Закрыть чакру: Индия сокращает закупки нефти в РФ

13:18 08.03.2024 Американские санкции рикошетом бьют по Европе



Оксана Белкина



Из-за санкций США второй крупнейший покупатель российской нефти Индия может сократить закупки. России это вряд ли доставит проблемы, азиатский рынок и без того поглощает практически все объемы, к тому же конкуренция между Индией и Китаем за российскую нефть обострилась. Европе же такое положение дел не сулит ничего хорошего: Индия давно стала для ЕС крупнейшим поставщиком нефтепродуктов. Поставки из Индии в Европу уже упали из-за кризиса в Красном море, теперь их рискуют обвалить американские санкции. Чем обернется для Европы возможный дефицит топлива, выясняли "Известия".



Надежный канал



В Европе продолжают охотно покупать российскую нефть, которую сами себе запретили. Москва резко нарастила поставки в Индию, а Европа сразу же кратно увеличила оттуда импорт. В числе покупателей - все крупнейшие европейские экономики. Закупают преимущественно газойль, необходимый для производства дизельного топлива.



Всего в 2023 году Евросоюз нарастил импорт российской нефти из Индии на 115%. В Индию из России поступало в среднем 1,75 млн баррелей сырой нефти в день. В лидерах - Нидерланды (24% "индийского импорта"), Франция (23), Румыния (12), Италия и Испания (по 11). Столь мощный скачок произошел после того, как Индия, получив существенные скидки, резко увеличила закупки российской нефти - до 40% всего импорта (раньше было 2%).



По данным Евростата, Индия стала вторым крупнейшим экспортером нефтепродуктов в Евросоюз, впереди только Саудовская Аравия. Так, за девять месяцев 2023-года ЕС импортировал из Индии 7,9 млн т нефтепродуктов, что в 2,5 раза больше прошлогоднего уровня и в 3,3 раза больше показателя за 2021 год. В денежном выражении поставки увеличились до €6,1 млрд против 3,3 млрд в прошлом году и 1,2 млрд в 2021 году.



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Риски сокращения



Однако стабильный приток нефтепродуктов из Индии на европейский рынок под угрозой. Как пишет Bloomberg, государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии более сдержанно относятся к долгосрочным контрактам на поставку российской нефти, торговать становится гораздо сложнее из-за более жесткого соблюдения санкций США.



По данным источников агентства, крупнейший государственный нефтеперерабатывающий завод Indian Oil, вероятно, сократит объемы нефти, получаемые по так называемым долгосрочным контрактам. В то же время Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum решили не брать на себя твердые обязательства по приему контрактной нефти в следующем финансовом году.



Как отмечают источники Bloomberg, хотя Россия по-прежнему крупнейший поставщик нефти для Индии, есть признаки того, что нефтепереработчики начинают покупать больше сырья у других производителей, включая Саудовскую Аравию. Госкомпании также стремятся заключить контракты на поставки из стран Ближнего Востока и Западной Африки.



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Дефицит и рост цен



Очевидно, что такие сделки обойдутся Индии дороже, стоимость нефти из стран Ближнего Востока и Западной Африки выше российской. Скидок можно не ждать, что не замедлит сказаться и на европейских импортерах: цены для них также вырастут.



- Объем предложения на рынке ограничен в том числе ввиду сокращений добычи государствами ОПЕК+, оперативное замещение российских поставок, вероятно, обойдется дополнительными затратами для индийских производителей нефтепродуктов, что, в свою очередь, может сказаться на их рентабельности и вызвать перенос этих затрат в цену конечного товара, - указывает Михаил Беспалов, аналитик "КСП Капитал".



Эксперты обращают внимание и на то, что, отказываясь от части долгосрочных контрактных поставок нефти из РФ, на спотовом рынке Индия вполне может продолжать ее покупать.



- На европейском рынке действительно может сформироваться дефицит топлива, но цены вырастут даже в его отсутствие, так как на спотовом рынке они выше, чем по долгосрочным контрактным поставкам и у других экспортеров, - указывает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.



В конечном счете российское сырье, вероятно, все же будет поступать на индийские НПЗ, однако цены на него будут более волатильны, если поставки не будут привязаны к долгосрочным контрактам, добавляет Михаил Беспалов.



По оценкам экономиста Ольги Борисовой, дефицит нефтепродуктов особенно сильно может сказаться на основных ее потребителях: Франции, Нидерландах, Италии. В краткосрочной перспективе компании-потребители в европейских странах испытают давление, что может стимулировать рост цен до момента налаживания новых поставок.



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Разгон инфляции



Таким образом, индийские НПЗ без сырья вряд ли останутся. Но Европе прежние объемы не гарантированы. Во-первых, и в самой Индии в последние годы резко вырос спрос на нефтепродукты на внутреннем рынке. А с начала 2024-го из-за проблем в Красном море экспорт топлива из Индии в Европу уже резко сократился. В феврале, по данным Kpler, доля Европы в экспорте нефтепродуктов Индии составила около 22%. Это существенно ниже, чем в прошлом году, когда 32% экспорта индийской продукции шло в Европу.



При наиболее негативном сценарии европейцев ждут уже известные последствия, с которыми им уже пришлось столкнуться в разгар энергокризиса.



- Инфляция становится для европейцев кошмаром, вынуждая европейских производителей переводить производства в другие страны, что позволяет им минимизировать затраты и предлагать товары по более конкурентным ценам. В итоге серьезные проблемы наблюдаются не только в странах Восточной Европы, но и в странах - лидерах Евросоюза, - отмечает Юрий Ляндау, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова.



В конечном итоге нехватку нефтепродуктов ЕС создал себе сам. Приняв решение о введении эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты, страны ЕС загнали себя в тупик, замечает Дмитрий Семенов, председатель совета директоров "Трансинвест".



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Россия разберется



России, которая уже давно привыкла маневрировать в условиях жестких западных санкций, найдет выход из положения: придется реализовывать "лишние" объемы в других странах и перспективные покупатели есть.



В 2023 году Россия вышла на первое место среди экспортеров нефти в КНР, нарастив поставки в страну на 24,1%, до 107 млн т. Это на 24,4% выше, чем объемы импорта занимающей второе место Саудовской Аравии и более чем на 80% больше, чем у занимающего третью строчку Ирака.



- Россия может нарастить свои поставки в Китай, а также в страны Ближнего Востока. Так, например, Саудовская Аравия с удовольствием покупает российскую нефть для внутреннего потребления, а свою продает на экспорт. Данная схема является выгодной для них, так как российская нефть гораздо дешевле, чем нефть Саудовской Аравии, и тем самым снижается внутреннее потребление собственной более дорогой нефти и увеличивается экспорт, - указывает Надежда Капустина, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ.



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По данным Минфина, в феврале 2024 года нефтегазовые доходы федерального бюджета России составили 945,6 млрд рублей, месяцем ранее, в январе, показатель был на уровне 675,5 млрд. По прогнозам ведомства, объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в марте составит 125,2 млрд рублей. Источник - Известия

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