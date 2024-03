Марин Ле Пен на марше, а Макрон поплатился за свой милитаризм, - В.Прохватилов

00:48 08.03.2024

07.03.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Падение популярности дома разбушевавшийся "галльский петух" пытается компенсировать показной воинственностью



Недавние милитаристские ужимки и прыжки Эмманюэля Макрона не помогли ему, еще больше уронив и без того присевшие рейтинги.



Заявление Макрона о возможности отправки войск НАТО на Украину вызвало жесткую негативную реакцию политического класса Франции.



Партия Эмманюэля Макрона "Возрождение" (ранее – "Вперед, республика!") сегодня уверенно идет к сокрушительному поражению на выборах в Европарламент. В 2019 году она получила 22%, сейчас ей предсказывают 18%. И большое отставание от первого места, на котором во всех последних опросах уверенно держится "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Она уже начала предвыборную кампанию, обещая бороться с "авторитарной" бюрократией в Брюсселе. Возглавляет партию ее выдвиженец Жордан Барделла, восходящая звезда французских правых.



Рейтинг "Национального объединения" – почти 30%. Победа на выборах в Европарламент Марин Ле Пен и ее партии резко укрепит позиции евроскептиков.



Марин Ле Пен мощно выступила против отправки на Украину войск НАТО, высказав свою принципиальную позицию, которая в настоящее время совпадает с мнением большинства французских избирателей.



По данным недавнего опроса исследовательским институтом Odoxa-Backbone Consulting, опубликованного Le Figaro, почти 70% французов не одобряют позицию Макрона по поводу отправки войск стран НАТО на Украину. "68% французов считают, что глава государства был не прав, демонстрируя такую позицию". С воинственными эскападами Макрона согласились лишь 31% респондентов.



"Макрон пытается играть в военачальника, однако так беззаботно говорит о жизни наших детей. Речь идет о мире или войне в нашей стране", – заявила Ле Пен. Она также выступила в Национальной ассамблее с разгромной речью по поводу макроновских прожектов.



Недавний опрос французского Института общественного мнения (IFOP) показал: если бы выборы президента состоялись сейчас, Ле Пен набрала бы 36% в первом туре. Ближайший конкурент, премьер-министр Габриэль Атталь, – 22%. Именно его планируют выдвинуть на следующие президентские выборы французские либералы вместо политического банкрота Макрона.



Атталь уже сейчас гораздо более популярен, чем Макрон: его рейтинг одобрения составляет 53%, что на 17 пунктов выше, чем у Макрона. Но его приход еще не помешал сокрушительному преимуществу партии Марин Ле Пен на десять пунктов над макронистской партией "Возрождение" в социологических опросах.



Пытаясь хоть как-то набрать электоральные очки, макронисты продвигают военную риторику, называя сторонников Ле Пен "пророссийской армией" на территории Франции. Впрочем, такое пустословие уже плохо работает на фоне схлопывания французской экономики вслед за немецкой, падения реальных доходов населения и сокращения потребления продуктов питания на 15% – такова цена двух лет антироссийских санкций для простых французов.



На днях министр финансов Франции Брюно Ле Мэр предупредил о понижении прогноза роста экономики страны на текущий год из-за ухудшения перспектив в других странах региона. Согласно прогнозу Еврокомиссии, ВВП Франции увеличится всего лишь на 0,9% в этом году вместо ранее заявленных полутора процентах.



Согласно недавним опросам, во втором туре президентских выборов Ле Пен получила бы 51%. Есть, конечно, и другие правые вроде Эрика Земмура с партией "Реконкиста" и рейтингом в шесть процентов. Но его избиратели не отдадут свои голоса за нетрадиционного либерала Атталя.



Директор IFOP Жером Фурке уверен: сценарий победы "Национального объединения" на всех предстоящих выборах "никогда не был столь правдоподобным".



"Марин Ле Пен готовится не просто к выборам. Она готовится к власти", – пишет британский The Economist.



"Г-жа Ле Пен не новичок в национальных выборах… Приняв участие в трех президентских выборах, она прошла в финальный тур на двух. Каждый раз она проигрывала действующему президенту Эммануэлю Макрону. Но ее окончательный результат подскочил: с 34% в 2017 году до 41% в 2022 году. В 2027 году Макрону будет запрещено баллотироваться на третий срок подряд. Некоторые ранние опросы сейчас предполагают, что на этот раз г-жа Ле Пен может одержать победу", – отмечает The Economist.



Марин Ле Пен и ее соратники по партии наладили работу с элитой управленцев: "На тихих встречах в задних комнатах Парижа партийные чиновники и избранные депутаты собирают информацию по всем вопросам: от рыночных рисков до энергетической политики. Советники [Марин Ле Пен], по словам одного из них, работают над несколькими законопроектами, которые будут готовы к передаче в парламент, и над программой на первые 100 дней. В феврале госпоже Ле Пен был вручен 60-страничный проект экономической политики, написанный Жаном-Филиппом Танги, молодым депутатом от "Национального объединения", выпускником элитной бизнес-школы. Каждый месяц секретная группа сочувствующих высокопоставленных государственных служащих, многие из которых на пенсии, но некоторые из них молоды, встречается с г-жой Ле Пен, чтобы дать совет".



Руководители "Национального объединения" активно ищут и приглашают на работу ведущих технократов Франции. Совсем недавно включился в разработку партийных программ бывший высокопоставленный чиновник Евросоюза Фабрис Леджери, ранее возглавлявший Frontex, агентство пограничного контроля ЕС. Выпускник элитной Национальной школы управления, Леджери присоединился к кампании по выборам в Европейский парламент.



"Сегодня я предпочитаю поставить свой опыт и знания на службу французам. У "Национального объединения" есть конкретный план и возможности его реализовать", – заявил Леджери воскресной газете Journal du Dimanche. – Мы полны решимости бороться с миграционной загвоздкой, которую Европейская комиссия и еврократы считают не проблемой, а, скорее, проектом: я могу это засвидетельствовать".



В декабре прошлого года, не сумев провести через парламент свой первоначальный вариант иммиграционной реформы, правительство Макрона "было вынуждено включить в законопроект ряд более жестких изменений, навязанных ему со стороны правофлангового мейнстрима", как пишет BBC.



В противном случае Макрону пришлось бы признать свою несостоятельность в законодательной сфере по вопросу, который задевает за живое практически всех французских избирателей.



Проглотить ужесточенную версию закона об иммиграции было уже само по себе достаточно неприятно для многих членов партии "Возрождение" и ее союзников. "Но внезапный удар под дых, который нанесла Ле Пен незадолго до голосования в Национальном собрании, оказался совершенно невыносим".



Марин Ле Пен внезапно объявила, что исправленная версия закона ужесточенная, по ее словам, благодаря давлению 88 депутатов "Национального объединения" выглядит вполне удовлетворительной.



Более того, она назвала это "идеологической победой", поскольку закон об иммиграции впервые признает принцип "национального предпочтения" – давнюю цель "Национального объединения".



Поддержка иммиграционного законопроекта "Национальным объединением" стала своего рода "поцелуем смерти" (baiser de la mort) для Макрона и его партии, как дружно написали французские СМИ.



"Молния ударила в макронистов, когда Марин Ле Пен объявила, что депутаты от "Национального объединения" наконец-то проголосуют за иммиграционный законопроект, заявив о своей "идеологической победе"", – отметил турецкий медиахолдинг TRT.



Важным элементом политической тактики Ле Пен и ее партийных соратников стало налаживание отношений с элитными группами страны.



Однопартийцы Марин Ле Пен налаживают дружеские контакты с парижским истеблишментом, как отмечает The Economist: "Это не столько попытка заручиться поддержкой, которая вряд ли будет предпринята в городе, который подавляющим большинством голосов проголосовал за г-на Макрона. Скорее, это попытка нейтрализовать влиятельные столичные круги, убедив некоторых видных деятелей прекратить сеять тревогу по поводу того, что может означать победа партии [Марин Ле Пен]".



И эта невидимая простому избирателю работа уже приносит результат. Осенью прошлого года Жордан Барделла был приглашен в парижскую Высшую коммерческую школу (Hautes Études Commerciales de Paris- HEC) провести дебаты со студентами. В конце прошлого года Ле Пен публично обедала с бывшим руководителем EDF, государственной электроэнергетической компании, в престижном парижском ресторане.



Ле Пен авторитетна и в Европе в целом. Вокруг нее объединяются консервативные силы ЕС, она сотрудничает с премьером Венгрии Орбаном, лидером влиятельной итальянской "Лиги" Маттео Сальвини, немецкой "Альтернативой для Германии". Летом состоятся выборы в Европарламент. Взяв там большинство, консерваторы смогут корректировать политику Брюсселя.



"Демонизация Марин Ле Пен уже не работает, – считает директор французского аналитического центра Fondapol Доминик Рейнье. – Страх перед правыми в общественном мнении преодолен. Люди думают, что Ле Пен похожа на них".