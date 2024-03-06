 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 08.03.2024
01:09  Бахтиер Эргашев: Примитивная пропаганда (полемика с Кудратходжой)
00:57  Ильзат Касымов назначен замминистра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана
00:53  Трамп победит Байдена на выборах благодаря своему "перерождению", - Росс Дауэтет
00:50  Украина стала кладбищем для танков Abrams, - The National Interest
00:48  Марин Ле Пен на марше, а Макрон поплатился за свой милитаризм, - В.Прохватилов
00:42  Иранский гроссмейстер Амин Табатабаи выиграл Aeroflot Open-2024
00:39  Жамин Акималиев: Зачем Киргизии Академия наук?

00:38  Демократизация и дегенерация, или Поможет ли "заграница", - Дмитрий Тараторин
00:29  Четыре шага Пашиняна к большой войне, - Г.Мирзаян
00:25  Открыт прием работ на Конкурс молодых международников СНГ имени А.А.Громыко
00:14  В Киргизии "ташиевцы" продолжают аресты "кольбаевцев"
00:02  Курс "История религий России" введут во всех вузах с нового учебного года
Четверг, 07.03.2024
23:00  В.Путин поздравил с 8 марта летчиц-выпускниц Краснодарского училища ВВС РФ
21:27  Экс-главком ВСУ Залужный тихо тикает послом Украины в Лондон
19:38  Назначен новый постоянный представитель Узбекистана при ООН в Женеве (Элдиер Тошматов)
14:23  Казанский митрополит: "Понимать мусульман – наша насущная потребность"
14:19  В Варшаве жестко разгоняют протестующих фермеров
14:16  "Россия продолжит защищать русских от Казахстана до Прибалтики", – запорожский губернатор Балицкий
14:07  Америка после "супервторника": повторение финальной дуэли Байден – Трамп становится гарантированным , - Дм.Минин
13:57  Новый миропорядок или ядерный апокалипсис? Развязка уже совсем близко, - Вадим Бондарь
13:17  Талибы вновь начали арестовывать афганских женщин за нарушение исламского дресс-кода
11:57  Российский "Газпром" через российский суд хочет взыскать с польской Orlen $935 млн. Кто ж ему даст?..
11:55  "Окончательное решение". Турция готовит очередной мега-поход против северо-иракских курдов
11:18  Коля - отважный идиот. Армения настаивает на выводе российских войск
11:00  Турция призывает прорвать блокаду Газы. Израиль хотят наказать "коллективно и сообща", - Игорь Субботин
10:57  В Казахстане регистрируют 8-ю политическую партию - "Ынтымак"
10:38  Уточнение по судьбе американского сухогруза - горит и тонет, три матроса - "груз 200"
09:03  На кону - власть. Как цифровой доллар превращается в политическую проблему Америки, - В.Катасонов
08:59  В Панаме найдена гробница с золотом 8 века до н.э. Изумительны покрытые золотом серьги из зубов кашалота
08:20  НПО атакуют президента Жапарова с Запада, - Виктория Панфилова
01:28  Хоким Ферганской области Бозоров незаконно "прихватизировал" Молодежное озеро
01:27  Как тактический истребитель МиГ-29 ВВС Кыргызстана попал в США?
01:16  На финишной хромой: могут ли Трамп и Байден выйти из президентской гонки
00:40  США стали главным поставщиком СПГ в Европу
00:39  Токаев и кадры (к середине президентского срока), - Данияр Ашимбаев
00:36  "Флотилия свободы-2". Турция призывает прорвать блокаду Газы, - НГ
00:28  Переговоры Израиля и ХАМАС быстро зашли в тупик - Reuters
00:25  Караганда. Акима Кусаинова в 4-й раз задержали за управление авто в пьяном виде
00:24  Мирзиеев хочет сделать Ташкент "городом для пешеходов"
00:18  Пекин обещает победить дефляцию в 2024 году, - М.Сергеев
00:13  Закрылся старейший сатирический узбекистанский журнал "Муштум"
00:08  Российская ракета едва не прихлопнула в порту Одессы выступавшего там греческого премьера Мицотакиса
00:05  Турецкий терминал Dortyol отказался принимать российскую нефть из-за санкций
00:03  Конец Виндзоров. Британскую монархию добивают загадочные болезни
00:01  В Марокко обнаружены кости ранее неизвестного монстроузного вида динозавров - Khinjaria acuta
Среда, 06.03.2024
21:24  В Аденском заливе горит пораженный хуситами американский сухогруз True Confidence
20:17  Никки Хейли объявила, что выходит из президентской гонки. Трамп остался последним "республиканцем"
20:12  Экономика Европы безнадежно заваливается на бок, - В.Прохватилов
20:08  Кастинг клоунов. О суровых буднях российской "оппозиции", - ФСК
15:57  Al Mayadeen: за подрывом интернет-кабелей в Красном море стоят США. Разоблачение израильского фейка про хуситов
12:29  Арабы выкупят оператора сотовой связи: что случится с тарифами в Казахстане
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Иранский гроссмейстер Амин Табатабаи выиграл Aeroflot Open-2024
00:42 08.03.2024

Иранский гроссмейстер Амин Табатабаи стал победителем "Аэрофлот Опен" - 2024. 23-летний уроженец Тегерана очень здорово провел концовку турнира, в двух последних турах обыграв рейтинг-фаворитов Александра Грищука и Андрея Есипенко. Последний был очень близок к первому призу. В партии с Табатабаи его устраивала ничья, но в эндшпиле Есипенко допустил ошибку и в итоге вынужден был капитулировать. Обидное поражение Андрея, учитывая, что в конце прошлого года примерно в такой же ситуации он упустил место в турнире претендентов-2024, проиграв в последнем туре Grand Swiss-2023 Анишу Гири.



Драматичная развязка

Долгое время в турнире лидировал первый номер рейтинга Александр Грищук. Один из самых титулованных российских гроссмейстеров современности начал турнир с трех побед подряд, сделал ничью черными с Нодирбеком Якуббоевым, а в шестом туре переиграл Тимура Гареева. Пять очков из шести возможных. Такой темп смог поддержать только второй "сеяный" Андрей Есипенко (в том числе смог одолеть Шамсиддина Вохидова и 13-летнего вундеркинда Ивана Землянского). На пол-очка отставали Денис Хисматуллин, Илья Ильюшенок, Павел Понкратов, Алексей Гребнев, Сергей Дрыгалов, Александр Шиманов (все - Россия), Амин Табатабаи (Иран) и Айк Мартиросян (Армения).

А вот предпоследний день турнира у Грищука совсем не задался. После тяжелой ничьей с Есипенко он уступил Табатабаи. "По сути, все решил один неудачный ход, - признался Грищук. - Я долго над ним думал и в итоге перемудрил. В блице не допустил бы такой ситуации, так бывает". Иранец вырвался в лидеры, но его смог догнать Есипенко, который белым цветом обыграл Дрыгалова (гроссмейстер из Курганской области удивлялся, что так долго шел в группе лидеров, учитывая, что в последние годы сосредоточился на тренерской работе).

Таким образом, перед последним туром Есипенко и Табатабаи имели по 6,5 очка и играли очную партию. Преимущество было на стороне 21-летнего россиянина. Чтобы занять первое место, его устраивала ничья (в дележе преимущество отдавалось тому, кто сыграл меньше партий белыми). Иранский гроссмейстер прекрасно понимал расклады, поэтому разыграл острый дебют. На втором часе игры соперники разменяли ферзи, а в эндшпиле Есипенко потерял важную пешку, и в какой-то момент его позиция выглядела крайне опасной. И спастись не удалось.

"Очевидно, это хороший опыт, - отметил "СЭ" Табатабаи, праздновавший первую крупную победу на открытом турнире такого уровня. - Меня самого удивил мой результат, поскольку я начал турнир с поражения (от Арсена Давтяна). Тем не менее, потом мои дела наладились. В нескольких партиях мне повезло. Например, во второй туре у меня была ничейная позиция с [Алексеем] Горбатовым, а я еще не отошел от поражения в первом туре. Каким-то чудом мне удалось победить белыми. Три последних партии прошли очень удачно, был уверен в своих силах. Самая сложная партия? В седьмом туре я имел плохую позицию, но в какой-то момент мне удалось перехитрить соперника (Илья Ильюшенок). С Есипенко игра тоже была напряженной, в конце он имел шансы спастись в эндшпиле. Честно, я испытываю особенные чувства после итоговой победы на турнире с такой богатой историей. Помню, когда я играл в Москве несколько лет назад, то попросил Александра Грищука сделать совместную фотографию, и это было для меня большой честью. А в этом турнире мне удалось обыграть его".

Крупные призы

Отметим, что продолжилась традиция "Аэрофлот Опен". За 22 года турнир ни разу не выигрывал (без дележа) гроссмейстер с рейтингом 2700. Амин стартовал в Москве с рейтингом 2696. "Мы рады, что на нашем турнире зажглась новая звезда, - отметил глава Федерации шахмат России Андрей Филатов. - Для Амина это большой успех. Надеюсь, что эта победа придаст ему мотивации еще больше развивать свой талант. Наши ребят тоже хорошо себя показали, особенно юноши, которые получили возможность сыграть на таком крупном открытом турнире".

Помимо рейтинговых очков победитель получит 3 миллиона рублей. Второй призер, которым стал Есипенко, - 1,8 миллиона. Третье место по дополнительным показателям досталось Нодирбеку Якуббоеву. Топ-5 замкнули лидеры сборных Армении и Белоруссии Айк Мартиросян и Денис Лазавик. У Грищука -12-е место, у чемпиона мира до 18 лет Алексея Гребнева - 15-е (на ближайшем заседании совета ФИДЕ россиянину будет присвоено звание гроссмейстера), у победителя "Аэрофлот Опен" - 2020 Айдын Сулейманлы - 17-е.

"Хочу сказать спасибо организаторам турнира, - продолжил Табатабаи. - Великолепный зал, атмосфера, отличный состав участников, много молодых шахматистов. Конечно, играть две партии в день - это очень тяжело. С другой стороны, интересно было проверить свои физические возможности".

Женский зачет выиграла Бибисара Асаубаева. Двукратная чемпионка мира по блицу набрала 5,5 очка (23-е место в общем зачете). На счету представительницы Казахстана три победы, пять ничьих и одно поражение от Александра Шиманова. Один из главных российских стримеров до последнего тура сохранял шансы на попадание в топ-3, но поражение от Якуббоева отбросило его за пределы топ-30.

Отметим, что международный шахматный турнир проводился Федерацией шахмат России и Министерством спорта Российской Федерации при поддержке ПАО "Аэрофлот". Теперь с нетерпением ждем возвращения турнира в следующем году, который станет юбилейным, 20-м по счету.

Параллельно с международным опен-турниром проходил этап Детского Кубка России - "Аэрофлот Опен - Дети".

Победители и призеров:
Юноши до 15 лет
1-2. Богдан Головченко (Санкт-Петербург), Максим Иванников (Москва) - по 8 очков, 3. Таймаз Темирбеков (Республика Дагестан) - 7;
Девушки до 15 лет
1-3. Ульяна Дудкина (Санкт-Петербург), Диана Хафизова (Москва), Алиса Чернышова (Пермский край) - по 7;
Мальчики до 13 лет
1. Руслан Гаджиев (Республика Дагестан) - 8, 2. Матвей Пятницын (Нижегородская область) - 7,5, 3. Андрей Бабочкин (Москва) - 7;
Девочки до 13 лет
1. Татьяна Мозолевская - 7,5, 2-3. Алиса Генриэтта Юнкер (обе - Москва), Мария Калугина (Самарская область) - по 7.

В детском турнире был установлен беспрецедентный призовой фонд - 1 миллион рублей.

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Источник - sport-express.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709847720


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Конференция, посвященная 30-летию маслихатов, пройдет в Астане
- Мажилис одобрил законопроект по снижению закредитованности граждан в первом чтении
- Новый центр детского творчества откроют в Экибастузе по поручению Президента
- Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК – 25 лет
- Пересмотреть избыточные платежи предпринимателей в ЕНПФ
- 25 апреля 2024 года состоятся выборы депутата Сената Парламента Республики Казахстан от Кызылординской области вместо выбывшего
- Отказаться от тотального контроля мобильных переводов
- Партия "AMANAT" помогает наладить открытый диалог между государством и бизнесом
- Расследование авиационных происшествий нужно передать независимому органу
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  