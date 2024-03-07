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России пора признать турецкий Северный Кипр, - А.Широкорад
13:11 08.03.2024

России пора признать Северный Кипр - в обмен на признание Турцией Крыма российским
Наши историки врали про Грецию, изображая ее жертвой "безжалостных османов"

Александр Широкорад

Греция уверенно заняла третье место по поставке вооружений на Украину. Первые "Геркулесы" с техникой и боеприпасами для ВСУ взлетели с греческих аэродромов еще в конце февраля 2022 года.

Уже несколько месяцев на Украине снарядный голод, поскольку не все боеприпасы НАТО взаимозаменяемы с советскими. А Греция поставляет ВСУ не только зенитные комплексы, некогда полученные от СССР, но и снаряды для РСЗО и артсистем советских калибров, которые у НАТО фактически исчерпаны, а производство новых нерентабельно.

Между тем еще 30 октября 1995 г. между Москвой и Афинами было заключено соглашение, по которому оружие, проданное нами Греции, может передаваться третьим странам только с письменного согласия правительства РФ.

24 февраля 2024 г. представитель МИДа Мария Захарова в очередной раз "привлекла внимание" греческого правительства к поставкам вооружения Украине. И т.д., и т. п.

Помнится, еще дедушка Крылов писал, как повар увещевал кота, когда тот, мурлыча и ворча, трудился над курчонком… "А Васька слушает да ест".

Между тем, для укрощения греческих милитаристов не нужны ни "Искандеры", ни даже "Герани". Достаточно авторучки, не обязательно с золотым пером. Надо попросту признать Турецкую Республику Северный Кипр, основанную 15 июля 1974 года.

Полвека реально существует государство с населением 382 тыс. человек. Можно понять товарища Громыко, который не торопился с признанием. А дальше-то что?

Или греки нам тоже братушки? Действительно, Греция добилась независимости в первую очередь благодаря русско-турецким войнам, которые велись с 1768 по 1914 год. Россия сделала для греков куда больше, чем западные державы, вместе взятые.

А в конце 1944-го Красная Армия мягко освободила Грецию от германской оккупации. Почему "мягко"? Да потому, что англо-американцы в том же 1944-м, освобождая Нормандию и департаменты на Атлантическом побережье Франции, превратили их в пустыню. То же самое союзнички сделали с Северной Италией в 1944-1945 годах. Вспомним хотя бы монастырь Монте-Кассино.

В ходе 9-го Сталинского удара в октябре-декабре 1944 г. Красная Армия двинулась к Адриатическому морю и, чтобы не оказаться в большом "котле", гитлеровское командование оперативно эвакуировало войска из материковой Греции.

А теперь "благодарные" греки посылают оружие убивать русских людей.

Помимо всего прочего в расчете на лояльность элиты "дружественного" православного народа наши историки со времен Екатерины II грубо фальсифицировали историю Греции и Турции. Турок XV-XVI веков превратили в варваров и разбойников, захвативших греческое государство.

А я читаю документ 1394 г., где православный архиепископ Макарий умоляет турецкого султана освободить Афины от грабителей-венецианцев и католического духовенства, отбиравшего храмы у православных.

Хватит врать, господа историки! Материковая и островная Греция к 1204 г. находилась в составе империи со столицей в Константинополе, которую мы с XVII века именуем Византией. А разрушили ее крестоносцы вместе с венецианцами и генуэзцами. Материковая и островная Греция была оккупирована, население стало крепостными западных феодалов, а католическое духовенство пыталось истребить православие.

Если бы не турецкое завоевание, сейчас на месте православной Греции было бы какое-то католическое гособразование с другим языком - французским или итальянским. Кто не верит, пусть вспомнит остров Родос.

В 1770 г. после прихода в Архипелаг эскадры Орлова греки подняли восстание и беспощадно резали мирное население - как турок, так и греков-мусульман. Естественно, турки платили той же монетой.

Европейская пропаганда до пределов разрекламировала "резню на острове Хиос" 11 апреля 1822 года. Но почему-то никто не писал, что 22 сентября 1821 г. греческие пираты взяли город Триполи и вырезали там всех без исключения мусульман. В марте 1822-го на острове Хиос высадилось 2500 греческих пиратов с острова Самос, которые и перебили турок на Хиосе. В ответ султан устроил карательную экспедицию.

Как происходило "освобождение" Греции, хорошо иллюстрирует история острова Крит. Там к 1850 г. христиане составляли около половины населения, а остальные - турки и греки-мусульмане. К 1914 г. на острове не было ни турок, ни греков-мусульман. Все они были вырезаны или депортированы.

С 1770 по 1922 год произошло не менее 12 греко-турецких войн. В итоге 30 января 1923-го Греция и правительство Мустафы Кемаля (будущего Ататюрка) подписали соглашение об обмене населения, проживавшего в обеих странах. Причем, размен шел не по этническому, а по религиозному принципу: христиан - в Грецию, мусульман - в Турцию. После этого 100 лет не было ни одной греко-турецкой войны.

А на острове Кипр размена не произошло. В 1878 г. Англия оттяпала у Оттоманской империи остров Кипр в качестве платы за помощь против России.

В 1960-м Кипр получил независимость от Великобритании, и сразу же на острове начались столкновения между турками и греками. Масштабы противостояния заставили государства-члены ООН направить на Кипр около тысячи вооруженных миротворцев.

В конце концов турки создали на Кипре свое государство - Турецкую Республику Северный Кипр. Страны НАТО, несмотря на членство в этой организации Турции, не признали ТРСК. Причины - желание держать на коротком поводке и Турцию, и Грецию, сохранять военные базы Англии на Кипре, и прочая, и прочая…

Советское правительство, а позже российское постоянно поддерживало правительство Греции и кипрских греков.

Трудно понять, почему уже в 2022 г. Москва не предупредила Афины, что поставки оружия на Украину обойдутся им в признание ТРСК Россией. Кстати, сейчас ряд политиков и ученых Турции высказываются за бартер - взаимное признание ТРСК и вхождения Крыма в состав РФ.

На мой взгляд, признать ТРСК следует вне зависимости от заключения этого бартера. Во-первых, это будет сильный щелчок по носу всему блоку НАТО. Очевидно, что по примеру России последует признание ТРСК и другими странами - например, Азербайджаном.

Любопытно, что сейчас десятки государств имеют с непризнанной ТРСК культурные и экономические связи. В западных СМИ пишут, что 15% ТРСК уже купил Израиль. Допускаю, что сие - преувеличение, но не сильное.

Во-вторых, признание ТРСК серьезно улучшит наши отношения с Анкарой. Не исключено, что после такого решения США и НАТО наложат на Турцию суровые санкции.

В-третьих, из-за санкций ЕС россияне лишены возможности отдыхать на Средиземноморских побережьях европейских стран, а на Северном Кипре - прекрасные пляжи, развалины античных городов и замков крестоносцев.

В эти дни на Северном Кипре солнечно, +20°С и выше! Средняя температура морской воды у берегов в марте +17°С, а с апреля по декабрь не ниже +18°С.

Власти греческого Кипра до предела облегчили въезд украинцам, а русским попасть на остров куда сложнее. Чтобы отдыхать в ТРСК, турист обязан прибыть в греческую часть острова и через КПП проехать на Северный Кипр.

Признание ТРСК даст возможность установить прямое авиасообщение Москва - Эрджан (главный аэропорт ТРСК, рассчитанный на поток в 10 миллионов пассажиров в год). А как бы хорошо пойти в круиз по маршруту Сочи - Стамбул - острова Эгейского моря - Северный Кипр!

Как видим, плюсов признания ТРСК более чем достаточно. А что против? Инерция чиновников, отвечающих за внешнюю политику, а главное, интересы олигархов, тесно связанных с Грецией и Республикой Кипр.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709892660


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