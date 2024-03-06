Бахтиер Эргашев: Примитивная пропаганда (полемика с Кудратходжой)

01:09 08.03.2024 Экономическая диверсия и угроза национальной безопасности. Бахтиер Эргашев прокомментировал высказывания ректора университета журналистики



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. 17 февраля 2024. Высказывания Шерзодхона Кудратходжи продолжают оставаться горячей темой для обсуждения. О том, к каким последствиям могут привести громкие заявления об оккупантах и идиотах, редакции Podrobno.uz рассказал директор Центра исследовательских инициатив Ma'no, автор Telegram-канала "Суперконтинент Пангея" Бахтиер Эргашев. Текст комментария эксперта приводим ниже.



Примитивная пропаганда







– Уже почти 30 лет я занимаюсь прикладным политическим и политэкономическим анализом, как в рамках правительственных аналитических учреждений, так и в качестве основателя и руководителя независимого негосударственного аналитического центра.



Также я серьезно изучаю историю средних веков, поскольку история является основой для политического анализа. В частности, уже много лет я собираю и читаю книги, посвященные Амиру Темуру на разных языках. В моей домашней библиотеке есть целая Темуриана – книги, которые рассказывают об эпохе великого правителя и полководца, о средних веках в целом.



Как у аналитика, у меня возникло несколько вопросов к этому интервью и к человеку, который его давал. Господин Кудратходжа заявил о том, что он считает, что именно Амир Темур своими победами над Золотой Ордой и ее ханом Тохтамышем создал условия для формирования российской государственности в том виде, в котором мы ее знаем. Это тот случай, который показывает, что самое плохое в исторической науке, это когда одни факты сознательно выпячиваются, а другие – замалчиваются.



Несомненно, две победы, одержанные Амиром Темуром над войсками Золотой Орды в 1391 году на реке Кондурча (это территория нынешней России, что недалеко от Самары), а также в 1395 году в сражении на реке Терек на самом деле очень сильно ослабили Золотую Орду и стали одним из важнейших факторов, которые повлияли на развитие российской государственности в дальнейшем.



Однако после этих двух битв была еще третья – знаменитая битва на реке Ворскла в августе 1399 года, на территории нынешней Украины, что недалеко от Полтавы, которая сыграла огромную роль в развитии исторических политических процессов на пространстве Восточной Европы.



Эта битва состоялась между большим союзным литовско-польско-германско-молдавским войском под командованием великого князя Литовского Витовта, к которому, кстати, примкнул разбитый Амиром Темуром и изгнанный из орды хан Тохтамыш со своим воинским контингентом, и ордынским войском под руководством ставленников Амира Темура – эмира Едигея и хана Кутлуг Тимура.



То есть в 1395 году Амир Темур разгромил Золотую Орду и уничтожил большую часть городов, расположенных в Поволжье, которые составляли основу ее экономики. И Золотая Орда была раздавлена политически и экономически. Но вот ровно через четыре года после поражения войск Золотой Орды на реке Терек и сильнейшего удара, нанесенного по ней войсками Великого Амира, ослабленная, не имевшая и трети той силы, которая была при Тохтамыше, Золотая Орда смогла разгромить в битве на Ворскле огромное объединенное войско, которое по самым последним научным сведениям, насчитывало около 35 тысяч воинов и было при этом оснащено передовой военной техникой того времени, в частности были использованы полевая артиллерия и огнестрельные ручные пищали.



С точки зрения геополитики конца 14 века в Восточной Европе, надо понимать, что помимо ордынской угрозы с юга, русские княжества во главе с поднимающейся политически и экономически Москвой испытывали огромное давление с запада – со стороны Великого княжества Литовского, которое постепенно захватывало русские земли. К концу 14 века литовские владения располагались на расстоянии чуть более 100 километров от Москвы.



Это был очень сильный противник, который имел все шансы разгромить Московское княжество и включить русские удельные княжества в состав Великого княжества Литовского. К примеру, это было сделано Литвой со Смоленским, Киевским, Полоцким, Черниговским и другими княжествами Западной и Юго-Западной Руси.



Таким образом, в конце 14 и начале 15 века будущая Россия с центром в Москве стояла перед реальной угрозой завоевания и поглощения со стороны Литвы. Однако после поражения на Ворскле значительно ослабевший Витовт уменьшил свой натиск, и Москва получила исторический шанс на объединение Руси под своей властью, и она его не упустила.



Поэтому, если мы говорим о несомненно значительном влиянии на процессы развития российской государственности в конце 14 века двух великих побед Амира Темура над Золотой Ордой, то нужно, ради научной объективности, говорить и о том, что не меньшее значение в этом вопросе имело и поражение Великого княжества Литовского и его союзников в битве на Ворскле от войск Золотой Орды.



Нарушать законы исторической объективности ради примитивной пропаганды нельзя. Это превращает историю в "политику, которая опрокинута в прошлое". То есть ради сегодняшних политических целей и задач, определенные группы очень грубо, примитивно и пошло используют историю для обоснования политической целесообразности сегодняшнего дня.



С историей нельзя так поступать, нужно всегда рассматривать ситуацию в комплексе, видеть объективную картину в целом. К сожалению, господин Кудратходжа идет против этих законов.



Экономическая диверсия



– В своем интервью господин Кудратходжа говорит о том, что люди, которые проживают на территории Узбекистана, не являющиеся узбеками, но при этом не знающие узбекского языка, – либо оккупанты, либо идиоты. И при этом ссылается на недостоверную фразу, приписываемую Марксу.



Я знаю десятки предпринимателей – русских, корейцев, армян, которые не знают узбекского языка, но при этом создали десятки и сотни предприятий, которые работают на благо Узбекистана. Они создают рабочие места, платят зарплаты и налоги. И господин Кудратходжа называет этих людей оккупантами или идиотами?



Ситуация роста национализма в конце 80-х – начале 90-х годов, которую я видел своими глазами, вызывалась тем, что определенные общественные группы хотели получить власть и контроль над ресурсами и финансовыми потоками в стране. Все стремились к тому, чтобы выгнать не узбеков из системы госуправления и занять их места. Таким образом решались вопросы личной карьеры. И вопрос языка очень эффективно для этого использовался.



Все мы знаем, что в те времена страна балансировала на грани межнациональной розни, войны и распада. Но этого не произошло, потому что представителей националистических организаций прижали.



Но сегодня мы видим новый этап разгула национализма, раздуваемый определенной внутриэлитной группой. И господин Кудратходжа, на мой взгляд, является одним из представителей этой группы в публичном пространстве.



Что же сейчас нужно этой группе?



Если рассматривать сложившуюся ситуацию, с точки зрения политической экономики, за последние тридцать лет в системе государственного управления почти не осталось представителей нетитульной нации. У нас произошла стопроцентная узбекизация официального документооборота.



И где остались те же русские и русскоязычные? Они в подавляющем большинстве заняты в негосударственном, частном секторе. В основном это предприниматели и руководители небольших предприятий, это десятки тысяч бухгалтеров, технологов, инженеров. В системе органов государственного управления их почти нет. Так что же хочет господин Кудратходжа своими заявлениями сказать? Чтобы и они уехали?



Русскоязычная часть населения – русские, украинцы, белорусы, корейцы и другие граждане Узбекистана – заняла свои ниши в сфере экономики. А если вследствие таких националистических заявлений, которые в последние время выдает на-гора этот ректор университета, эти люди уедут из страны, то кто их заменит так быстро и на том же качественном уровне? Об этом меня спросил предприниматель, которого я знаю уже много лет.



У него строительная компания, которая работает уже 20 лет. Он сказал мне: "Когда этим националистам заткнут рты? У меня в бухгалтерии сидят не только узбечки, но и русские, кореянки. На двух технологически сложных экскаваторах работают молодые русские ребята, а технолог в моей компании – кореец. Если они уйдут сейчас, кем я их заменю? Есть у нас готовые кадры такого уровня? Они [националисты] убивают мой бизнес".



И за последние несколько дней несколько десятков предпринимателей-узбеков, с которыми взаимодействует наш центр и я лично, задали этот вопрос. И это не какие-то владельцы магазинов и ларьков в торговых рядах. Это настоящие предприниматели, имеющие свои реальные производства, цеха, фабрики, заводы.



Я не знаю, что им ответить. Меня тоже интересует, когда государство начнет реально бороться с этим разгулом примитивного национализма и ксенофобии? Ведь их высказывания, которые не находят жесткого ответа со стороны правительства, приводят к тому, что мы можем потерять оставшиеся отряды профессионалов-не узбеков, которые живут и работают в Узбекистане и на практике доказывают, что они патриоты Узбекистана.



Поэтому я убежден, что такие националистические выходки – это экономическая диверсия, наносящая колоссальный урон стране. Господин Кудратходжа хочет нанести экономический ущерб Узбекистану?



Угроза национальной безопасности и политической стабильности



– Третий аспект этого интервью, который я вижу, – это угроза национальной безопасности. Сегодня мы все являемся свидетелями глобальных геополитических и геоэкономических изменений. Рушится однополярная система, создаются основы формирования многополярного мира. И эта трансформация проходит на фоне войн, военных конфликтов различной интенсивности, с десятками тысяч жертв.



И это только начало. В ближайшие 10-15 лет мир не будет спокойным. Будут рушиться один за другим институты и механизмы предыдущей системы, поиски новых институтов и форматов будут очень трудными и мучительными. Никто не обещает нам легкой жизни. Жесткое геополитическое противостояние между блоками западных и незападных стран будет только усиливаться, принимая разнообразные формы гибридной войны.



И Центральная Азия, как уникальный и единственный в мире регион, который граничит сразу с тремя будущими формирующимися глобальными центрами силы – Китаем, Россией и Индией, а также четырьмя или даже пятью (если Иран получит ядерное оружие) странами, у которых есть ядерное оружие.



Кроме того, рядом с нами есть Афганистан, где вольготно себя сейчас чувствует множество террористических организаций, и некоторые из них, к примеру, ИГИЛ Хорасан, уже готовы идти к своей цели – созданию исламского халифата со столицей в Бухаре.



Есть страны, которые заинтересованы в том, чтобы поджечь Центральную Азию, в частности, Узбекистан для того, чтобы создать проблемы для Китая и России.



И в этих условиях люди, которые начинают громогласно вещать об оккупантах или идиотах, работают не на интересы Узбекистана. Они помогают тем силам, которые хотели бы, чтобы республика была взорвана изнутри, чтобы в стране появились новые кровавые разъединительные линии. Ведь то, что делает господин Кудратходжа – это разжигание межнациональной розни. И это не укрепит Узбекистан, а только ослабит перед лицом тех очень серьезных вызовов, которые стоят в сфере безопасности на уровне всего региона.



В этих условиях, когда угрозы и вызовы только усиливаются, господин Кудратходжа предлагает деление по национальностям. А потом что? Начнется деление по цвету глаз, кожи, волос? Национализм, который трансформируется в оголтелый нацизм?



А мы вынуждены терпеть эти открытые националистические выходки, которые еще и несут прямую угрозу с точки зрения экономики, политики и национальной безопасности. Но на эти выходки в информационном пространстве надо отвечать в жестком правовом формате за разжигание межнациональной розни. Иначе мы придем к очень серьезным проблемам во внутренней жизни страны.



Все эти заявления – это или малообразованность, или осознанная провокация. Я считаю, что данными провокациями занимаются недостаточно образованные люди, которые не понимают вызовов и угроз современности и возникающих в связи с этим рисков.



От редакции. Напомним, что свой ответ герою интервью AlterEgo уже направили руководитель Россотрудничества Евгений Примаков и общественный активист Ислам Капарзо. Также послу Узбекистана Ботиржону Асадову выразили протест в российском МИДе.



Кроме того, не остались в стороне и другие общественные деятели и медийные персоны как внутри страны, так и зарубежом. Они тоже выразили свое отношение к интервью, которое дал ректор университета журналистки.



Однако официального ответа от внешнеполитического ведомства нашей страны по поводу этой ситуации пока не было. Источник - Podrobno.uz

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