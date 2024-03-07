Новороссия. Ангелы прифронтового госпиталя

12:55 08.03.2024 Ангелы прифронтового госпиталя: как хрупкие девушки с железной волей спасают раненых бойцов в зоне спецоперации

Накануне Международного женского дня военкор "КП" Александр Коц встретился с девушками, которые добровольно отправились в зону СВО помогать раненым



Александр КОЦ







РЕШИТЕЛЬНАЯ "АМАЗОНКА"



- Потерпи, котик, потерпи, родной, - нежно поднимает истерзанную руку бойца главная медсестра 15 отдельного медбата "Амазонка".



Бородатый штурмовик виновато постанывает - шутка ли, три прекрасные феи вокруг, еще какой-то человек с камерой. Еще час назад он был в горячке боя где-то под Курдюмовкой - пыль, грязь, налипшая на ботинки, противный свист пролетающих рядом пуль, рвущие землю разрывы... И тут на тебе - светлоголубые халаты и медицинские маски, за которыми угадываются теплые и красивые женские глаза. Словно в параллельной вселенной очнулся. Где нет шныряющей по окопам смерти, а над головой - добрые ангелы.



- Пальчики сожми, котик, - нежно воркует "Амазонка".



- Не сжимаются, - еле ворочает слипшимися губами боец.



Осколок угодил подмышку, там - словно намешано бурого пластилина. Страшное месиво. Но девчонки спокойно делают свое дело.



- Не сжимаются пальчики, - повторяет "Амазонка". - Задет нерв 100 процентов, поэтому пальчики не работают, сразу можно определить. То есть здесь нужна будет в дальнейшем высокотехнологичная операция. Если вовремя доставлен в специальное отделение, допустим, нейрохирургия, травматология, зачастую все восстанавливается, но на это требуется время. Реабилитация всегда длительная…



Пациенту под сдавленный мужской гордостью стон аккуратно накладывают шину и передают врачам "скорой помощи"



Пациенту под сдавленный мужской гордостью стон аккуратно накладывают шину и передают врачам "скорой помощи". Те уже повезут раненого в донецкий госпиталь. А здесь, недалеко от линии боевого соприкосновения, оказывают всю необходимую помощь, чтобы стабилизировать бойца и передать дальше. В этот госпиталь "трехсотые" попадают непосредственно с поля боя, где им была оказана первая медицинская помощь. Стабилизация тут, к слову, может включать в себя и самые сложные операции.



Ангелы прифронтового госпиталя



- Допустим, отрыв нижней конечности, - поясняет, освободившись, "Амазонка". - У нас есть доктор - бог в сосудистой хирургии. Благодаря ему спасено много ног. Многочасовые операции проводят, работают сразу сосудистый хирург и два травматолога. Они собирают ногу, после этого идет стабилизация пациента, он приходит в сознание, проверяем параметры, восстанавливает кровопотерю, высчитываем время и отправляем уже на эвакуацию.



- Вы ломаете стереотипы, что военно-полевая хирургия – это отрезать и забыть?



- Если полный отрыв конечности произошел на позиции, тут без вариантов. А когда доктора спасают конечность… это на самом деле у нас происходит ежедневно. И ребята потом остаются физически полноценными. При этом есть большая разница между гражданской медициной и военной: здесь нужно делать все быстро, нет времени на раскачивание, потому что кто-то следующий уже ждет операции. Вообще, конечно, после СВО много нового в гражданскую медицину привнесет именно военно-полевая.



"Амазонка" гордится тем, что в прошлом служила санинструктором в спецназе внутренних войск



ХРУПКАЯ "РОМАШКА"



"Амазонка" гордится тем, что в прошлом служила санинструктором в спецназе внутренних войск. Опыт богатый, поэтому и не смогла усидеть дома. Собрала вещи, поставила дочь перед фактом. Волевая, решительная, полностью оправдывающая свой позывной. Как и ее коллега - "Ромашка". Тоже доброволец.



- Вы только меня долго вопросами не мучайте, а то я боюсь, - буквально дрожит, словно цветочек в поле, хрупкая девушка с красивыми большими глазами.



- Вы только что руку разодранную бинтовали и боитесь маленького микрофона, - успокаиваю ординатора госпитального взвода лейтенанта "Ромашку". - Вы мне, как старому знакомому, просто расскажите, зачем вам это все?



- Я очень эмпатичный человек, я с теплотой, добротой и большой любовью отношусь к людям, - даже пациенты притихли, вслушиваясь в голос-колокольчик. - И я не могла остаться в стороне. На гражданке работала психиатром-наркологом, бывали и пациенты - участники боевых действий. Поняла, что хочу ехать туда, где можно применить свои навыки. По специальности тут у меня, слава Богу, пациентов нет, так что работаю медсестрой. Поначалу было страшно от прилетов, от взрывов. Но ничего, со временем привыкла. Потом стала привыкать к раненым. Благо, у меня хорошие помощники, наставники, меня всему научили, подсказали. Это как бы испытание себя на прочность, смогу ли я не только оказать помощь в тяжелой ситуации, но и морально все это вынести. Прошло уже шесть месяцев, я не сдаюсь.



- Что тяжелее - работать наркологом или медсестрой?



- Медсестрой, конечно. Эмоционально очень сложно, ребята все разные, ранения у всех разные, а нам нужно держаться, улыбаться, подбадривать. Все они молодцы, железная воля, стальной характер. Горжусь ими.



МАТЕРИНСКОЕ ЧУВСТВО "ГУЛИ"



"Гуля", в отличие от "Ромашки", раньше имела дело не только с душевными травмами - работала фельдшером скорой помощи. А затем - начальником юридического отдела медицинского учреждения (второе образование позволяло). На СВО пыталась попасть с самого начала, но женщин брали неохотно, поэтому пришлось проявить настойчивость. Говорит, что в стремлении попасть в зону боевых действий "виновато" родительское воспитание и привитая любовь к Родине. И четкое осознание, чем она может помочь. Хотя поначалу, конечно, было непросто.



- Здесь пациентов больше, чем на гражданке, они гораздо тяжелее, с различными травмами и психологическим состоянием. Да, бывает, наворачиваются слезы, но приходится держаться, потому что мы должны даже своим психологическим настроем внушать нашим раненым ребятам твердость и уверенность в том, что у них все будет хорошо.



"Гуля" раньше имела дело не только с душевными травмами



- Вы их запоминаете?



- Каждый случай, конечно, запоминается. У меня есть дочка. И недавно поступил молодой человек, наш военнослужащий с ранением. И он того же года, того же возраста, как моя дочка. И вот если обычно к раненым более профессиональное отношение: понимание, сочувствие, эмпатия… То в этом случае были и материнские чувства. Я искренне восхищаюсь их мужеством и героизмом. У них тяжелейшие травмы, но при этом они не сдаются, готовы идти вперед, возвращаться в строй. Даже с ампутациями спрашивают, когда они смогут освоить протез, который позволит им вернуться на передовую. До мурашек просто.



К зданию госпиталя подъехала очередная помятая "Линза" - главное средство эвакуации с поля боя. Раненого вынесли на брезентовых носилках, пропитанных багровым и переложили на каталку. Ее быстро провезли через фойе, заставленное инвалидными креслами и такими же пятнистыми носилками. "Гуля" и "Амазонка", вооружившись ножницами, принялись срезать одежду с пациента.



Я заметил, как "Ромашка" на секунду с силой сжала свои маленькие кулачки и тут же разжала, растопырив на мгновение пальцы. Она решительно двинулась к капельнице, и под внешней хрупкостью девушки-психолога я увидел стальной стержень фронтовой медсестры, который и не дает согнуться "на ветру".



Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27575/4900174/ Источник - КП

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709891700





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Закон по вопросам трансфертного ценообразования одобрили сенаторы

- Женщины Казахстана в политической истории. Часть 1. Советский период

- Как в казахской степи эмансипировали женщин

- Минобороны Казахстана опровергло слухи о переговорах по поставкам оружия для нужд ВСУ

- Настоящий альтруист

- Национальный Банк предупреждает об участившихся случаях мошенничества с использованием мессенджеров

- Рабочий график главы государства

- Конференция, посвященная 30-летию маслихатов, пройдет в Астане

- Мажилис одобрил законопроект по снижению закредитованности граждан в первом чтении

