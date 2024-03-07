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|Послом Узбекистана в Венгрии стал Ойбек Шахавдинов
13:22 08.03.2024
Ойбек Шахавдинов стал первым послом Узбекистана в Венгрии с резиденцией в Будапеште. Посольство в этой стране было открыто год назад.
В столицу Венгрии 7 марта прибыл вновь назначенный посол Узбекистана Ойбек Шахавдинов, сообщает ИА "Дуне". Он стал первым послом Узбекистана в Венгрии с резиденцией в Будапеште.
До назначения он работал начальником Управления по сотрудничеству со странами Европы и институтами Евросоюза МИД Узбекистана.
Ему 46 лет. Окончил университет Бирмингема (Великобритания), Ташкентский государственный юридический университет (магистратура), курсы по подготовке переводчиков Московского государственного института международных отношений (МГИМО).
Трудовую деятельность начал в Хорезмской области, где родился и вырос. В системе МИДа работает с 2004 года. Начинал в Университете мировой экономики и дипломатии в Ташкенте, позднее был референтом Управления по сотрудничеству со странами Европы МИДа и прошел все ступени дипломатической службы до начальника управления. Работал в посольстве Узбекистана в Брюсселе.
Узбекистан открыл посольство в Будапеште в марте 2023 года. До этого послом Узбекистана в Венгрии по совместительству был посол в Австрии. Посольство Венгрии в Ташкенте действует с 2017 года.