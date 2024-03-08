Что мешает пророссийской оппозиции в Молдове победить Майю Санду? - Алексей Логофет

10:24 08.03.2024 Что мешает пророссийской оппозиции в Молдове победить Майю Санду?

Алексей Логофет. 08.03.2024



Фотография российского президента Владимира Путина с новым башканом Гагаузии Евгенией Гуцул, сделанная в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, произвела фурор не только в Молдове, но и далеко за ее пределами. Можно строить какие угодно версии по поводу встречи, запечатленной фоторепортером, кроме ее спонтанного характера. Давайте положим руку на сердце: каждая минута президента России расписана, служба его протокола работает как четко отлаженные часы.



Это значит только одно: и эта встреча, и эта фотография были заранее спланированы и согласованы. В условиях наличия в Кишиневе одного из самых оголтелых антироссийских режимов Кремль дает сигнал поддержки ее самому мятежному и наиболее пророссийскому региону.



Гагаузия была первым регионом на территории бывшей Молдавской ССР, выразившим несогласие с националистическим курсом Кишинева и провозгласившим республику 19 августа 1990 года – за две недели перед тем, как это сделало Приднестровье. Военной конфронтации там удалось избежать только благодаря вмешательству командования Болградской дивизии, располагавшейся по соседству, на юге Одесской области. Позднее, в декабре 1994 года, конфликт в Гагаузии удалось решить благодаря приходу к власти в Молдове умеренного руководства.



Гагаузская автономия, которая в этом году отметит свое 30-летие – ключевой для России регион в современной Молдове. В отличие от Приднестровья, борющегося за признание своей независимости, Гагаузия – регион с признанным статусом, обладающий существенной долей внутренней автономии. Его жители голосуют на молдавских выборах и непосредственно влияют на молдавскую политику. И в то же время, это наиболее пророссийский регион в стране. Во многом благодаря голосам гагаузов в 2016 году на президентских выборах одержал победу Игорь Додон.



(Отметим в скобках, что такие же симпатии Гагаузия испытывает и к Турции. Но антироссийской Гагаузия не будет – это абсолютно исключено. Гагаузы – наиболее пророссийская диаспора на территории Турции).



В Гагаузии всегда были крайне низкие показатели у партии Санду, еще во времена ее пребывания в так называемой "проевропейской оппозиции". Гагаузы – антиэлекторат Санду и ее правящей партии "Действие и солидарность". Поэтому Санду на личном уровне испытывает животную ненависть к Гагаузии и выходцам из этого региона. Первой политической жертвой режима Санду стал этнический гагауз, генпрокурор Александр Стояногло, который перед этим честно выиграл конкурс на свою должность. Именно со стороны членов команды действующего молдавского президента все чаще звучат призывы к ликвидации Гагаузской автономии.



Башкану Гагаузии Евгении Гуцул (девичья фамилия Буюклы) 37 лет. О ее прошлом имеются противоречивые сведения. По официальной версии, она перед выборами нигде не работала. Победить на выборах башкана Гуцул смогла благодаря всесторонней, как моральной, так и финансовой, поддержке беглого молдавского олигарха и политика Илана Шора, который был осужден молдавским судом к 15 годам тюрьмы за организацию крупнейшей банковской аферы, когда из бюджета страны была украдена и переведена в офшоры сумма, эквивалентная 1 миллиарду евро.



Шор остается нерукопожатным для значительной части молдавского общества, в том числе разделяющей левые и пророссийские взгляды. Тем не менее, именно он одним из первых поднял знамя протеста против режима Санду. Находясь в Израиле, он инициировал и профинансировал полномасштабную протестную кампанию в Молдове в 2013 году. На его митинги в центре Кишинева съезжались десятки тысяч людей со всей страны. Режим Санду ввел против Шора санкции, объявив вне закона его партию и запретив участие в любых выборах в течение пяти лет.



Однако перед этим представительница партии "Шор" Евгения Гуцул смогла победить на выборах главы Гагаузской автономии. Это уже вторая подряд женщина-башкан во главе этого региона после Ирины Влах, которая сегодня не скрывает своих президентских амбиций в масштабе всей Молдовы.



У Евгении Гуцул и ее исполкома есть внутренняя оппозиция в лице команды Партии социалистов, чей кандидат Григорий Узун занял второе место на выборах башкана. Социалистов, возглавляемых экс-президентом Игорем Додоном, обвиняют в сговоре с режимом Санду, приводя в пример создание коалиций с правящей партией в ряде районов после местных выборов. Социалисты, в свою очередь, обвиняют Шора и его представителей в массовых фактах политической коррупции, включая подкуп избирателей и переманивание к себе в команду наименее стойких представителей ПСРМ.



Пророссийская партия "Возрождение", представители которой активно участвовали в сочинском фестивале – это, по сути дела, клон Партии социалистов, созданный на средства Илана Шора.



Тем не менее, Евгения Гуцул одержала на выборах победу и возглавляет автономию на законных основаниях. Именно в этом качестве ее воспринимают в самой Гагаузии. Владимир Путин, Валентина Матвиенко и другие официальные лица России оказали поддержку не Евгении Гуцул, а Гагаузии – наиболее близкому к России молдавскому региону, которым она руководит.



Самой большой ошибкой со стороны Кремля в нынешней ситуации было бы сложение всех яиц в одну корзину и поддержка какого-либо иного оппозиционного проекта в Молдове, в частности, команды Илана Шора. На нем висит тюремный срок по факту не оппозиционных взглядов, а реальных фактов банковского мошенничества и политической коррупции. Уже имеется горький опыт Украины, когда делали ставку на сомнительных лиц с деньгами и пророссийской риторикой.



Кроме того, следует учитывать объективные данные социологических опросов, в том числе производимых структурами, получающими западное финансирование. Так, согласно опросу, проведенному компанией CBS-AXA по заказу Института развития и социальных инициатив "Viitorul" ("Будущее") и Черноморского университетского фонда – 38,4% из числа определившихся избирателей готовы проголосовать за Майю Санду, 19% – за Игоря Додона (который находится в стране, никуда не собирается бежать и будет участвовать в выборах) и 11% – за Илана Шора (который находится вне страны и в выборах принимать участия не будет).



Рейтинг остальных, заявивших о намерении баллотироваться, и того меньше: экс-премьер-министр Ион Кику – 6,5%, экс-башкан Гагаузии Ирина Влах – 6,2%, нынешний мэр Кишинева Ион Чебан – 5,2%, бывший мэр города Бельцы Ренато Усатый – 5,7%, экс-президент, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин, которому в мае исполняется 83 года – 2,2%.



artkaden.ru

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Проблема молдавской левой оппозиции в том, что каждый из них видит себя царьком и выражает уверенность в том, что Москва обязана поддержать именно его. Фотографии Путина с кем-либо из их конкурентов по левому флангу вызывают у них всех чувство неописуемой ревности и обиды. И в этом главное препятствие для того, чтобы объединить усилия и вместе противостоять обезумевшему режиму Санду и ее западных покровителей.



У России и ориентирующейся на нее Гагаузии, как и у значительной части молдавского общества – сильный, коварный и подлый враг во главе этой страны, обладающий существенными ресурсами и мощной поддержкой из-за рубежа. Противостоять этому врагу можно только совместными усилиями. Пока эта мысль в кремлевских кабинетах не будет доведена до каждого из этих самозваных царьков – адекватные силы Молдовы будут продолжать терпеть провал за провалом, а правящий режим будет еще больше усиливаться. Источник - Политнавигатор

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