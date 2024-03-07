От зачистки пространства к геноциду: война в Газе и безразличие Запада, - Сари Ханафи

13:12 08.03.2024 От зачистки пространства к геноциду: война в Газе и безразличие Запада



САРИ ХАНАФИ

Профессор социологии, Американский университет, Бейрут.



Данный материал, предложенный автором, отражает палестинский взгляд и публикуется в рамках дискуссии по данной острой теме, которая ведется в том числе на страницах нашего журнала. Редакция, как всегда, открыта и к иным точкам зрения.



На самом деле очень сложно рефлексировать, когда звуки ракет звучат громче, чем голос разума. Я палестинец, выросший в палаточном лагере беженцев, и все эти годы я живу с поколенческой травмой, вызванной зверствами Израиля, совершенными против моей семьи и моего народа. После 7 октября миллионы таких же, как я, задаются вопросом: как можно повысить нашу социальную и моральную ответственность при осмыслении израильской войны в Газе?



Некоторые, чтобы оправдать ХАМАС как организацию, признанную Израилем и большинством западных держав, террористической, обращаются к истории израильского насилия в регионе, другие уверены, что требовать соблюдения морали от палестинцев, чьи жизни поставлены на карту, несправедливо. Но, возможно, нежелание некоторых из нас осуждать действия ХАМАС (даже если они представляются неверными и политически катастрофическими с позиции стороннего наблюдателя) объясняется и тем, что неизвестно, как бы мы действовали или реагировали, если бы находились в концентрационном лагере, в таких же жутких условиях? Безусловно, любое нападение, не проводящее различий между гражданским населением и военными, должно быть подвергнуто осуждению. Но я не осуждаю право колонизированных на сопротивление насильственным образом.



Серьезный анализ причин геноцида палестинского народа не может начинаться 7 октября 2023 года. За точку отсчета возможно принять начало войны 6 октября 1973 г., когда арабские армии застали Израиль врасплох. Другая важная дата – октябрь 1993 г. – подписание Соглашения "Осло" между Организацией освобождения Палестины (ООП) и израильским режимом. По наследию этого соглашения можно проследить, как Израиль наращивал гнет и как сменявшие друг друга правительства осуществляли жесткий поселенческий колониализм и укрепляли режим апартеида. Данное мирное соглашение привело к созданию Палестинской национальной администрации (ПНА), которая должна была обеспечить временное самоуправление сроком до пяти лет – период, когда сторонам предстояло уладить важнейшие вопросы конфликта. Тридцать лет спустя ПНА практически потеряла свою легитимность, 60 процентов Западного берега реки Иордан контролируется Израилем, сектор Газа в шестнадцатилетней осаде, а сейчас – уже на грани уничтожения. Иначе говоря, все эти тридцать лет израильские оккупационные силы, вооруженные поселенцы и их международные союзники ежедневно нарушали международное право, систематически выдавливая палестинцев со своих земель.



В 1998 г., когда я жил в Рамалле, у меня был разговор с Иланом Халеви, моим покойным другом и советником министра иностранных дел Набиля Шаата. Я был приглашен на ужин с ним и Шаатом, чтобы поговорить в том числе об отсутствии в Соглашении 1993 г. параграфа о прекращении строительства израильских поселений на оккупированной палестинской территории. Я отправился на ужин, вооруженный критическими аргументами. Шаат признал, что именно этот вопрос стал камнем преткновения – израильтяне оказались слишком влиятельны, чтобы предотвратить прекращение строительства поселений. Шаат также находил данный факт большой ошибкой в Соглашении. Он согласился, что утвержденный параграф Соглашения "Осло" – "никто не может изменить географию без согласия другой стороны" – настолько широк, что может интерпретироваться с разных позиций. Бедные палестинские переговорщики надеялись на международное сообщество, которое заставило бы Израиль прекратить строительство его незаконных поселений.



По статистическим данным ООН, в период с 2004 по 2007 гг. количество нелегальных поселенцев на Западном берегу утроилось – со 110 тысяч до 450 тысяч. Сегодня их количество оценивается в 800 тысяч человек! Помимо этого, Израиль регулярно добывает воду из палестинских подземных источников для использования своими поселенцами, лишая палестинцев доступа к их собственной воде. Надо понимать, что все израильские поселения выстроены на месте разрушенных палестинских деревень и городов, кладбищ и сельскохозяйственных угодий.



От зачистки пространства к геноциду



С 1999 по 2004 гг., в разгар Второй интифады, я жил в оккупированной Палестине. В это время я сформулировал концепцию "зачистки пространства", которой пользовались израильские поселенцы, поскольку исследовал и палестинских беженцев, и политическую социологию конфликта.



Колониальный проект израильских поселенцев длительное время был ориентирован именно на зачистку пространства, то есть изгнание палестинцев. Поскольку ставилась цель присвоить палестинские земли, перемещение палестинского народа оказывалось неизбежным. Под зачисткой пространства я также понимаю идеологию, в основе которой лежит поддержка изъятия палестинских земель евреями. Зачистка пространства – динамичный процесс с меняющимся контекстом, включающим палестинское сопротивление. Это кульминация самых разных зачисток. Среди них – превращение палестинской земли в непригодную для жизни (вследствие невозможности физического передвижения палестинцев), политические "зачистки" (убийства политических лидеров), экономические "зачистки" (кража грунтовых вод, столь необходимых для сельского хозяйства Палестины.



Зачистка пространства стала возможной благодаря израильским властям в основе действий которых три принципа: первый – колонизация, направленная на конфискацию земель, второй – разделение израильской и палестинской земель, третий – режим чрезвычайного положения, являющийся проводником между первыми двумя, казалось бы, противоречащими друг другу принципами.



С 2005 г. насилие над палестинцами принимает все более жестокий характер – Израиль бросает вызов всем международным гуманитарным законам в области прав человека. Число жертв среди израильтян становится минимальным, а среди палестинцев, наоборот, увеличивается. И это закладывает в израильский колониальный проект основу для начала геноцида.



Анализ оккупационного режима Джорджио Агамбена показывает, что отказ от института палестинского гражданства и замена верховенства закона набором правил, процедур и указов подготовили почву для более активного и жестокого пренебрежения жизнями палестинцев. В качестве иллюстрации он приводит статистику ООН: с января 2008 г. по конец августа 2023 г. оккупационными силами и вооруженными переселенцами убито 6407 палестинцев и ранено 152560 человек. Израильтян убито 308, соотношение 21 к 1. С 7 октября 2023 г. было убито 1200 израильтян, в том числе 22 ребенка против почти 30 тысяч палестинцев, включая более 11 тысяч детей в секторе Газа. Несколько израильских министров публично выступают за изгнание всех палестинцев из Газы или за их уничтожение. Премьер-министр Нетаньяху публично призвал к этническим чисткам. Это преднамеренная кампания геноцида, в ходе которой убиты журналисты, врачи, медсестры и сотрудники ООН. Я определяю это как геноцид в соответствии с международным правом: "Намерение уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую". Данное определение дано в Конвенции ООН 1948 г. о Предупреждении преступлений геноцида и наказании за него.



В заявлении министра обороны Йоав Гааланта от 9 октября ясно говорится о намерении страны совершить геноцид: "Мы вводим полную блокаду Газы. Ни электричества, ни еды, ни воды, ни топлива. Все будет остановлено. Мы имеем дело с людьми-животными и будем действовать соответственно". Были другие заявления, в том числе и президента страны Ицхака Герцога, сказавшего: "В секторе Газа среди гражданского населения невинных лиц нет". Многие ученые, международники-юристы, конфликтологи и специалисты по геноциду выступили с публичным заявлением о готовящемся геноциде в Газе. Это гетто находится в осаде Израиля (при участии Египта) с 2007 г., это крошечный участок земли, протяженность которого меньше дистанции марафона, ширина составляет всего лишь 5 миль. Еще раз повторю, что помимо постоянных бомбардировок и применения химического оружия, Израиль отключил топливо, воду, электричество, остановил доставку продовольствия, что и спровоцировало ужасающий гуманитарный кризис. Израильский геноцид стал возможен по причине того, как палестинцы понимали свое сопротивление, а молчание и поддержка западных стран еще больше способствовали этническим чисткам палестинского народа.



Стратегическая ошибка?



Учитывая, насколько жестокой и чудовищной была оккупация Западного Берега, стоило ли ожидать мягкого сопротивления? Политолог Норман Финкельштейн напоминает нам о том, что чернокожие американские социологи Уильям Дюбуа и Фредерик Дуглас никогда не критиковали восстания рабов в США, хотя эти восстания также были чудовищны. Американский музыкант и активист Дэвид Ровикс – один из немногих, кто сравнил события 7 октября с восстанием в Варшавском гетто. Начав наступление, палестинская группа сопротивления платит высокую цену, но дает понять, что предпочитает смерть в борьбе за справедливость и свободу, чем жизнь на коленях и в унижении, что равносильно медленной смерти. Все это сопровождается молчанием подавляющего большинства западных СМИ, ученых и политиков.



Молчание Запада как знак согласия с геноцидом



После десятилетий молчания арабов и международного сообщества относительно израильской захватнической политики и апартеида палестинцы нанесли решающий удар. Спесь Израиля и его арабских союзников наконец-то была сбита, поскольку израильские лидеры долгое время считали себя непобедимыми и недооценивали врагов. Сегодня можно говорить о расколе международного сообщества: с одной стороны – Глобальный Север (возможно за исключением Испании, Шотландии и Ирландии), где доминирует израильское лобби; с другой стороны – Глобальный Юг, включающий таких тяжеловесов, как Россия, Китай и Иран, выступающих за прекращение огня и мирный процесс.



Пропалестинские демонстрации, несмотря на запреты, были колоссальными почти во всех крупных городах мира, их число значительно возросло после бомбардировки больницы "Аль-Ахли" в Газе (построенной в 1882 г. и находящейся под патронажем Англиканской церкви), в результате которой погибло почти 500 палестинцев. Эта бомбардировка вызвала глобальное возмущение, ведь именно здесь люди пытались укрываться от безжалостных бомбардировок в осажденном анклаве. Несмотря на независимую проверку, некоторые западные СМИ (к примеру, американская Washington Post, французская Liberation) и политики открещиваются вслед за Израилем от бомбардировки больницы. Ряд стран, например Германия и Франция, не просто поддерживают израильский колониализм, но и запрещают любые демонстрации против геноцида, под запретом палестинские флаги и куфии. Они утверждают, что это антисемитизм – требовать от Израиля соблюдения международных гуманитарных норм.



Далее рассмотрим три фактора, которые могут объяснить позицию Запада. Это память о холокосте, ложный образ Израиля как светского государства и образ ХАМАС как фанатичной, а не освободительной организации.



Память о холокосте



Когда речь идет о Германии, лучшее объяснение дает профессор Эсра Озюрек, которая указывает, как немецкие политики, журналисты и ученые "передают" вину за холокост новым иммигрантам из числа меньшинств и особенно арабским мусульманам – "общая немецкая социальная проблема антисемитизма" проецируется на это меньшинство, которое подвергается стигматизации в качестве "самых нераскаявшихся антисемитов", нуждающихся в дополнительном образовании и дисциплине.



Чтобы лучше понять немецкое безразличие к судьбе палестинцев в секторе Газа, Панкадж Мишра ссылается на книгу Эндрю Порта "Никогда больше: немцы и геноцид после холокоста". Анализируя реакцию Германии на массовые убийства в Камбодже, Руанде и на Балканах, он предполагает, что "холокост, возможно, невольно снизил чувствительность немцев. Убежденность в том, что расизм их предков остался далеко позади, позволил самым парадоксальным образом беззастенчиво выражать различные формы расизма". Так, в Германии были отменены некоторые премии, например, для палестинской писательницы Адании Шибли и для русско-американской журналистки и писательницы Маши Гессен. Гессен удостоилась престижной премии Ханны Арендт за политические идеи. Но церемонию награждения отменили, поскольку в эссе от 9 декабря 2023 г. автор сравнила Газу до 7 октября с еврейскими гетто Европы в эпоху немецкой оккупации. Саманта Роуз Хилл, редактор сборника стихов Ханны Арендт, справедливо отметила, что и сама Арендт, критиковавшая национальное государство Израиль с момента его основания, сегодня не смогла бы претендовать на премию собственного имени в Германии.



Все немецкие политические лидеры признают, что право Израиля на существование равно праву Израиля на уничтожение палестинского народа (массово как в Газе, либо медленно, как на Западном Берегу).



Газа остается оккупированной территорией в соответствии с Четвертой женевской конвенцией, которая возлагает на Израиль ответственность за защиту оккупированного гражданского населения. Данная формулировка делает израильские рассуждения о "войне" и "праве на самооборону" не правомерными.



Это касается не только политиков, руководствующихся своими интересами, которые направлены на финансирование или переизбрание, но и многих ученых. Сегодня в старейшей ежедневной израильской газете Haaretz больше критики по поводу израильского геноцида в секторе Газа, чем в ведущих американских, канадских и европейских изданиях. Даже Израильская социологическая ассоциация (ISS) более критична к нарушению Израилем международных законов, чем другие европейские академические ассоциации. В этом странном потоке событий уместно вспомнить, что Роберт Бадинтер поддержал отмену смертной казни во Франции в 1981 г., а теперь его жена, Элизабет Бадинтер, философ и феминистка, поддерживает коллективную смертную казнь народа Газы.



Но и на Западе есть, пусть и горстка, честных ученых и правозащитников. В частности, Крейг Мохайбер, директор нью-йоркского офиса Верховного комиссара ООН по правам человека, ушедший в отставку 31 октября 2023 года. Он подверг резкой критике ООН и соучастие Запада в преступлениях Израиля и подал заявление об отставке. Мы также являемся свидетелями того, как, несмотря на институциональную поддержку сионистского режима университетами, студенты вузов решительно поддерживают борьбу палестинского народа. Мы видим, как западные ученые и писатели осуждают войну в Газе, призывая положить конец оккупации, несмотря на "охоту на ведьм", что ведет израильское лобби с 7 октября. В Великобритании, Франции, Канаде и Германии, исследователь, публикующий посты против геноцида в Facebook[1] и X, может считаться поборником терроризма.



Сегодня западные политические руководители опираются на умеренных арабских лидеров в деле умиротворения палестинцев, в то время как повседневная зачистка пространства превращается в системный геноцид. Запад полагался на саудовско-израильское соглашение о нормализации отношений, что поставило бы палестинцев в неприемлемые условия. Всего за неделю до 7 октября советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил: "Сегодня в ближневосточном регионе спокойнее, чем за два последние десятилетия". Американские лидеры были спокойны, когда палестинцы страдали и умирали молча, вдали от софитов и телекамер. Таким образом, одним из тяжелых уроков 7 октября стало ощущение развенчивания мифа мнимой стабильности на Ближнем Востоке и понимание того, что игнорирование палестинского вопроса может поставить весь регион на край пропасти.



Израиль как светское государство



Для многих на Западе Израиль представляется светской и исключительно созидательной страной. Но давайте посмотрим только на один показатель – расширение незаконных поселений на оккупированных территориях Палестины. Израильские лидеры, как секуляристы, так и религиозные фанатики, как левые, так и правые, в равной мере участвовали в насильственном присвоении земель. Вспоминается публичное выступление социолога Алена Турена в Школе перспективных исследований социальных наук в Париже в 1993 г., где он вспомнил об израильском "чуде", поглотившем за год 150 тысяч русских евреев, прибывших в Израиль. Когда я оспорил это "чудо" тем фактом, что все они незаконно расселены в оккупированной Палестине, он ответил: "Эти мигранты изменят уравнение, они выросли в СССР, то есть они светские люди, они сделают все, чтобы поддерживать мирный процесс". В своей святой наивности он не осознавал, что именно эти нелегальные поселенцы создадут одну из самых радикальных политических партий в Израиле, "Наш дом Израиль", а затем сблизятся с движением религиозных поселенцев Западного Берега.



В прочтении арабо-израильского конфликта по-прежнему доминирует исламофобский секуляризм. То, что ХАМАС приравнивается к ИГИЛ, то есть к мишени, которую необходимо уничтожить, позволяет убивать жителей Газа как homo sacer, как людей, которые могут быть убиты кем угодно и без какого-либо привлечения к ответственности.



Репрезентативность ХАМАС



Действительно, ХАМАС пользуется большой поддержкой со стороны как палестинцев внутри оккупированной территории, так и диаспоры. ХАМАС был избран палестинским народом в 2006 г., и его идеология была известна электорату. Более того, у меня есть друзья-христиане, отдавшие свои голоса в пользу ХАМАС. В последние пять лет ХАМАС по-прежнему побеждал на студенческих выборах в университетах Палестины. Их популярность обусловлена тем фактом, что у израильского режима, совершающего геноцид, нет политического решения, но цена оккупации растет с каждым днем. В результате палестинцы остаются с ХАМАС как единственной организацией, действительно работающей в интересах оккупированных. Те же, кто оспаривает действия ХАМАС, пусть объяснят нам почему "умеренная" Палестинская администрация оказалась не способна заставить Израиль отказаться от Западного Берега и тем самым положить конец оккупации. У этих властей не осталось козыря на руках после того, как они стали зависеть от безоговорочного отказа от борьбы с Израилем в обмен на средства к существованию и помощь со стороны западных и арабских стран.



Вместо заключения: насилие и диалог



Я не знаю ни одного колониального поселенческого проекта, который был бы свернут посредством только мирных переговоров или до установления баланса сил – зачастую ценой многих жизней. Война Алжира за независимость унесла жизни 1,5 млн человек. Палестинцы пытались использовать принцип ненасилия Махатмы Ганди на протяжении 30 лет, но, увы, безрезультатно.



Таким образом, историю нельзя рассматривать как клубок изолированных событий. Ее смысл в движении и воле случая. Хорошо ли или плохо, государства и общества признают только сильных деятелей. Эмоциональная и психологическая сторона событий 7 октября очень важна для тех, кто защищает справедливость, наблюдая за жестокими нарушениями Израилем гуманитарных законов и прав человека. Все это меняет правила игры в нынешнем статус-кво палестинского вопроса, но до сих пор не ясно какое направление примут события.



Поскольку палестинское сопротивление сейчас выходит на первый план в сравнении со слабой Палестинской национальной администрацией в Рамалле, я все еще надеюсь, что эта война заставит Израиль и международное сообщество пойти на справедливое политическое решение (хотя Запад бесчисленное количество раз заявлял о необходимости решения о двух государствах на основе договора 1967 г., с чем в 2017 г. ХАМАС согласился) или по крайней мере вести диалог на условиях равноправного партнерства. Это согласуется с моим недавним призывом к диалогу и толерантности в социальных и политических вопросах. Однако я боюсь, что возможен и другой сценарий: новая Накба, массовые убийства, нарастание фашистских тенденций, подобных Сараево 1914 г. или Хрустальной ночи 1938 года. Есть опасения, что именно этот сценарий реализуется в Газе.



Автор: Сари Ханафи, профессор социологии, Американский университет, Бейрут. Источник - Россия в глобальной политике

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709892720





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