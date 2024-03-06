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Уроки истории. Кто виноват и что делать? - Зайнидин Курманов
13:17 08.03.2024

6 Марта 2024
Уроки истории. Кто виноват и что делать?
Автор: Зайнидин Курманов
Наблюдая за многими странами, где проводятся реформы и идет борьба за достойную жизнь и процветание, мне кажется, что нам нужно усилить крен, в первую очередь, в сторону вопроса - "Что делать?" Какие акты еще принять и совершать политические действия, чтобы сделать нашу страну более успешной и развитой, а не заниматься только самобичеванием и поиском виноватых.



Вождь мирового пролетариата В.И.Ленин, как известно, размышляя о будущем своей страны, написал три свои самые значимые работы – "Что делать?", "С чего начать?" и только потом "Очередные задачи Советской власти". У него есть чему поучиться как у философа, не выбрасывая его научное наследие на свалку Истории.



Первое слышишь редко, второе - на каждом шагу, а толку мало. Это наше отличие от других стран, где есть баланс между этими вопросами.

Увлечение первым приводит в основном к смене политических персон, но не приводит к перемене политики. А стране нужны перемены, которые могут стать результатом ответов на вопрос - Что делать? С чего начать? И как делать?



Очевидно, что перед Кыргызстаном сейчас встает громадье задач. Очень много лет и возможностей мы потеряли, "ничего не делая" или "имитируя бурную активность". В чем мы хорошо преуспели, так это в разворовывании собственной страны и набивании собственных карманов. Даже капиталисты и феодалы были удивлены. Как быстро вчерашние коммунисты позабыли о простых людях и прекрасно усвоили самые худшие стороны капитализма и феодализма



Растеряли таким образом потенциал для развития, для осмысленной своей политической деятельности, которая только тогда интересна и захватывающа, когда в ее центре находятся люди и их интересы.



Есть над чем подумать?! Что делать с судебной системой, парламентаризмом, политическими партиями, правоохранительными органами и т.п. и т.д.?



С реформами, которые двигают или не двигают страну вперед, с кадрами, которые никак не могут "нажраться", воруют и воруют даже перед неотвратимостью наказания и т.д.



Кого люстрировать - всех подряд или только начальство, которое несет ответственность? Что делать с судьями, правоохранителями, чиновниками, которые принимали незаконные решения? Разобраться, кто они вообще - преступники или жертвы системы? Или двигатели прогресса?



Что делать с оборотнями, многие из которых стали авторитетными лидерами общественного мнения? И не только. Надо ли их выявлять и выкорчевывать? Сокращать прокуратуру или нет? Хотя нет, нужен прокурорский надзор. Но нужен ли он в таком виде, как сейчас? Хотя почему надзор должен быть только со стороны прокуратуры? Очевидно, что не хватает еще и общественного контроля…

Есть ли надежда, что исправимся и станет лучше? И что нужно сделать для того, чтобы за нынешним рассветом взошло солнце, а не наступил опять закат?



Был такой диктатор-каудильо Франко в Испании. Первые десятилетия он занимался укреплением своей власти и терроризировал население. Но через 30 лет, стал делать демократические реформы и добился значительного успеха. Сейчас Испания развитое демократическое государство с сильной экономикой. И таких примеров в мире немало. Более того, многие страны были в гораздо худшем положении, чем Кыргызстан или Россия.



Им удалось сделать невозможное. Нужно только хорошо постараться, потрудиться, выбрать правильный вектор, сделать, разработать, наметить планы на будущее. И постараться воплотить их в жизнь, как это некогда сделали в США, Японии, КНР, Южной Корее, Сингапуре, Турции, Малайзии, и даже в Руанде и Ботсване…

Источник - mnenie.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709893020


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