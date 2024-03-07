Испил до дна. Задержан за коррупцию главный по питьевой воде в Киргизии - Халов

19:39 08.03.2024

ГКНБ задержал начальника Управления развития питьевого водоснабжения и водоотведения



"Сводка" (АКИpress) – Начальник Управления развития питьевого водоснабжения и водоотведения Департамента при Госстрое подозревается в том, что перевел в иностранный банк, находящийся на грани банкротства, $1,5 млн от Азиатского банка развития.



ГКНБ выявил факт злоупотребления должностным положением работников Департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения в ходе реализации проекта "Управление сточными водами Иссык-Куля". Это привело к выводу средств в размере 1 млн 498,2 тыс. долларов в иностранное государство. Департамент получил средства от Азиатского банка развития для строительства нового канализационно-очистного сооружения в городе Каракол.







По данным ГКНБ, сотрудники Департамента, "не учитывая плохую репутацию и последующую финансовую неудачу, запросили у Азиатского банка развития перевести средства на счет подрядной компании в зарубежном банке, который находился на грани банкротства".



3 марта УГКНБ КР по Иссык-Кульской области задержал и водворил в ИВС ОВД Каракола начальника Управления развития питьевого водоснабжения и водоотведения Департамента Х.Ш.К.



Следствие по уголовному делу продолжается.



Начальником управления является Шамшидин Халов.