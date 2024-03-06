Трамп победит Байдена на выборах благодаря своему "перерождению", - Росс Дауэтет

00:53 08.03.2024 The New York Times

США



После "Супервторника" Трамп сильнее, чем когда-либо

NYT: Трамп победит Байдена на выборах благодаря своему "перерождению"



Трамп силен как никогда, пишет автор статьи NYT. Ему удалось оправиться от тяжелых поражений и вернуть себе все потерянные позиции. Он медленно, но верно, идет к своей цели - победе на выборах президента. Секрет возвращения прост, но не очевиден и даже парадоксален.



Около 18 месяцев назад Дональд Трамп потерпел одно из самых тяжелых политических поражений, когда многие из его преданных сторонников и подобранных им кандидатов проиграли на промежуточных выборах - результат которых, как считалось, явно благоприятствовал Республиканской партии. Тогда многие - и я был в их числе - считали, что это может стать началом конца для Трампа, ярким показателем политической слабости; что это может побудить избирателей-республиканцев отвернуться от него. Или - что это закономерно приведет его к решающему поражению на итоговом всеобщем голосовании.



Однако вышло наоборот - сегодня политические позиции Трампа, пожалуй, столь непоколебимы, сколь никогда на протяжении последних восьми лет не были. Его победа прошлой ночью, которую уже окрестили "Супервторником", подвела черту под повторением праймериз президентской гонки в 2016 году. Его оппоненты снова оказались разделены, а его коалиция на этот была изначально гораздо сильнее. И хотя остаточная поддержка Никки Хейли свидетельствует о сохраняющемся недовольстве, важнее всего опросы. А они показывают, что Трамп стабильно побеждает президента Байдена. Это - демонстрация силы, и это более существенное достижение, чем все те, что удавались ему на аналогичном этапе двух предыдущих президентских кампаний.



Где была эта точка перехода - от поражения и очевидной слабости к восстановлению и силе? Начать стоит с самого важного политического результата разочарований республиканцев в 2022 году. Его смысл заключался не в ударе по позициям Трампа, а в кратковременном возвращении Байдена, жестко пресекшего любые попытки свои либеральных сторонников поставить вопрос об его возрасте и увести его с поста президента в 2024 году.



Выбор в пользу Байдена означал не только то, что демократы оказались навсегда повязаны с очевидной дряхлостью своего лидера (в сочетании с сомнительными и непопулярными экономическими "успехами"). Это также способствовало быстрому забвению аргумента республиканцев о том, что Трамп не способен победить. А ведь ранее его оказалось достаточно, чтобы Рон ДеСантис стремительно поднялся в опросах. Но только с каждым новым опросом, показывающим, что у Байдена есть проблемы, ДеСантису, а затем и Хейли становилось все тяжелее убедить избирателей, которые симпатизировали Трампу, что пришло время перевернуть страницу с его именем.



Принеся в краткосрочной перспективе спасение Байдену, в долгосрочной промежуточные выборы помогли возродиться Трампу. Похожий эффект дали и юридические прения, которые в течение первых двух лет правления Байдена, казалось, заглохли, но затем мстительно вспыхнули с новой силой - когда были и обвинительные заключения, и судебные иски, и попытки исключить Трампа из списка кандидатов на пост президента.



Вполне объяснима та фрустрация либералов, которую они испытывают при виде всех попыток представить трампизм некой непобедимой политической силой - учитывая, сколько обидных поражений Трамп и его союзники потерпели у избирательных урн. Но пора просто признать этот закон природы: победить Трампа можно только и исключительно у избирательной урны - просто потому что все попытки расследований, импичментов и судебных преследований просто не дают желаемого политического эффекта.



Очевидно, что Трамп не безгрешен, и некоторые из возбужденных против него дел имеют под собой основания. Однако чересчур часто попытки организовать уголовное преследование оказываются скомпрометированы как откровенно предвзятые - если их подхватывают либеральные жулики вроде Майкла Авенатти или если они просто ведутся с перегибами, некомпетентностью и явным желанием кому-то угодить.



Так было и в прошлом году. Прокуроры могли бы предъявить бывшему президенту одно громкое обвинение - по делу о секретных документах. Вместо этого они выдвинули четыре - первое (дело в Нью-Йорке) было абсолютно предвзятым и натянутым, а два других и вовсе требуют разработки новых креативных юридических теорий, чтобы в их рамках можно было добиться успеха. И вот теперь один из прокуроров, Фани Уиллис из Джорджии, повторила кривую Авенатти, поскольку устроенное ей преследование Трампа продемонстрировало ее собственную этическую "гибкость".



В то же время мы наблюдали странный всплеск энтузиазма по поводу идеи о том, что избавиться от Трампа можно с помощью 14-й поправки - то есть путем исключения его из избирательного бюллетеня через официальные органы штата или решением суда. Наш мир, пожелай мы оценить его с юридической точки зрения и держа в голове этот эпизод, полноправно заслужил бы звание наихудшего из всех возможных (автор статьи делает отсылку к известному высказыванию Лейбница, переиначенному Шопенгауэром - прим. ИноСМИ). Попытка была антидемократической и некомпетентной одновременно, она свидетельствовала об особом страхе либералов перед Трампом (одновременно только укрепляя веру его основных сторонников) и общем страхе элиты перед избирателями (чем отталкивала их). И в результате привела ко вполне предсказуемому отказу Верховного суда со счетом 9:0.



Таким образом, Трамп поднялся за счет того, что ему снова повезло с соперниками и врагами. Но есть и другие причины. Например: он совершил не самый ожидаемый от него жест, уступив место в центре внимания другим и проявив хоть немного - всего лишь немного - реальной политической дисциплинированности.



Он отказался выходить на дебаты во время праймериз - будь перед ним Хейли, Крис Кристи или его бывший вице-президент. Его кампанией руководят вполне нормальные политические профессионалы. Он ограничил свои вызывающие высказывания микромиром платформы Truth Social - вместо того чтобы триумфально вернуться в более крупные соцсети. Он провел меньше митингов, сделал меньше своих фирменных оскорбительных заголовков и отказался от практики ведения словесных дуэлей, которые в прошлом могли длиться неделями.



Это не то чтобы "новый Трамп". Его речи на митингах все так же бессвязны и полны недовольства, и достаточно взглянуть на Truth Social, чтобы увидеть старую манию во всей красе. Возможно, он кажется более сдержанным, потому что его сдерживают силы, значащие больше, чем его собственное эго, - от преклонного возраста до тех вызовов и требований, которые выдвигают все эти юридические вопросы.



Но независимо от того, есть ли у него реальная стратегия или нет, нынешнее положение Трампа явно подтверждает правило его эпохи: чем ниже он сгибается под давлением извне, тем выше его поддержка в опросах. Осторожная предвыборная кампания и насыщенный календарь судебных заседаний принесли больше пользы его положению в сегодняшней политической системе, чем насыщенный календарь митингов и возвращение к безудержному постингу на платформе X.



Это обстоятельство - единственная часть возрождения Трампа, которая, на мой взгляд, может дать предвыборному штабу Байдена возможность чувствовать хотя бы минимальный комфорт в рамках осенней кампании. В целом же Белый дом, похоже, находится в крайне опасном состоянии - он отрицает свое бедственное положение, пытаясь не замечать те сигналы, которые явственно посылают ему результаты опросов. Но если учесть, что Трамп процветает, когда на него обращают меньше внимания - стоит ожидать, что предвыборная кампания принесет гораздо больше напоминаний об его хаосе и тех неудобствах, которые он доставляет электорату.



По крайней мере, этого можно было бы ожидать от обычной предвыборной кампании по классическим правилам - когда кандидат от демократов готов дать бой Трампу и раздувать скандалы из каждой тирады или скабрезности своего оппонента. Но мы еще не знаем, сможет ли Байден действительно сыграть эту роль. Если нет, то та легкость, с которой Трампу удалось восстать из пепла и с которой он, похоже, достиг всех целей - выдвижения от своей партии и лидерства в преддверии всеобщих выборов - пребудет с ним и в ноябре, на самих выборах.



Автор: Росс Дауэтет (Ross Douthat) Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709848380





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