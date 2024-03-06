 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 08.03.2024
01:09  Бахтиер Эргашев: Примитивная пропаганда (полемика с Кудратходжой)
00:57  Ильзат Касымов назначен замминистра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана
00:53  Трамп победит Байдена на выборах благодаря своему "перерождению", - Росс Дауэтет
00:50  Украина стала кладбищем для танков Abrams, - The National Interest
00:48  Марин Ле Пен на марше, а Макрон поплатился за свой милитаризм, - В.Прохватилов
00:42  Иранский гроссмейстер Амин Табатабаи выиграл Aeroflot Open-2024
00:39  Жамин Акималиев: Зачем Киргизии Академия наук?

00:38  Демократизация и дегенерация, или Поможет ли "заграница", - Дмитрий Тараторин
00:29  Четыре шага Пашиняна к большой войне, - Г.Мирзаян
00:25  Открыт прием работ на Конкурс молодых международников СНГ имени А.А.Громыко
00:14  В Киргизии "ташиевцы" продолжают аресты "кольбаевцев"
00:02  Курс "История религий России" введут во всех вузах с нового учебного года
Четверг, 07.03.2024
23:00  В.Путин поздравил с 8 марта летчиц-выпускниц Краснодарского училища ВВС РФ
21:27  Экс-главком ВСУ Залужный тихо тикает послом Украины в Лондон
19:38  Назначен новый постоянный представитель Узбекистана при ООН в Женеве (Элдиер Тошматов)
14:23  Казанский митрополит: "Понимать мусульман – наша насущная потребность"
14:19  В Варшаве жестко разгоняют протестующих фермеров
14:16  "Россия продолжит защищать русских от Казахстана до Прибалтики", – запорожский губернатор Балицкий
14:07  Америка после "супервторника": повторение финальной дуэли Байден – Трамп становится гарантированным , - Дм.Минин
13:57  Новый миропорядок или ядерный апокалипсис? Развязка уже совсем близко, - Вадим Бондарь
13:17  Талибы вновь начали арестовывать афганских женщин за нарушение исламского дресс-кода
11:57  Российский "Газпром" через российский суд хочет взыскать с польской Orlen $935 млн. Кто ж ему даст?..
11:55  "Окончательное решение". Турция готовит очередной мега-поход против северо-иракских курдов
11:18  Коля - отважный идиот. Армения настаивает на выводе российских войск
11:00  Турция призывает прорвать блокаду Газы. Израиль хотят наказать "коллективно и сообща", - Игорь Субботин
10:57  В Казахстане регистрируют 8-ю политическую партию - "Ынтымак"
10:38  Уточнение по судьбе американского сухогруза - горит и тонет, три матроса - "груз 200"
09:03  На кону - власть. Как цифровой доллар превращается в политическую проблему Америки, - В.Катасонов
08:59  В Панаме найдена гробница с золотом 8 века до н.э. Изумительны покрытые золотом серьги из зубов кашалота
08:20  НПО атакуют президента Жапарова с Запада, - Виктория Панфилова
01:28  Хоким Ферганской области Бозоров незаконно "прихватизировал" Молодежное озеро
01:27  Как тактический истребитель МиГ-29 ВВС Кыргызстана попал в США?
01:16  На финишной хромой: могут ли Трамп и Байден выйти из президентской гонки
00:40  США стали главным поставщиком СПГ в Европу
00:39  Токаев и кадры (к середине президентского срока), - Данияр Ашимбаев
00:36  "Флотилия свободы-2". Турция призывает прорвать блокаду Газы, - НГ
00:28  Переговоры Израиля и ХАМАС быстро зашли в тупик - Reuters
00:25  Караганда. Акима Кусаинова в 4-й раз задержали за управление авто в пьяном виде
00:24  Мирзиеев хочет сделать Ташкент "городом для пешеходов"
00:18  Пекин обещает победить дефляцию в 2024 году, - М.Сергеев
00:13  Закрылся старейший сатирический узбекистанский журнал "Муштум"
00:08  Российская ракета едва не прихлопнула в порту Одессы выступавшего там греческого премьера Мицотакиса
00:05  Турецкий терминал Dortyol отказался принимать российскую нефть из-за санкций
00:03  Конец Виндзоров. Британскую монархию добивают загадочные болезни
00:01  В Марокко обнаружены кости ранее неизвестного монстроузного вида динозавров - Khinjaria acuta
Среда, 06.03.2024
21:24  В Аденском заливе горит пораженный хуситами американский сухогруз True Confidence
20:17  Никки Хейли объявила, что выходит из президентской гонки. Трамп остался последним "республиканцем"
20:12  Экономика Европы безнадежно заваливается на бок, - В.Прохватилов
20:08  Кастинг клоунов. О суровых буднях российской "оппозиции", - ФСК
15:57  Al Mayadeen: за подрывом интернет-кабелей в Красном море стоят США. Разоблачение израильского фейка про хуситов
12:29  Арабы выкупят оператора сотовой связи: что случится с тарифами в Казахстане
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Украина стала кладбищем для танков Abrams, - The National Interest
00:50 08.03.2024

The National Interest
США

Россия уничтожает на Украине танки "Абрамс"
TNI: Украина стала кладбищем для танков Abrams

Россия один за другим уничтожает на Украине американские танки Abrams, пишет NI. Только за последнюю неделю Киев потерял три боевые машины. Надежды ВСУ переломить ход боевых действий становятся все призрачнее - хотя, как отмечают эксперты, Abrams никогда и не были панацеей для украинской армии.



Менее чем за неделю на Украине было подбито три танка М1 Abrams производства США. Они были поражены российскими ПТУРами. Эти потери, получив широкое освещение в социальных сетях, стали для России серьезным пропагандистским успехом. Изначально Соединенные Штаты поставили на Украину 31 танк М1 Abrams, однако критики назвали это количество недостаточным, подчеркнув, что американские танки не смогут существенно изменить динамику боевых действий. Поставки западных танков, в том числе британских Challenger 2 и немецких Leopard 2, осложняются тем, что привыкшим к советским моделям украинским экипажам приходится быстро переучиваться. На фоне всего этого зону боевых действий на Украине прозвали "кладбищем танков".

Менее чем за неделю на Украине в ходе боев было уничтожено три танка М1Abrams американского производства. На распространяемых в сети видео видно, как были подбиты два последних танка. Согласно поступающим сообщениям, еще один танк был уничтожен противотанковой управляемой ракетой севернее села Бердычи.

На размещенном в социальной сети X видео показан танк Abrams, пораженный двумя ПТУРами, выпущенными расчетами российской 24-й отдельной гвардейской бригады. Похоже, экипаж из четырех человек сумел покинуть выведенный из строя танк. Однако неизвестно, сумели ли танкисты добраться до своих и удалось ли эвакуировать подбитую машину.

Уничтожение менее чем за неделю сразу трех танков Abrams стало пропагандистской удачей для Кремля. Очень быстро в соцсетях распространилось другое видео - на нем российский военнослужащий обращается к президенту Джо Байдену и благодарит его за отправку Abrams на Украину.

Более года тому назад Соединенные Штаты пообещали Украине 31 танк М1 Abrams, а в сентябре прошлого года украинский президент Владимир Зеленский объявил, что Киев получил первые американские машины.

В прошлом году американские официальные лица утверждали, что тяжелые основные боевые танки М1А1 Abrams могут изменить соотношение сил на поле боя в пользу Украины и помогут Киеву провести наступление. Но поставка небольшой партии этих машин не переломила ход военных действий, на что в сентябре прошлого года указала Wall Street Journal.

Американские танки прибыли на Украину спустя несколько месяцев после того, как Киев начал свое летнее контрнаступление. Однако их держали в тылу до последнего.

Многие эксперты по бронетанковой технике предупреждали, что 31 Abrams - это явно недостаточно для ВСУ. То же самое они говорили про 14 британских танков Challenger 2 и про немецкие Leopard 2, которые были поставлены на Украину в прошлом году.

Украине необходимы сотни, а не десятки танков. Но есть и другая проблема. Военнослужащие ВСУ на протяжении многих лет эксплуатируют танки советских моделей и накопили значительный опыт их применения. Западные танки имеют существенные отличия, и ускоренного курса подготовки явно недостаточно для того, чтобы обучить экипажи управлению этими машинами наилучшим образом.

"С самого начала наши бойцы говорили, что эти танки будут гореть, как и все остальные", - заявил российским государственным средствам массовой информации пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Россия в ходе этого вооруженного конфликта тоже потеряла тысячи танков. Согласно некоторым сообщениям, на Украине подбито и захвачено больше российских танков, чем было у Кремля на момент начала российской военной операции 22 февраля 2022 года (так в тексте, специальная военная операция была начата 24 февраля 2022 года - прим. ИноСМИ).

Украина превратилась в кладбище танков, и нравится это американскому военному командованию или нет, но три Abrams - это просто очередные трупы. Они горели, как и все прочие танки - тысячи танков.

Автор: Питер Сучиу (Peter Suciu).

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709848200


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Конференция, посвященная 30-летию маслихатов, пройдет в Астане
- Мажилис одобрил законопроект по снижению закредитованности граждан в первом чтении
- Новый центр детского творчества откроют в Экибастузе по поручению Президента
- Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК – 25 лет
- Пересмотреть избыточные платежи предпринимателей в ЕНПФ
- 25 апреля 2024 года состоятся выборы депутата Сената Парламента Республики Казахстан от Кызылординской области вместо выбывшего
- Отказаться от тотального контроля мобильных переводов
- Партия "AMANAT" помогает наладить открытый диалог между государством и бизнесом
- Расследование авиационных происшествий нужно передать независимому органу
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  