 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 08.03.2024
13:22  Послом Узбекистана в Венгрии стал Ойбек Шахавдинов
13:20  "Газпром" сменил Берлин на Ташкент. Компания нарастит поставки в Среднюю Азию
13:18  Закрыть чакру: Индия сокращает закупки нефти в РФ
13:17  Уроки истории. Кто виноват и что делать? - Зайнидин Курманов
13:14  Сто лет после Ленина: нужна глобальная ленинистская стратегия, - Даян Джаятиллека
13:13  Джо Байдена склоняют к давлению на Израиль, - Э.Байназаров
13:12  От зачистки пространства к геноциду: война в Газе и безразличие Запада, - Сари Ханафи

13:11  России пора признать турецкий Северный Кипр, - А.Широкорад
13:08  Егор Кончаловский: Англосаксонский принцип "моя страна всегда права" - сегодня очень правильный
12:55  Новороссия. Ангелы прифронтового госпиталя
11:58  Asia Times: Немецких генералов-болтунов надо судить военным трибуналом
11:42  Карагандинского акима-алкоголика Кусаинова наконец-то уволили
11:38  Скандал с Taurus: кому выгодно? - Максим Столетов
10:24  Что мешает пророссийской оппозиции в Молдове победить Майю Санду? - Алексей Логофет
08:58  Женщины Казахстана в политической истории. Часть 1. Советский период, - Данияр Ашимбаев
01:09  Бахтиер Эргашев: Примитивная пропаганда (полемика с Кудратходжой)
00:57  Ильзат Касымов назначен замминистра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана
00:53  Трамп победит Байдена на выборах благодаря своему "перерождению", - Росс Дауэтет
00:50  Украина стала кладбищем для танков Abrams, - The National Interest
00:48  Марин Ле Пен на марше, а Макрон поплатился за свой милитаризм, - В.Прохватилов
00:42  Иранский гроссмейстер Амин Табатабаи выиграл Aeroflot Open-2024
00:39  Жамин Акималиев: Зачем Киргизии Академия наук?
00:38  Демократизация и дегенерация, или Поможет ли "заграница", - Дмитрий Тараторин
00:29  Четыре шага Пашиняна к большой войне, - Г.Мирзаян
00:25  Открыт прием работ на Конкурс молодых международников СНГ имени А.А.Громыко
00:14  В Киргизии "ташиевцы" продолжают кошмарить "кольбаевцев"
00:02  Курс "История религий России" введут во всех вузах с нового учебного года
Четверг, 07.03.2024
23:00  В.Путин поздравил с 8 марта летчиц-выпускниц Краснодарского училища ВВС РФ
21:27  Экс-главком ВСУ Залужный тихо тикает послом Украины в Лондон
19:38  Назначен новый постоянный представитель Узбекистана при ООН в Женеве (Элдиер Тошматов)
14:23  Казанский митрополит: "Понимать мусульман – наша насущная потребность"
14:19  В Варшаве жестко разгоняют протестующих фермеров
14:16  "Россия продолжит защищать русских от Казахстана до Прибалтики", – запорожский губернатор Балицкий
14:07  Америка после "супервторника": повторение финальной дуэли Байден – Трамп становится гарантированным , - Дм.Минин
13:57  Новый миропорядок или ядерный апокалипсис? Развязка уже совсем близко, - Вадим Бондарь
13:17  Талибы вновь начали арестовывать афганских женщин за нарушение исламского дресс-кода
11:57  Российский "Газпром" через российский суд хочет взыскать с польской Orlen $935 млн. Кто ж ему даст?..
11:55  "Окончательное решение". Турция готовит очередной мега-поход против северо-иракских курдов
11:18  Коля - отважный идиот. Армения настаивает на выводе российских войск
11:00  Турция призывает прорвать блокаду Газы. Израиль хотят наказать "коллективно и сообща", - Игорь Субботин
10:57  В Казахстане регистрируют 8-ю политическую партию - "Ынтымак"
10:38  Уточнение по судьбе американского сухогруза - горит и тонет, три матроса - "груз 200"
09:03  На кону - власть. Как цифровой доллар превращается в политическую проблему Америки, - В.Катасонов
08:59  В Панаме найдена гробница с золотом 8 века до н.э. Изумительны покрытые золотом серьги из зубов кашалота
08:20  НПО атакуют президента Жапарова с Запада, - Виктория Панфилова
01:28  Хоким Ферганской области Бозоров незаконно "прихватизировал" Молодежное озеро
01:27  Как тактический истребитель МиГ-29 ВВС Кыргызстана попал в США?
01:16  На финишной хромой: могут ли Трамп и Байден выйти из президентской гонки
00:40  США стали главным поставщиком СПГ в Европу
00:39  Токаев и кадры (к середине президентского срока), - Данияр Ашимбаев
00:36  "Флотилия свободы-2". Турция призывает прорвать блокаду Газы, - НГ
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Новороссия. Ангелы прифронтового госпиталя
12:55 08.03.2024

Ангелы прифронтового госпиталя: как хрупкие девушки с железной волей спасают раненых бойцов в зоне спецоперации
Накануне Международного женского дня военкор "КП" Александр Коц встретился с девушками, которые добровольно отправились в зону СВО помогать раненым

Александр КОЦ



РЕШИТЕЛЬНАЯ "АМАЗОНКА"

- Потерпи, котик, потерпи, родной, - нежно поднимает истерзанную руку бойца главная медсестра 15 отдельного медбата "Амазонка".

Бородатый штурмовик виновато постанывает - шутка ли, три прекрасные феи вокруг, еще какой-то человек с камерой. Еще час назад он был в горячке боя где-то под Курдюмовкой - пыль, грязь, налипшая на ботинки, противный свист пролетающих рядом пуль, рвущие землю разрывы... И тут на тебе - светлоголубые халаты и медицинские маски, за которыми угадываются теплые и красивые женские глаза. Словно в параллельной вселенной очнулся. Где нет шныряющей по окопам смерти, а над головой - добрые ангелы.

- Пальчики сожми, котик, - нежно воркует "Амазонка".

- Не сжимаются, - еле ворочает слипшимися губами боец.

Осколок угодил подмышку, там - словно намешано бурого пластилина. Страшное месиво. Но девчонки спокойно делают свое дело.

- Не сжимаются пальчики, - повторяет "Амазонка". - Задет нерв 100 процентов, поэтому пальчики не работают, сразу можно определить. То есть здесь нужна будет в дальнейшем высокотехнологичная операция. Если вовремя доставлен в специальное отделение, допустим, нейрохирургия, травматология, зачастую все восстанавливается, но на это требуется время. Реабилитация всегда длительная…

Пациенту под сдавленный мужской гордостью стон аккуратно накладывают шину и передают врачам "скорой помощи"

Пациенту под сдавленный мужской гордостью стон аккуратно накладывают шину и передают врачам "скорой помощи". Те уже повезут раненого в донецкий госпиталь. А здесь, недалеко от линии боевого соприкосновения, оказывают всю необходимую помощь, чтобы стабилизировать бойца и передать дальше. В этот госпиталь "трехсотые" попадают непосредственно с поля боя, где им была оказана первая медицинская помощь. Стабилизация тут, к слову, может включать в себя и самые сложные операции.

Ангелы прифронтового госпиталя

- Допустим, отрыв нижней конечности, - поясняет, освободившись, "Амазонка". - У нас есть доктор - бог в сосудистой хирургии. Благодаря ему спасено много ног. Многочасовые операции проводят, работают сразу сосудистый хирург и два травматолога. Они собирают ногу, после этого идет стабилизация пациента, он приходит в сознание, проверяем параметры, восстанавливает кровопотерю, высчитываем время и отправляем уже на эвакуацию.

- Вы ломаете стереотипы, что военно-полевая хирургия – это отрезать и забыть?

- Если полный отрыв конечности произошел на позиции, тут без вариантов. А когда доктора спасают конечность… это на самом деле у нас происходит ежедневно. И ребята потом остаются физически полноценными. При этом есть большая разница между гражданской медициной и военной: здесь нужно делать все быстро, нет времени на раскачивание, потому что кто-то следующий уже ждет операции. Вообще, конечно, после СВО много нового в гражданскую медицину привнесет именно военно-полевая.

"Амазонка" гордится тем, что в прошлом служила санинструктором в спецназе внутренних войск

ХРУПКАЯ "РОМАШКА"

"Амазонка" гордится тем, что в прошлом служила санинструктором в спецназе внутренних войск. Опыт богатый, поэтому и не смогла усидеть дома. Собрала вещи, поставила дочь перед фактом. Волевая, решительная, полностью оправдывающая свой позывной. Как и ее коллега - "Ромашка". Тоже доброволец.

- Вы только меня долго вопросами не мучайте, а то я боюсь, - буквально дрожит, словно цветочек в поле, хрупкая девушка с красивыми большими глазами.

- Вы только что руку разодранную бинтовали и боитесь маленького микрофона, - успокаиваю ординатора госпитального взвода лейтенанта "Ромашку". - Вы мне, как старому знакомому, просто расскажите, зачем вам это все?

- Я очень эмпатичный человек, я с теплотой, добротой и большой любовью отношусь к людям, - даже пациенты притихли, вслушиваясь в голос-колокольчик. - И я не могла остаться в стороне. На гражданке работала психиатром-наркологом, бывали и пациенты - участники боевых действий. Поняла, что хочу ехать туда, где можно применить свои навыки. По специальности тут у меня, слава Богу, пациентов нет, так что работаю медсестрой. Поначалу было страшно от прилетов, от взрывов. Но ничего, со временем привыкла. Потом стала привыкать к раненым. Благо, у меня хорошие помощники, наставники, меня всему научили, подсказали. Это как бы испытание себя на прочность, смогу ли я не только оказать помощь в тяжелой ситуации, но и морально все это вынести. Прошло уже шесть месяцев, я не сдаюсь.

- Что тяжелее - работать наркологом или медсестрой?

- Медсестрой, конечно. Эмоционально очень сложно, ребята все разные, ранения у всех разные, а нам нужно держаться, улыбаться, подбадривать. Все они молодцы, железная воля, стальной характер. Горжусь ими.

МАТЕРИНСКОЕ ЧУВСТВО "ГУЛИ"

"Гуля", в отличие от "Ромашки", раньше имела дело не только с душевными травмами - работала фельдшером скорой помощи. А затем - начальником юридического отдела медицинского учреждения (второе образование позволяло). На СВО пыталась попасть с самого начала, но женщин брали неохотно, поэтому пришлось проявить настойчивость. Говорит, что в стремлении попасть в зону боевых действий "виновато" родительское воспитание и привитая любовь к Родине. И четкое осознание, чем она может помочь. Хотя поначалу, конечно, было непросто.

- Здесь пациентов больше, чем на гражданке, они гораздо тяжелее, с различными травмами и психологическим состоянием. Да, бывает, наворачиваются слезы, но приходится держаться, потому что мы должны даже своим психологическим настроем внушать нашим раненым ребятам твердость и уверенность в том, что у них все будет хорошо.

"Гуля" раньше имела дело не только с душевными травмами

- Вы их запоминаете?

- Каждый случай, конечно, запоминается. У меня есть дочка. И недавно поступил молодой человек, наш военнослужащий с ранением. И он того же года, того же возраста, как моя дочка. И вот если обычно к раненым более профессиональное отношение: понимание, сочувствие, эмпатия… То в этом случае были и материнские чувства. Я искренне восхищаюсь их мужеством и героизмом. У них тяжелейшие травмы, но при этом они не сдаются, готовы идти вперед, возвращаться в строй. Даже с ампутациями спрашивают, когда они смогут освоить протез, который позволит им вернуться на передовую. До мурашек просто.

К зданию госпиталя подъехала очередная помятая "Линза" - главное средство эвакуации с поля боя. Раненого вынесли на брезентовых носилках, пропитанных багровым и переложили на каталку. Ее быстро провезли через фойе, заставленное инвалидными креслами и такими же пятнистыми носилками. "Гуля" и "Амазонка", вооружившись ножницами, принялись срезать одежду с пациента.

Я заметил, как "Ромашка" на секунду с силой сжала свои маленькие кулачки и тут же разжала, растопырив на мгновение пальцы. Она решительно двинулась к капельнице, и под внешней хрупкостью девушки-психолога я увидел стальной стержень фронтовой медсестры, который и не дает согнуться "на ветру".

Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27575/4900174/

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709891700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон по вопросам трансфертного ценообразования одобрили сенаторы
- Женщины Казахстана в политической истории. Часть 1. Советский период
- Как в казахской степи эмансипировали женщин
- Минобороны Казахстана опровергло слухи о переговорах по поставкам оружия для нужд ВСУ
- Настоящий альтруист
- Национальный Банк предупреждает об участившихся случаях мошенничества с использованием мессенджеров
- Рабочий график главы государства
- Конференция, посвященная 30-летию маслихатов, пройдет в Астане
- Мажилис одобрил законопроект по снижению закредитованности граждан в первом чтении
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  