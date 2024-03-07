"Газпром" сменил Берлин на Ташкент. Компания нарастит поставки в Среднюю Азию

13:20 08.03.2024

Транзит российского газа в Узбекистан через Казахстан с 2026 года может быть увеличен в четыре раза, до 11 млрд кубометров. Пока страны Средней Азии остаются единственным новым направлением для "Газпрома" (MOEX: GAZP) после обвала поставок в Европу в последние два года. При этом стоимость поставок в Узбекистан в 2023 году составляла около $160 за 1 тыс. кубометров, что гораздо ниже, чем цена продажи в Турцию или Китай.



Транзит российского газа через Казахстан в Узбекистан с 2026 года планируется увеличить с текущих 3 млрд кубометров до 11 млрд кубометров в год, сообщил 5 марта глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев.



С октября 2023 года "Газпром" начал поставки газа в Узбекистан по системе газопроводов Средняя Азия - Центр (САЦ) в реверсном режиме. Страны договорились об экспорте до 3 млрд кубометров в год (или около 9 млн кубометров в сутки) в течение двух лет. По данным "Ъ", в 2023 году цена поставок в Узбекистан составляла около $160 за 1 тыс. кубометров.



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https://www.kommersant.ru/doc/6553261