных научных экспедиций. Таким образом, вся наука, в том числе Академия наук, жила и функционировала не "при развитом социализме", а при коммунизме в полном смысле этого слова.



При таком режиме наибольшего благоприятствования в науку стремилась способная молодежь. Тогда попасть в науку было весьма трудно. Отбор кадров проводился через большие конкурсы и в науку привлекались только способные и талантливые люди. В результате бурного развития самой науки и активного внедрения ее достижений в практику, Кыргызстан по уровню своего социально-экономического развития находился в первой пятерке из 15 Союзных республик. По племенному животноводству наша республика вышла на третье место, а по урожайности сахарной свеклы и кукурузы – на первое место в Советском Союзе. Именно благодаря научно-техническому прогрессу Кыргызстан превратился в индустриально-аграрную страну. Какие тогда были заводы и фабрики, колхозы и совхозы, другие крупные предприятия.



А что теперь? Кабинет Министров выделяет научным учреждениям финансовые средства только на заработную плату, причем мизерную. Например, в Национальной академии наук заработная плата ученых находится в пределах 9800 - 17000 сомов. Это в то время, когда по данным Национального статистического комитета, среднемесячная зарплата по республике в 2023 году составила 33258 сомов. "Родное" правительство обязано хотя бы довести зарплату ученых до среднереспубликанского показателя. Для сравнения следует отметить, что среднемесячная заработная плата научных работников Академий наук стран СНГ составляет: в Кыргызстане 17000 сомов, в соседнем Таджикистане 45000 сомов, в Белоруссии 56000 сомов, в Узбекистане 60000 сомов, а в Российской Федерации 65000 сомов. Чем мы хуже других? Разве при такой низкой зарплате возможны ли научные открытия и изобретения? Сомневаюсь.



На мой взгляд, для сохранения и нормального функционирования НАН, кроме финансов еще необходимы правовые гарантии. В этой связи в новом Уставе необходимо черным по белому записать: "Национальная академия наук является высшим государственным научным учреждением при Президенте Кыргызской Республики. Учредителем НАН является Президент Кыргызской Республики. НАН подотчетна в своей деятельности Президенту Кыргызской Республики". Это созвучно тому, что Президент является гарантом Конституции и в новой ее редакции от 5 мая 2021 года впервые указано: "Национальная академия наук Кыргызской Республики, основываясь на принципах преемственности и научного прогресса, координирует направления в сфере фундаментальных и прикладных наук.". Между прочим в республике имеются подобные прецеденты: Академия государственного управления и Национальная аттестационная комиссия функционируют при Президенте Кыргызской Республики.



НАН КР имеет немало функций, но при этом отсутствует функции научной экспертизы государственных проектов по научно-техническому и социально-экономическому развитию Кыргызской Республики. Дополнительное наделение НАН такой новой функцией способствовало бы научному обеспечению реализации Национальных программ и значительно повысило бы престиж самой Академии.



Одними из основных принципов и форм сотрудничества НАН с иными субъектами научной деятельности являются привлечение ученых и специалистов научных учреждений и высших учебных заведений республики к выполнению исследований и разработок в научных учреждениях НАН и наоборот. Однако, до сего времени не определен конкретный механизм практического осуществления этих совместных и сложных задач между НАН и ВУЗами республики. Здесь нельзя отрицать и роли Министерства образования и науки, которое напрямую финансирует научно-исследовательские учреждения и высшие учебные заведения путем конкурсного отбора научных тем.



Хотелось бы остановиться еще на одном вопросе. Согласно существующему положению, главным "начальником" Академии является ее Президиум. Я всегда выступал за ликвидация Президиума НАН, этого своего рода Политбюро, когда есть еще президент Академии, Общее собрание и Отделения. В настоящее время Президиума нет даже в Администрации Президента Кыргызской Республики. Как внутренней, так и внешней политикой успешно управляет сам Президент Садыр Жапаров и дела идут неплохо. А почему в Национальной академии мы должны иметь собственное "Политбюро" под названием Президиум. Наука должна показывать пример полной свободы и эффективной системы управления.



Следует подчеркнуть, что за последние годы ряды академиков НАН пополнились новыми, относительно молодыми и способными учеными. К настоящему времени мы имеем уже 39 академиков. В связи с этим следовало бы внести: "Президент НАН избирается по предложению Президента Кыргызской Республики на Общем собрании только из числа действительных членов (академиков)". И даже по элементарной логике Академией должен руководить академик. Во всяком случае, так было всегда. Первым президентом Академии наук был избран выдающийся ученый-академик Иса Ахунбаев (1954-1960), затем академик Курман-Гали Каракеев (1960-1978), академик Муса Адышев (1978-1979), академик Мурзабек Иманалиев (1979-1987), академик Николай Лаверов (1987-1989), академик Аскар Акаев (1989-1990), академик Ильгиз Айтматов (1990-1993), академик Турар Койчуев (1993-1997), академик Жаныбек Жеенбаев (1997-2007), академик Шарипа Жоробекова (2007-2012), академик Абдыганы Эркебаев (2012-2017), академик Мурат Джуматаев (2017-2022). И только с 2022 года президентом Академии является член-корреспондент НАН КР Канатбек Абдрахматов. Не стоит забывать, что академиками избираются ученые за выдающийся вклад в науку, а членами-корреспондентами – за обогащение науки крупными научными трудами.



Национальная академия наук не может существовать без собственных научно-исследовательских учреждений. Академия без институтов – это все равно, что небо без Луны. Тогда как можно понять тот факт, что в истекшем году в соответствии с постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 25 апреля 2023 года, два научно-исследовательских института Академии, в частности, Институт гуманитарных и региональных исследований Южного отделения НАН передан в ведение Ошского государственного университета, а Институт экономики имени одного из основателей Академии наук академика Алышбаева – в ведение Кыргызского экономического университета имени Рыскулбекова, причем с сохранением соответствующих штатов, материально-технической базы, даже прилегающих территорий и действующих источников финансирования. Возникает законный вопрос: будут ли возвращены эти исконные институты Национальной академии обратно в ее состав? Кроме того составлен специальный список, согласно которому 11 научно-исследовательских институтов Национальной академии закрепляются (?!) за государственными высшими учебными заведениями республики (Кыргызский государственный технический университет, Кыргызский национальный аграрный университет, Кыргызский национальный университет, Жалал-Абадский государственный университет, Кыргызская государственная медицинская академия). А ведь такое механическое "закрепление" ведущих научно-исследовательских институтов, составляющих основу Национальной академии наук за высшими учебными заведениями может привести к полному разрушению научного потенциала, да и еще противоречит действующему Закону Кыргызской Республики "О Национальной академии наук Кыргызской Республики", где говорится: "Основные и оборотные фонды и прочее государственное имущество, переданные НАН, не подлежат изъятию и передаче другим организациям".



Интересы дела требуют коренного изменения принципа финансирования научных учреждений. Следует отказаться от остаточного принципа и перейти к стабильному и достаточному финансированию. В связи с этим необходимо определиться с объемом финансирования науки. Передовые страны мира (Япония, США, Китай) выделяют на научные цели от 3 до 5 процентов от ВВП. Разумеется, нам тяжело состязаться с такими крупными державами. Вместе с тем необходимо закрепить в законном порядке следующее положение: "Ежегодный объем финансирования фундаментальной и прикладной наук за счет государственного бюджета должен составлять не менее 1 процента от Валового внутреннего продукта республики.". А коль ВВП Кыргызстана достиг уже 1 триллиона сомов, то доля одного процента составит 10 миллиардов сомов. В действительности же в 2023 году на научные исследования НАН КР было выделено чуть более 0,5 миллиарда сомов.



Жамин Акималиев,



академик Национальной академии наук Кыргызской Республики.



4 марта 2024 года Источник - mnenie.akipress.org

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