Послом Узбекистана в Венгрии стал Ойбек Шахавдинов

13:22 08.03.2024

Ойбек Шахавдинов стал первым послом Узбекистана в Венгрии с резиденцией в Будапеште. Посольство в этой стране было открыто год назад.



В столицу Венгрии 7 марта прибыл вновь назначенный посол Узбекистана Ойбек Шахавдинов, сообщает ИА "Дуне". Он стал первым послом Узбекистана в Венгрии с резиденцией в Будапеште.



