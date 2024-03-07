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Джо Байдена склоняют к давлению на Израиль, - Э.Байназаров
13:13 08.03.2024

7.03.2024,

Корректировки ближневосточной политики от президента США требуют даже его однопартийцы
Война Израиля и радикального движения "Хамас" стала дополнительным фактором раскола в рядах Демократической партии США. Накануне важнейшего для Джо Байдена выступления в Конгрессе "О положении страны" десятки однопартийцев обратились к нему с требованием оказать давление на израильское руководство и добиться перемирия в Газе. Такие настроения подогревает и отчет Белого дома о том, что с октября администрация Байдена в обход Конгресса поставила Израилю более 100 партий оружия, включая тяжелые бомбы.

Война в Газе внесла свои коррективы даже в ежегодное обращение президента США "О положении страны", запланированное на вечер 7 марта (раннее утро 8 марта по Москве). И демократы, и республиканцы заранее дали понять, что намерены использовать обращение президента для продвижения своей повестки. В частности, каждая из сторон пригласила на мероприятие в Конгрессе представителей Израиля и Палестины.

Так, спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон позвал Мию Шем - израильскую заложницу, которая провела 50 дней в плену у "Хамаса" и была освобождена в конце ноября. Планировалось, что всего в Конгрессе будут присутствовать представители 17 семей заложников - как погибших, так и тех, кто все еще удерживается в Газе.

Между тем представительница Демократической партии Кори Буш из Миссури пригласила послушать президентское обращение палестинку Интимуу Саламу, стоматолога и аспирантку Университета Сент-Луиса. Сенатор отметила: 35 родственников госпожи Саламы погибли в Газе за последние 150 дней.

6 марта группа из 30 влиятельных демократов-евреев обратилась к президенту Байдену с требованием осудить курс премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и решительнее добиваться перемирия в Газе.

Как отмечает газета The New York Times, в начале конфликта в Газе демократы еврейского происхождения поддержали курс администрации Байдена на абсолютную поддержку Израиля, подчеркивая право еврейского государства на самооборону. Однако к пятому месяцу войны, на фоне растущего числа жертв среди гражданских в Газе, эта поддержка стремительно тает. Политика премьера Нетаньяху больше не пользуется безоговорочной поддержкой демократов, отмечает газета.

Сенатор Джейми Раскин, возглавивший группу недовольных демократов, в обращении к Джо Байдену раскритиковал курс правительства Нетаньяху, самого правого в истории Израиля. Конгрессмены не требуют от Белого дома радикально сменить курс (об отказе от поддержки Израиля речи не идет). Они призывают администрацию Байдена реализовать хотя бы то, о чем руководство США говорит последние месяцы: сделать так, чтобы Израиль разрешил поставлять в Газу больше гуманитарной помощи и снизил насилие со стороны ультраправых поселенцев.

Это не первое обращение еврейских демократов к главе Белого дома с просьбой надавить на Израиль. В конце февраля законодатели попросили президента США "удвоить" усилия по достижению перемирия и доставлять больше гуманитарной помощи голодающим жителям Газы.

При этом члены Конгресса выражают мнение не только партии, но и определенного (постоянно растущего) числа американских избирателей, в частности арабо-мусульманской общины.

Во время "супервторника", 5 марта, в Миннесоте в ходе демократических праймериз вариант "против всех кандидатов" получил 19%, или 46 тыс. голосов. Это произошло по большей части в результате развернутой там местными демократами кампании против голосования за своего однопартийца-президента, который, по их мнению, занял неправильную позицию в израильско-палестинском конфликте.

Аналогично президент потерял позиции и в других колеблющихся штатах, наиболее важным из которых считается Мичиган,- именно этот штат принес Джо Байдену победу на выборах 2020 года. На первичных выборах там 28 февраля более 100 тыс. демократов (13% избирателей) выбрали вариант "против всех".

Не прощай, оружие
Обращение демократов к Джо Байдену прозвучало как раз тогда, когда Белый дом отчитался перед Конгрессом о поставках вооружений Израилю. Как пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, с октября США тайно осуществили более 100 поставок оружия еврейскому государству. Среди вооружений тысячи управляемых боеприпасов, бомбы малого диаметра, антибункерные боеприпасы и так далее.

Американский закон о контроле над экспортом оружия делает значительные исключения для продажи вооружений союзникам: если это поставки менее $25 млн, то одобрения Конгресса не требуется. Сумма в некоторых случаях может быть увеличена и до $100 млн. Как уточняет WP, Белый дом намеренно поставлял вооружения малыми партиями: таким образом общая сумма поставок была небольшой и не требовала поддержки Конгресса.

Законодатели, как пишет WP, потребовали от Белого дома большей прозрачности, когда дело касается поставок вооружений третьим странам.

"Будь то продажа оружия Саудовской Аравии и ОАЭ в период администрации Дональда Трампа или продажи Израилю при администрации Джо Байдена, Конгресс и американская общественность заслуживают того, чтобы знать все о том, кто покупает американское оружие",- подчеркнул демократ Хоакин Кастро. Напомним, что администрация Дональда Трампа также пользовалась лазейкой в законе. В период с 2017 по 2019 год Белый дом в обход Конгресса совершил 4221 поставку оружия Эр-Рияду и Абу-Даби на общую сумму $11,2 млрд.

Cоглашение между Израилем и "Хамасом" остается под большим вопросом
В ходе закрытого брифинга конгрессмен Кастро решил уточнить у выступавшего представителя Госдепартамента США, может ли тот гарантировать, что американское оружие в руках израильской армии не будет использовано для убийства мирных жителей в Газе. Однако дипломат не смог дать ответ на этот вопрос.

Также 6 марта более 100 действующих военнослужащих американской армии обратились к президенту США с требованием прекратить поставки вооружений Израилю.

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В открытом письме военные потребовали (при этом не раскрывая публично свои имена) от руководства Белого дома принять во внимание акты насилия против гражданского населения в Газе и проверить, не используется ли американское оружие для этих "порочащих репутацию ВС США" атак.

С военными солидарно большинство американцев, если верить опросу YouGov. Как минимум 52% жителей США хотят, чтобы страна прекратила поставки оружия в Израиль. Только 27% опрошенных поддерживают отправку вооружений еврейскому государству.

Эльнар Байназаров

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709892780


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