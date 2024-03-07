Скандал с Taurus: кому выгодно? - Максим Столетов

11:38 08.03.2024 Поставка дальнобойных немецких ракет поставлена на паузу

Максим Столетов

07.03.2024



В Европе очередной скандал о прослушивании телефонного разговора. На этот раз не канцлера ФРГ, как когда-то Меркель и других высокопоставленных немецких чиновников спецслужбами США, а также не французских и британских. Однако в центре скандала - опять немцы.



Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян напечатала на своей странице в ВК расшифровку разговора высокопоставленных представителей вооруженных сил Германии, обсуждавших атаку на Крымский мост ракетами Taurus. Она также рассказала о "пленительном аудио", которое ей передали "товарищи в погонах". При этом Симоньян обращает внимание на тот факт, что запись получена как раз в тот момент, когда канцлер ФРГ Олаф Шольц громко заявляет, что НАТО не участвует, и не будет участвовать в украинском конфликте. Об источниках записи разговора офицеров бундесвера Симоньян сказала так: "Откуда получила - там больше нету. Дадут еще - опубликую еще".



Это сообщение можно сравнить со взрывом вакуумной бомбы над Берлином. С подобным же эффектом, если судить по реакции должностных лиц Германии: они вроде как сразу оглохли и онемели. Только через два дня глава минобороны ФРГ Борис Писториус высказался о записи разговора, который явно не был рассчитан на посторонние уши. По словам министра, это "информационная война Путина", а результаты проверки будут известны в начале следующей недели. Начало прошло - результатов нет. И речь ведь не о том, как появилась эта аудиозапись. Главный вопрос: о чем она? Суть разговора четко определил зампредседателя совбеза РФ Дмитрий Медведев: "Германия готовится к войне с Россией".



Симоньян, кстати, предложила канцлеру Германии Олафу Шольцу и министру иностранных дел страны Анналене Бербок официально прокомментировать эту аудиозапись. И желательно "до обеда", поскольку опасается, что "мало ли что завтра". Ответа, естественно, не последовало.



Притом что в расшифровке разговора есть, добавим, весьма щекотливые для правительства ФРГ фрагменты. В частности, такой: "Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста (Крымского). Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет".



Назвала Симоньян и фамилии офицеров, принимавших участие в обсуждении 19 февраля 2024 г. операции по уничтожению Крымского моста. Это были начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера бригадный генерал Грефе, инспектор BBC бундесвера генерал-лейтенант Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте, о которых, заметим, пока мало что известно. Но достаточно того, что именно эти военные чиновники, судя по всему, занимаются вопросами поставок ракет Taurus на Украину. Фроштедте, например, говорит: "Если же рассматривать мост, то я считаю, что Taurus недостаточно и нам нужно иметь представление о том, как он может работать, а для этого нам необходимы данные со спутников. Я не знаю, сможем ли мы за короткое время, а речь идет о месяце, подготовить украинцев к выполнению такой задачи. Каким образом будет выглядеть атака Taurus на мост? С точки зрения оперативной перспективы я не могу оценить, как быстро украинцы сумеют научиться планировать такие действия и как быстро произойдет интеграция. Но поскольку речь идет о мосте и военных базах, то, я так понимаю, они хотят их заполучить как можно скорее".



В числе прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании. Один из офицеров также заявил, что для нападения можно использовать ракеты Taurus, если применить французский истребитель Rafale. Кроме этого, немецкие военные во время беседы попытались найти способ атаковать мост, но не сделать при этом Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагается обучить украинцев. "Еще, походя, они палят своих так называемых партнеров, рассказывая, что те работают почти открыто на Украине. Там много интересного, вы обязательно послушайте. А еще интереснее - как на это ответят немцы", - заявила позже Симоньян.



Напомним, в конце февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия не будет передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. С таким заявлением он выступил после того, как президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании очередной, девятой по счету, коалиции по оказанию помощи киевскому режиму - для поставок ракет среднего и дальнего радиуса действия. Позднее Шольц пояснил, что Берлин отказался от передачи Киеву этих снарядов, так как они могут достигать Москвы. По его словам, для контроля над применением Taurus необходимо было бы отправить на Украину немецких военнослужащих, но это исключено. В то же время бундестаг поддержал проект резолюции, представленный правящей коалицией, о поставке Украине дальнобойного оружия для поражения стратегических объектов в российском тылу.



В документе Taurus напрямую не упоминаются, но, как заявила глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, ей очевидно, что имелись в виду именно они. Кто из них говорит правду? Скорее, оба. Но у каждого из них "своя правда".



Нелишне потому добавить несколько деталей к характеристике участников перехваченного разговора. Как пишут западные СМИ, бригадный генерал Франк Грефе служит в ВВС более 20 лет. Командовал различными подразделениями. Неоднократно бывал в Афганистане. Был военным атташе в США, тогда же получил звание бригадного генерала. Это он звонил из Сингапура, где проходила международная авиавыставка, куда его и командировали представлять интересы ВВС ФРГ. Второй участник переговоров Инго Герхартц, генерал-лейтенант, с 2018 г. занимает один из ответственейших постов в военной авиации страны - инспектор ВВС. Служит в бундесвере почти 30 лет. В 2023 г. по его инициативе в Германии прошли 12-дневные международные крупномасштабные учения Air Defender 23. В них участвовали 250 самолетов и около десяти тысяч солдат.



Об остальных собеседниках бригадного генерала Грефе известно мало. Штефан Фенске, в частности, с февраля 2016 г. руководит одним из отделов центра воздушных операций космического командования бундесвера. И еще был Фроштедте. Он, как и Фенске, работает в центре воздушных операций космического командования бундесвера. По данным некоторых СМИ, оба - офицеры.



И когда те же СМИ пишут, что они вели разговор по линиям плохо или почти незащищенным каналам связи, то любой здравомыслящий человек вправе задаться вопросом: эти господа не головкой ли перед тем ударились да так сильно, что потеряли всякое чувство ответственности? Даже любой выпускник военного училища в звании лейтенанта уже знает, что такое военная и гостайна. Его этому учат. И предостерегают об ответственности.



И вот четыре старших офицера вроде как разом сошли с ума и раскрыли в результате массу секретов. На кого рассчитаны эти сообщения? Очевидно, что утечка произошла отнюдь не случайно. Но главное, кому это выгодно?



Подчеркнем, что предание широкой гласности планов о поставках ракет Taurus Киеву ставит крест на реализации этих планов. Насколько - другой вопрос. Но канцлер ФРГ Олаф Шольц уже после утечки разговора офицеров об ударах по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок крылатых ракет Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат, что полностью исключено. Поставка ракет Taurus Украине означала бы прямое участие Германии в конфликте, заявил немецкий генерал, бывший советник по военной политике экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад в интервью Berliner Zeitung.



Представитель бундесвера сообщил изданию BILD: "Мы выясняем, были ли перехвачены сообщения офицеров ВВС. Федеральное ведомство военной контрразведки (BAMAD) приняло все необходимые меры. Мы не можем ничего сказать о содержании перехваченных сообщений". Утечка разговора немецких офицеров произошла из-за небезопасного подключения - один из участников разговора воспользовался мобильной сетью или Wi-Fi отеля. Об этом заявил глава минобороны ФРГ Борис Писториус. Отвечая на вопросы журналистов, он подчеркнул, что системы связи ведомства взломаны не были, утечка произошла из-за частной ошибки. Но едва вскрылись планы немецких офицеров о нападении на Россию, как наметилась отставка действующего министра обороны Писториуса. Добиться этого намерены депутаты третьей по крупности партии в парламенте "Альтернатива для Германии".



Писториус, кстати, стал главным конкурентом Шольца в борьбе за пост канцлера. Дело в том, что в связи с т.н. огромной помощью Украине, второй по объемам после США, рейтинг Шольца начал резко падать, пошли разговоры о его досрочной отставке.



Сегодня около 60% жителей Германии выступают против поставок Украине крылатых ракет Taurus, свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом YouGov для информационного агентства DPA. При этом 72% участников опроса поддерживают канцлера Олафа Шольца в его позиции о недопустимости отправки войск на Украину.



Таким образом, вброшенная в публичное пространство информация о перехваченных неведомо как и неизвестно где разговорах офицеров люфтваффе, укрепляет позиции канцлера Шольца, который с большинством народа.



Берлинский "пассаж" о "Taurus" накрыло и союзников. По мнению Шольца, англичане больше вовлечены в конфликт, чем немцы, ссылаясь на работу в зоне СВО британских крылатых ракет. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак официально предложил канцлеру ФРГ не отставать. Конечно, Сунак выглядит довольно-таки скромно на фоне новых заявлений президента Франции Эммануэля Макрона. Президент не выходит из образа Наполеона и продолжает шокировать публику: сначала был готов отправить европейских солдат на Украину, потом публично отказался от своих заявлений, теперь нападает на соседей. "Мы приближаемся к моменту, когда нельзя проявлять трусость. Мы не должны игнорировать грядущие трагедии. Война вернулась на нашу землю", - сказал Макрон. Война с кем? Очевидно, с Германией не с Россией же!



Остальные союзники ФРГ пока не комментируют ЧП в бундесвере. Писториус уверяет, что доверие к Берлину у партнеров по НАТО не исчерпано. Впрочем, в самом военном ведомстве криминала в ситуации не видят. Глава минобороны Германии исключает увольнения участников переговоров или кадровые перестановки в министерстве. При этом большинство немецких политиков взволновались не фактом планирования диверсии на Крымском мосту, способной вызвать крупные неприятности военного характера для Германии, а утечкой информации о ней.



Так, глава комитета по обороне Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн разразилась речью о русских шпионах и гибридной войне. И прямо связала утечку с позицией Шольца, который ветировал поставки крылатых ракет Taurus Киеву.



Депутат бундестага от партии "зеленых" Антон Хофрайтер тоже заявил о выгоде Шольца: "Цель России в этом прослушивании телефонных разговоров - помешать поставке. Тот факт, что Россия для этого впервые раскрывает разведывательную информацию, показывает, что Taurus будет эффективной поддержкой Украины". А эксперт по обороне партии ХДС Родерих Кизеветтер вообще сморозил очевидную глупость, когда заявил, что "этот разговор специально просочился через Россию именно сейчас с конкретным намерением". А именно… отвлечь от похорон Навального!



В целом политики Германии не сомневаются в том, что утечка выгодна Шольцу. О противостоянии канцлера ФРГ с бундесвером намекнул и глава МИД РФ Сергей Лавров. Собственно, а зачем иначе это Шольцу надо? Скорее всего, он пытается минимизировать риски хотя бы до выборов президента США, чему сопротивляется часть оппозиции. Но очень похоже на то, что Taurus является предметом торга более высокого порядка, например в диалоге с США. А поскольку очевидно, что утечка информации была хорошо организована, то нельзя не задаться вопросом: не приложил ли к ней ручки Вашингтон?



Американцы в этой истории заинтересованы по ряду причин более других членов НАТО, скажем, той же Британии, Франции и т.д. Их интерес в том, чтобы, во-первых, выйти из украинского конфликта, не потеряв лицо, во-вторых, как можно быстрее заморозить конфликт, пока под Киевом еще осталась большая часть территорий страны. Свои задачи на Украине они, в значительной степени, уже решили: втянули европейских союзников в прокси-войну и практически переложили на них проблемы с финансированием и снабжением оружием и боевой техникой. Поставки немецких Taurus могли бы привести к возникновению глобального конфликта, к которому США не готовы.



Между прочим, и у ФРГ имеются свои спецслужбы, которые работают в тесном сотрудничестве с американскими "спецами". Они явно в состоянии пресечь любую попытку "слива" информации. А вот - не пресекли…



Трудно допустить, чтобы генерал, находящийся в далеком Сингапуре, остался без соответствующего сопровождения. Но реально никаких данных, которые бы нанесли вред Германии, разглашение разговора не нанесло. Скорее, она осталась в плюсах. Выводы, тем не менее, напрашиваются следующие. Скажем для начала так: "товарищам в погонах" удалось сорвать маску со страны, которая является одним из главных виновников украинского кризиса и, соответственно, прокси-войны против России и одним из основных спонсоров нацистской Украины. Получилось также вбить клин между ФРГ и ее союзниками по НАТО, занимающими более решительные позиции по эскалации конфликта. Британцы и французы с возмущением критикуют Берлин за неумение хранить секреты. И самое важное: процесс поставок ракет Украине, видимо, поставлен на паузу. Но при всех, что называется раскладах, главным бенефициаром становится Шольц. Он с полным на то основанием может заняться чисткой бундесвера, как поговаривают сегодня в Берлине, может лишиться поста Писториус, основной политический противник канцлера.



Не исключено, что будут отправлены в отставку и другие высшие должностные лица, прежде всего, из окружения нынешнего министра обороны. Четыре "болтливых" офицера вряд ли пострадают. Это их стараниями случились некоторые потрясения в политических кругах Германии и в НАТО.



Публикация переговоров немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту ударила по позициям канцлера ФРГ Олафа Шольца и показала превосходство президента России Владимира Путина, написало издание Politico. Утверждение об ударах по Шольцу сомнительное, а с выводом о превосходстве президента вполне можно согласиться.



Однако, похоже, что "слив" разговора - это результат некоего сговора (заговора!), санкционированного свыше. Кстати, согласно той же конспирологической версии, запись переговоров была осуществлена китайской разведкой. И никому достоверно неизвестно, какой еще компромат кроется в сейфах "людей в погонах". Пока для России ничего не меняется. Британия по-прежнему призывает Германию предоставить Киеву ракеты, дальность действия которых составляет 300 миль, что вдвое больше, чем у англо-французской системы Storm Shadow/Scalp, уже отработанной Киевом по нашей территории. Немецкие крылатые ракеты Taurus являются хитроумным оружием, способным обойти российскую систему противовоздушной обороны, сообщил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его мнению, первой ареной для их применения станет зона военной операции на Украине. При этом Леонков добавил, что ВСУ могут научиться использовать ракеты в качестве дронов самолетного типа.



Сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале обратил внимание на то, что наибольшее возмущение в Германии вызвал не сам факт обсуждения сценариев уничтожения Крымского моста, а то, что этот разговор стал достоянием гласности.



Его участники мало сомневались в том, что в конечном счете немецкие дальнобойные ракеты будут поставлены Киеву, практическую подготовку к чему они и обсуждали. И ничего секретного в этом нет. Немецкие военные круги, отметил Пушков, "считают, что Германия фактически находится в состоянии войны с Россией", и констатировал: "Уроки Второй мировой забыты. Германские военные чины вновь рвутся в бой". Источник - столетие

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