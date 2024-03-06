Ильзат Касымов назначен замминистра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана

00:57 08.03.2024

Новым замминистра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана назначен Ильзат Касымов. Об этом было объявлено на совещании в правительстве, посвященном реализации достигнутых с зарубежными партнерами договоренностей и привлечению иностранных инвестиций.



Ильзат Аблахатович Касымов назначен на должность заместителя министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, сообщила пресс-служба МИПТ.



