Женщины Казахстана в политической истории. Часть 1. Советский период, - Данияр Ашимбаев

08:58 08.03.2024 Выдвижение женщин на руководящие посты было одной из основ советской власти. Первое время работа продвигалась через т.н. женотделы партийных комитетов, затем к концу 20-х гг. стало уже делом обыденным



Данияр Ашимбаев, 7 марта



Выдвижение женщин на руководящие посты было одной из основ советской власти. Первое время работа продвигалась через т.н. женотделы партийных комитетов, затем к концу 20-х гг. стало уже делом обыденным.

Здесь приводится небольшая хроника кадровых назначений, в основном среди элиты. Я опускаю с 40-х гг. назначения на посты заместителей наркомов (министров) и секретарей обкомов, поскольку речь идет уже о достаточно большом числе.

1920 - Христина Оксе (Струппе) стала зав. отделом по работе среди женщин (женотделом) Казахского обкома РКП(б).

1921 - Мария Костеловская стала зав. организационным отделом, затем секретарем, и.о. первого секретаря Казахского обкома РКП(б).

1922 - Алма Уразбаева стала зав. женотделом Казобкома ВКП(б).

1923 - Уразбаева стала по совместительству членом коллегии Казотделения Верховного суда РСФСР.

1924 - Уразбаева избрана кандидатом в члены президиума Казобкома.

1925 - Уразбаева ненадолго стала и.о. председателя ЦИК КАССР (затем уехала на учебу). Нагима Арыкова стала зав. женотделом Казкрайкома, Сара Есова - членом уголовно-судебной коллегии Казахского отделения Верховного суда.

1927 - Алма Уразбаева назначена зав. Истпартом Казкрайкома, Сара Есова - главным редактором журнала "Аэль-Тендыги".

1928 - Евдокия Хлыновская назначена наркомом социального обеспечения КАССР

1929 - Нагима Арыкова назначена председателем Казахского отдела Верховного суда РСФСР, Х. Абдулкаримова - зав. женским отделом.

1930 - Ликвидирован женский отдел Казкрайкома.

1932 - Харира Мухамбетова назначена зам. наркома земледелия КАССР.

1932 - Харира Мухамбетова назначена директором Казахского медицинского института.

1937 - Нагима Арыкова утверждена наркомом социального обеспечения, Ольга Красильникова - членом Верховного суда, Мария Колодина - зав. информационном статистическим отделом секретариата Верховного Совета.

1938 - Александра Капалина стала прокурором Алма-Атинской области, Шекер Ермагамбетова - зам. председателя президиума Верховного Совета КазССР, Сарби Ихтисамова - наркомом социального обеспечения вместо Арыковой. Джамал Ищанова – третьим секретарем Гурьевского обкома партии.

1939 - Нурхан Ахмедова стала секретарем ЦК ЛКСМК по школам, Мария Исмагилова – зам. наркома здравоохранения, Айнаш Уразбаева - зам. наркома торговли.

1941 - Дарья Саранцева назначена начальником Управления по делам заповедников и охраны памятников старины при СНК КазССР, Лариса Побелянская - директором Петропавловского учительского института, Н. Сахарова – зам. наркома местной промышленности.

1942 - Ольга Белинская назначена директором Кустанайского учительского института, Рауфа Мажитова - зам. наркома юстиции, Екатерина Коровина – зам. наркома торговли, Фатима Аубакирова – зам. наркома торговли.

1943 - Рабига Жангирова стала зав. отделом по работе среди женщин ЦК КПК, Вера Мурасева - зам. наркома легкой промышленности, Аклима Бисенова - зам. наркома здравоохранения, Наталья Кладнева – зам. наркома социального обеспечения.

1944 - Галия Усманова утверждена зам. наркома мясной и молочной промышленности, Анна Маркова – зам. наркома текстильной промышленности, Сарби Иктисамова – зав. наградным отделом Президиума ВС.

1945 - Турсын Мурзабекова утверждена директором Алма-Атинского женского педагогического института.

1948 - Зияда Баймухамедова назначена директором Актюбинского казахского женского педагогического института, Нурхан Ахмедова - зав. отделом по работе среди женщин ЦК КПК, Найля Базанова - директором Института экспериментальной биологии АН Казахстана.

1949 - Махфуза Нурумбаева стала секретарем Западно-Казахстанского обкома, Шарипа Таева - секретарем Кзыл-Ординского обкома партии, Анна Фуглева – секретарем ЦК ЛКСМК.

1950 - Марина Хрусталева назначена председателем Кокчетавского облисполкома, Тамара Логинова - секретарем Акмолинского обкома, Л. Кутнова - секретарем Восточно-Казахстанского обкома, Махфуза Нурумбаева - зам. председателя Совета Министров, З. Аскарова – секретарем Семипалатинского обкома, Хыйуаз Доспанова - секретарем президиума Верховного Совета, затем первым секретарем ЦК ЛКСМК.

1951 - Найля Базанова избрана академиком АН КазССР.

1952 - К. Балниязова назначена директором Актюбинского женского педагогического института, Марьям-Бике Бейсенова – зав. отделом по работе среди женщин ЦК КПК, Раиса Сейткулова – секретарем Кзыл-Ординского обкома.

1953 - Надежда Королькова назначена зам. председателя Верховного суда.

1954 - Мария Гришина избрана председателем Кустанайского областного суда.

1955 - Балжан Бультрикова стала министром социального обеспечения, Капитолина Крюкова - зам. председателя президиума Верховного Совета КазССР, Шекер Ермагамбетова - зав. отделом по учету и регистрации награжденных президиума Верховного Совета КазССР.

1957 - Упразднен отдел по делам женщин ЦК КПК.

1958 - Зауре Омарова назначена зам. председателя Совета Министров.

1959 - Ажар Ибраева стала директором Казахского женского педагогического института, Бижамал Рамазанова – секретарем Алма-Атинского обкома.

1960 - Ариадна Часовникова назначена начальником ЦСУ при Совмине.

1961 - Ляйля Галимжанова назначена министром культуры

1962 - Масура Сармурзина – ректором Казахского женского педагогического института, Ажар Ибраева - ректором Алма-Атинского педагогического института иностранных языков.

1963 - Тамара Логинова утверждена зав. идеологическим отделом Бюро ЦК КПК по руководству сельским хозяйством, Балжан Бультрикова – министром социального обеспечения, Бижамал Рамазанова - секретарем президиума Верховного Совета КазССР.

1964 - Зульфия Сарымулдаева стала зам. управляющего Казахской республиканской конторой Госбанка, Тамара Логинова – зав. идеологическим отделом ЦК КПК.

1966 - Балжан Бультрикова назначена зам. председателя Совета Министров - министром иностранных дел, Зауре Омарова назначена министром социального обеспечения, Рауза Шамжанова - председателем президиума Казахского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами, Найля Базанова - директором Института физиологии АН КазССР.

1967 - Ляйля Галимжанова назначен зав. отделом культуры Управления делами Совета Министров, Ариадна Часовникова - зам. председателя президиума Верховного Совета КазССР.

1968 - Куляш Кунантаева утверждена ректором Казахского женского педагогического института.

1969 - Санду Дуймагамбетова утверждена ректором Гурьевского педагогического института.

1970 - Нурания Адельшина назначена зам. главного арбитра Государственного арбитража при Совете Министров.

1971 - Балжан Бультрикова – министром просвещения

1973 - Райхан Калиева утверждена председателем Комитета молодежных организаций.

1974 - Роза Есенжолова назначена директором НИИ педагогических наук.

1975 - Бижамал Рамазанова назначена начальником Главного архивного управления при Совете Министров, Газиза Жубанова - ректором Алма-Атинской консерватории, Никара Абаева – секретарем президиума Верховного Совета КазССР.

1977 - Ляйля Галимжанова назначена председателем Госкомитета СМ по кинематографии.

1980 - Манура Ахметова назначена министром социального обеспечения.

1981 - Багила Шендаулова назначена зав. отделом культуры Управления делами Совета Министров.

1982 - Жамиля Куттубаева назначена зам. главного арбитра Государственного арбитража при Совмине.

1983 - Людмила Давлетова утверждена зав. отделом легкой и пищевой промышленности ЦК КПК.

1984 - Акмарал Арыстанбекова назначена председателем президиума Казахского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами, Жамиля Елемисова - ректором Казахского женского педагогического института, Вера Сидорова - вторым секретарем Уральского обкома партии.

1985 - Манура Ахметова назначена зам. председателя Совета Министров, Дина Абдрахимова – министром социального обеспечения, Зауре Кадырова – секретарем президиума Верховного Совета КазССР, Аза Юлдашева – зам. главного арбитра Государственного арбитража при Совмине.

1986 - Людмила Давлетова избрана секретарем и членом Бюро ЦК КПК, Гульшара Урмурзина – председателем ЦК общества Красного Креста.

1987 - Вера Сидорова избрана зам. председателя президиума Верховного Совета КазССР.

1988 - Гайникен Бибатырова назначена начальником Главного управления по охране гос. тайн в печати при СМ, Манура Ахметова - министром культуры, Жанар Мустафина – директором НИИ глазных болезней, Гаухар Закумбаева - директором Института органического катализа и электрохимии АН КазССР.

1989 - Людмила Давлетова стала председателем Госкомитета по легкой промышленности при Госплане – министром СССР, Кумусжан Омербаева - зам. председателя СМ, Александра Докучаева – председателем Комиссии Верховного Совета по рассмотрению заявлений и жалоб граждан и борьбе с бюрократизмом, Акмарал Арыстанбекова - министром иностранных дел.

1990 - Жибек Амерханова стала председателем президиума Казахского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами, Зауре Кадырова – министром социального обеспечения, Зинаида Федотова – зам. председателя Верховного Совета, Нина Петрова – председателем судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, Нагима Айтхожина - директором Института молекулярной биологии и биохимии АН КазССР.

1991 - Галина Гусева назначена зав. отделом проблем финансово-кредитной политики и иностранных инвестиций аппарата Высшего экономического совета, Кумусжан Омербаева - зав. отделом по связям с общественно-политическими организациями и движениями ЦК КПК. Источник - nomad.su

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