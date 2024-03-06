Украина стала кладбищем для танков Abrams, - The National Interest

00:50 08.03.2024

The National Interest

США



Россия уничтожает на Украине танки "Абрамс"

TNI: Украина стала кладбищем для танков Abrams



Россия один за другим уничтожает на Украине американские танки Abrams, пишет NI. Только за последнюю неделю Киев потерял три боевые машины. Надежды ВСУ переломить ход боевых действий становятся все призрачнее - хотя, как отмечают эксперты, Abrams никогда и не были панацеей для украинской армии.



