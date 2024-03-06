Иранский гроссмейстер Амин Табатабаи выиграл Aeroflot Open-2024

00:42 08.03.2024

Иранский гроссмейстер Амин Табатабаи стал победителем "Аэрофлот Опен" - 2024. 23-летний уроженец Тегерана очень здорово провел концовку турнира, в двух последних турах обыграв рейтинг-фаворитов Александра Грищука и Андрея Есипенко. Последний был очень близок к первому призу. В партии с Табатабаи его устраивала ничья, но в эндшпиле Есипенко допустил ошибку и в итоге вынужден был капитулировать. Обидное поражение Андрея, учитывая, что в конце прошлого года примерно в такой же ситуации он упустил место в турнире претендентов-2024, проиграв в последнем туре Grand Swiss-2023 Анишу Гири.







Драматичная развязка



Долгое время в турнире лидировал первый номер рейтинга Александр Грищук. Один из самых титулованных российских гроссмейстеров современности начал турнир с трех побед подряд, сделал ничью черными с Нодирбеком Якуббоевым, а в шестом туре переиграл Тимура Гареева. Пять очков из шести возможных. Такой темп смог поддержать только второй "сеяный" Андрей Есипенко (в том числе смог одолеть Шамсиддина Вохидова и 13-летнего вундеркинда Ивана Землянского). На пол-очка отставали Денис Хисматуллин, Илья Ильюшенок, Павел Понкратов, Алексей Гребнев, Сергей Дрыгалов, Александр Шиманов (все - Россия), Амин Табатабаи (Иран) и Айк Мартиросян (Армения).



А вот предпоследний день турнира у Грищука совсем не задался. После тяжелой ничьей с Есипенко он уступил Табатабаи. "По сути, все решил один неудачный ход, - признался Грищук. - Я долго над ним думал и в итоге перемудрил. В блице не допустил бы такой ситуации, так бывает". Иранец вырвался в лидеры, но его смог догнать Есипенко, который белым цветом обыграл Дрыгалова (гроссмейстер из Курганской области удивлялся, что так долго шел в группе лидеров, учитывая, что в последние годы сосредоточился на тренерской работе).



Таким образом, перед последним туром Есипенко и Табатабаи имели по 6,5 очка и играли очную партию. Преимущество было на стороне 21-летнего россиянина. Чтобы занять первое место, его устраивала ничья (в дележе преимущество отдавалось тому, кто сыграл меньше партий белыми). Иранский гроссмейстер прекрасно понимал расклады, поэтому разыграл острый дебют. На втором часе игры соперники разменяли ферзи, а в эндшпиле Есипенко потерял важную пешку, и в какой-то момент его позиция выглядела крайне опасной. И спастись не удалось.



"Очевидно, это хороший опыт, - отметил "СЭ" Табатабаи, праздновавший первую крупную победу на открытом турнире такого уровня. - Меня самого удивил мой результат, поскольку я начал турнир с поражения (от Арсена Давтяна). Тем не менее, потом мои дела наладились. В нескольких партиях мне повезло. Например, во второй туре у меня была ничейная позиция с [Алексеем] Горбатовым, а я еще не отошел от поражения в первом туре. Каким-то чудом мне удалось победить белыми. Три последних партии прошли очень удачно, был уверен в своих силах. Самая сложная партия? В седьмом туре я имел плохую позицию, но в какой-то момент мне удалось перехитрить соперника (Илья Ильюшенок). С Есипенко игра тоже была напряженной, в конце он имел шансы спастись в эндшпиле. Честно, я испытываю особенные чувства после итоговой победы на турнире с такой богатой историей. Помню, когда я играл в Москве несколько лет назад, то попросил Александра Грищука сделать совместную фотографию, и это было для меня большой честью. А в этом турнире мне удалось обыграть его".



Крупные призы



Отметим, что продолжилась традиция "Аэрофлот Опен". За 22 года турнир ни разу не выигрывал (без дележа) гроссмейстер с рейтингом 2700. Амин стартовал в Москве с рейтингом 2696. "Мы рады, что на нашем турнире зажглась новая звезда, - отметил глава Федерации шахмат России Андрей Филатов. - Для Амина это большой успех. Надеюсь, что эта победа придаст ему мотивации еще больше развивать свой талант. Наши ребят тоже хорошо себя показали, особенно юноши, которые получили возможность сыграть на таком крупном открытом турнире".



Помимо рейтинговых очков победитель получит 3 миллиона рублей. Второй призер, которым стал Есипенко, - 1,8 миллиона. Третье место по дополнительным показателям досталось Нодирбеку Якуббоеву. Топ-5 замкнули лидеры сборных Армении и Белоруссии Айк Мартиросян и Денис Лазавик. У Грищука -12-е место, у чемпиона мира до 18 лет Алексея Гребнева - 15-е (на ближайшем заседании совета ФИДЕ россиянину будет присвоено звание гроссмейстера), у победителя "Аэрофлот Опен" - 2020 Айдын Сулейманлы - 17-е.



"Хочу сказать спасибо организаторам турнира, - продолжил Табатабаи. - Великолепный зал, атмосфера, отличный состав участников, много молодых шахматистов. Конечно, играть две партии в день - это очень тяжело. С другой стороны, интересно было проверить свои физические возможности".



Женский зачет выиграла Бибисара Асаубаева. Двукратная чемпионка мира по блицу набрала 5,5 очка (23-е место в общем зачете). На счету представительницы Казахстана три победы, пять ничьих и одно поражение от Александра Шиманова. Один из главных российских стримеров до последнего тура сохранял шансы на попадание в топ-3, но поражение от Якуббоева отбросило его за пределы топ-30.



Отметим, что международный шахматный турнир проводился Федерацией шахмат России и Министерством спорта Российской Федерации при поддержке ПАО "Аэрофлот". Теперь с нетерпением ждем возвращения турнира в следующем году, который станет юбилейным, 20-м по счету.



Параллельно с международным опен-турниром проходил этап Детского Кубка России - "Аэрофлот Опен - Дети".



Победители и призеров:

Юноши до 15 лет

1-2. Богдан Головченко (Санкт-Петербург), Максим Иванников (Москва) - по 8 очков, 3. Таймаз Темирбеков (Республика Дагестан) - 7;

Девушки до 15 лет

1-3. Ульяна Дудкина (Санкт-Петербург), Диана Хафизова (Москва), Алиса Чернышова (Пермский край) - по 7;

Мальчики до 13 лет

1. Руслан Гаджиев (Республика Дагестан) - 8, 2. Матвей Пятницын (Нижегородская область) - 7,5, 3. Андрей Бабочкин (Москва) - 7;

Девочки до 13 лет

1. Татьяна Мозолевская - 7,5, 2-3. Алиса Генриэтта Юнкер (обе - Москва), Мария Калугина (Самарская область) - по 7.



В детском турнире был установлен беспрецедентный призовой фонд - 1 миллион рублей.



Тимур Ганеев

Заместитель шефа отдела спорта