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Испил до дна. Задержан за коррупцию главный по питьевой воде в Киргизии - Халов
19:39 08.03.2024

ГКНБ задержал начальника Управления развития питьевого водоснабжения и водоотведения

"Сводка" (АКИpress) – Начальник Управления развития питьевого водоснабжения и водоотведения Департамента при Госстрое подозревается в том, что перевел в иностранный банк, находящийся на грани банкротства, $1,5 млн от Азиатского банка развития.

ГКНБ выявил факт злоупотребления должностным положением работников Департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения в ходе реализации проекта "Управление сточными водами Иссык-Куля". Это привело к выводу средств в размере 1 млн 498,2 тыс. долларов в иностранное государство. Департамент получил средства от Азиатского банка развития для строительства нового канализационно-очистного сооружения в городе Каракол.



По данным ГКНБ, сотрудники Департамента, "не учитывая плохую репутацию и последующую финансовую неудачу, запросили у Азиатского банка развития перевести средства на счет подрядной компании в зарубежном банке, который находился на грани банкротства".

3 марта УГКНБ КР по Иссык-Кульской области задержал и водворил в ИВС ОВД Каракола начальника Управления развития питьевого водоснабжения и водоотведения Департамента Х.Ш.К.

Следствие по уголовному делу продолжается.

Начальником управления является Шамшидин Халов.

Источник - АКИpress
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