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Asia Times: Немецких генералов-болтунов надо судить военным трибуналом
11:58 08.03.2024

Asia Times
Гонконг
08 марта 2024
Немецкая военная утечка - что это: балаган или повод для войны?
AT: немецких военных, участвовавших в "слитом" разговоре, нужно судить

Из-за отчаянных и рискованных шагов НАТО на Украине по всей Европе может вспыхнуть пожар войны, пишет AT. Разговор немецких военных, попавший в сеть, был одновременно и балаганом, и поводом начать боевые действия, отмечается в статье
Уве Парпарт (Uwe Parpart)
Клоунада или повод для войны? Я бы сказал, и то, и другое… Как это часто бывает, невежество и гордыня словно сговорились, чтобы разжечь войну. В данном случае речь идет об эскалации регионального конфликта в глобальную конфронтацию, потенциально ядерную.

Это подчеркивается потрясающе нелепым эпизодом с незащищенной телеконференцией между командующим Люфтваффе генерал-лейтенантом Инго Герхарцем и тремя другими офицерами в генеральском звании.
В увлекательной 38-минутной записи, перехваченной российской разведкой и обнародованной через Telegram-канал RT, эти клоуны в военных мундирах небрежно и бесцеремонно обсуждают потенциал размещения крылатых ракет большой дальности "Таурус" (Taurus) на Украине и сопутствующие трудности. В частности, речь идет об уничтожении Крымского моста (через Керченский пролив) и близлежащих складов боеприпасов.

Один из генералов отметил, что девятнадцатикилометровый мост (самый длинный в Европе) размерами с крупный аэродром, а значит, для полного его уничтожения (просто проделать дыры в мостовом полотне будет недостаточно) потребуется от десяти до двадцати "Таурусов".

И вот загвоздка. Кто этим будет заниматься? На обучение ВСУ уйдет добрых полгода. Самих немцев там не видать. Провернуть это в стиле "старого доброго Люфтваффе" невозможно, как признал один из выступавших. Другой заметил: "Если нас спросят о способах доставки, то я знаю, как это делают британцы - полностью в режиме обратной связи. У них там на земле передовой состав".
Еще бы, если британцы и американцы помогут, это даже лучше!

В Минобороны Германии подтвердили подлинность разговора.
Один высокопоставленный офицер американской разведки, который каждый день ведет колонку об украинском конфликте, в своей недавней статье заключил:
"Что касается немецких генералов, то такому провалу оперативной безопасности нет оправдания. По-хорошему всех участников этой клоунады должна ждать отставка".

Я ответил:
"Я бывший немецкий офицер, и мне стыдно за этот опасный балаган, которому нет оправданий. Если Керченский мост в будущем будет разрушен, Путин справедливо возложит ответственность на Германию и сочтет это актом агрессии против России, а это классический повод для войны.

Путин и его генералы посмотрят, что из аналогичных структур можно снести в Германии. Мостов такого размера там нет, но, возможно, подойдут через Эльбу в Дрездене, по которым идут поставки военных материалов в Польшу и на Украину.
Просто уволить этих молодчиков мало. По ним плачет трибунал. Увы, в Германии нет системы военной юстиции, но подойдет и гражданский уголовный суд".

Расстановка сил в украинском конфликте резко изменилась - и не только после полного провала летнего наступления ВСУ. Окончательное поражение все ближе. И от отчаяния ребята из НАТО и с Украины рассматривают все более отчаянные меры.

США не желают мира, потому что Джо Байдена заклеймят неудачником, и это будет стоить ему ноябрьских выборов. Зеленский, со своей стороны, отменил предстоящие выборы на Украине и вести переговоры не намерен. НАТО считает, что надо играть жестко и выглядеть так, словно ей по силам выиграть - хотя всем известно, что у альянса нет ни войск, ни военной техники, ни боеприпасов.

Это идеальная гремучая смесь, когда президент Франции Макрон рассуждает об отправке сухопутных войск НАТО на Украину, а генсек альянса Столтенберг - предлагает перебросить их на границу с Белоруссией, якобы чтобы разгрузить украинских пограничников. Из этой искры может вспыхнуть общеевропейский пожар.

Ближайшие месяцы окажутся решающими. Но поскольку предстоит период выборов, найти трезвые головы будет непросто.
Напоследок занятный политический факт: немцы выступают против передачи Украине "Таурусов" с перевесом в 56% против 35% (остальные не определились). Нежелание снабжать Киев дальнобойными ракетами - пожалуй, единственное, в чем с канцлером Шольцем согласно большинство немецких избирателей.

Источник - inosmi.ru
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