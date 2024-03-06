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Ильзат Касымов назначен замминистра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана
00:57 08.03.2024

Новым замминистра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана назначен Ильзат Касымов. Об этом было объявлено на совещании в правительстве, посвященном реализации достигнутых с зарубежными партнерами договоренностей и привлечению иностранных инвестиций.

Ильзат Аблахатович Касымов назначен на должность заместителя министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, сообщила пресс-служба МИПТ.



Об этом говорилось на видеоселекторном совещании в Кабинете министров 7 марта, на котором обсуждалась реализация достигнутых с зарубежными партнерами договоренностей и привлечение иностранных инвестиций.

Как отмечается, совещание прошло в критическом духе. Была подчеркнута важность укрепления партнерских отношений с зарубежными странами, безусловной и своевременной реализации соглашений и подписанных документов.

Подчеркивалось также, что особое внимание следует уделить укреплению торгово-экономических связей с зарубежными странами, договоренностям, достигнутым в ходе прошедших встреч и переговоров с официальными и деловыми кругами стран Азии, особенно Китая, и реализации крупных инвестиционных проектов.

Новый заместитель главы МИПТ в 2014 году служил советником по торгово-экономическим вопросам посольства Узбекистана в Китае. В 2018 году работал заместителем хокима Ташкентской области.

По данным Единого государственного реестра предприятий и организаций на 7 марта, является соучредителем в двух компаниях, одна из которых занимается строительством нежилых зданий.

Источник - Газета.uz
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