|Украина стала кладбищем для танков Abrams, - The National Interest
00:50 08.03.2024
The National Interest
США
Россия уничтожает на Украине танки "Абрамс"
TNI: Украина стала кладбищем для танков Abrams
Россия один за другим уничтожает на Украине американские танки Abrams, пишет NI. Только за последнюю неделю Киев потерял три боевые машины. Надежды ВСУ переломить ход боевых действий становятся все призрачнее - хотя, как отмечают эксперты, Abrams никогда и не были панацеей для украинской армии.
Менее чем за неделю на Украине было подбито три танка М1 Abrams производства США. Они были поражены российскими ПТУРами. Эти потери, получив широкое освещение в социальных сетях, стали для России серьезным пропагандистским успехом. Изначально Соединенные Штаты поставили на Украину 31 танк М1 Abrams, однако критики назвали это количество недостаточным, подчеркнув, что американские танки не смогут существенно изменить динамику боевых действий. Поставки западных танков, в том числе британских Challenger 2 и немецких Leopard 2, осложняются тем, что привыкшим к советским моделям украинским экипажам приходится быстро переучиваться. На фоне всего этого зону боевых действий на Украине прозвали "кладбищем танков".
Менее чем за неделю на Украине в ходе боев было уничтожено три танка М1Abrams американского производства. На распространяемых в сети видео видно, как были подбиты два последних танка. Согласно поступающим сообщениям, еще один танк был уничтожен противотанковой управляемой ракетой севернее села Бердычи.
На размещенном в социальной сети X видео показан танк Abrams, пораженный двумя ПТУРами, выпущенными расчетами российской 24-й отдельной гвардейской бригады. Похоже, экипаж из четырех человек сумел покинуть выведенный из строя танк. Однако неизвестно, сумели ли танкисты добраться до своих и удалось ли эвакуировать подбитую машину.
Уничтожение менее чем за неделю сразу трех танков Abrams стало пропагандистской удачей для Кремля. Очень быстро в соцсетях распространилось другое видео - на нем российский военнослужащий обращается к президенту Джо Байдену и благодарит его за отправку Abrams на Украину.
Более года тому назад Соединенные Штаты пообещали Украине 31 танк М1 Abrams, а в сентябре прошлого года украинский президент Владимир Зеленский объявил, что Киев получил первые американские машины.
В прошлом году американские официальные лица утверждали, что тяжелые основные боевые танки М1А1 Abrams могут изменить соотношение сил на поле боя в пользу Украины и помогут Киеву провести наступление. Но поставка небольшой партии этих машин не переломила ход военных действий, на что в сентябре прошлого года указала Wall Street Journal.
Американские танки прибыли на Украину спустя несколько месяцев после того, как Киев начал свое летнее контрнаступление. Однако их держали в тылу до последнего.
Многие эксперты по бронетанковой технике предупреждали, что 31 Abrams - это явно недостаточно для ВСУ. То же самое они говорили про 14 британских танков Challenger 2 и про немецкие Leopard 2, которые были поставлены на Украину в прошлом году.
Украине необходимы сотни, а не десятки танков. Но есть и другая проблема. Военнослужащие ВСУ на протяжении многих лет эксплуатируют танки советских моделей и накопили значительный опыт их применения. Западные танки имеют существенные отличия, и ускоренного курса подготовки явно недостаточно для того, чтобы обучить экипажи управлению этими машинами наилучшим образом.
"С самого начала наши бойцы говорили, что эти танки будут гореть, как и все остальные", - заявил российским государственным средствам массовой информации пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Россия в ходе этого вооруженного конфликта тоже потеряла тысячи танков. Согласно некоторым сообщениям, на Украине подбито и захвачено больше российских танков, чем было у Кремля на момент начала российской военной операции 22 февраля 2022 года (так в тексте, специальная военная операция была начата 24 февраля 2022 года - прим. ИноСМИ).
Украина превратилась в кладбище танков, и нравится это американскому военному командованию или нет, но три Abrams - это просто очередные трупы. Они горели, как и все прочие танки - тысячи танков.
Автор: Питер Сучиу (Peter Suciu).