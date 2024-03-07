Нетаньяху нужна война. Кровавая индульгенция для Израиля, - С.Кожемякин

19:41 08.03.2024 Нетаньяху нужна война. Кровавая индульгенция для Израиля



Руководствуясь принципом "война все спишет", власти Израиля расширяют агрессию. Жертвой новой интервенции может стать Ливан. В самом еврейском государстве ультраправые силы пытаются удержать власть перед лицом растущего недовольства.



Кровавая индульгенция



Мораль капитала противоположна ценностям подавляющего большинства жителей планеты. Устремления к дружбе, миру, честному труду заменены здесь эксплуатацией, эгоизмом и насилием. И чем более шатким становится положение правящего класса, тем безжалостнее его политика. Мы неоднократно писали, что одна из причин обострения ближневосточного конфликта - стремление премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его окружения сохранить власть. Расследование коррупционных преступлений, протесты против судебной реформы, разногласия внутри правящей коалиции отодвинуты на задний план. Давая правительству чрезвычайные полномочия и позволяя разжечь националистические настроения, война предоставила ему индульгенцию, пусть и временную.



За пять месяцев жертвами бойни в секторе Газа стали более 30 тыс. человек. 22 тыс. из них - это дети, женщины и старики. Скорбный список дополняют 8 тыс. пропавших без вести и свыше 70 тыс. раненых. Северная и центральная части анклава превращены в руины, оставшиеся жители обречены на смерть от обстрелов, голода и эпидемий. По требованию израильских властей полтора миллиона человек бежали на юг - в город Рафах, где им была обещана безопасность. Это оказалось очередной ложью. Интервенты усиливают бомбардировки и грозят начать наземную операцию, которая приведет к тысячам новых жертв.



Но свобода действий Израиля постепенно сужается. Дело, конечно, не в "недовольстве" Вашингтона, раздуваемом СМИ, чтобы снять ответственность с западных элит. США продолжают поддерживать ключевого союзника в его злодеяниях. Недавно стало известно о планах поставок бомб MK-82 и других боеприпасов. Белый дом дал фактическое согласие на операцию в Рафахе, лишь беззубо уточнив устами Джо Байдена, что ей должен предшествовать "практический и выполнимый план", минимизирующий потери. Преступное бездействие демонстрирует большинство мусульманских стран. Никто из имеющих дипотношения с Тель-Авивом не разорвал их, торговля продолжается прежними темпами, проводятся явные и тайные переговоры. Президент Израиля Ицхак Герцог встретился на полях Мюнхенской конференции с главой катарского правительства Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани. В конце февраля правительственная делегация еврейского государства посетила ОАЭ.



Но этими странами мир не ограничивается, и возмущение геноцидом нарастает. Многотысячные демонстрации на разных континентах, деятельность йеменских хуситов и ливанской "Хезболлы", принципиальная позиция Ирана, Бразилии, ЮАР и других государств дают плоды. Без них Международный суд ООН, находящийся под сильным влиянием Запада, вряд ли бы признал нарушение Израилем конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида. И хотя вердикт носит рекомендательный характер, для Тель-Авива это тревожный звонок. Поэтому он будет любыми средствами затягивать окончание конфликта в секторе Газа и провоцировать появление новых "горячих точек". "Нетаньяху хорошо знает, что в первый же день после окончания войны он попадет в тюрьму. Ему необходимо, чтобы война продолжалась и распространилась на весь регион", - подчеркивает марксистско-ленинская организация Народный фронт освобождения Палестины (НФОП).



"Хватит войны!"



Эти выводы подтверждаются фактами. По опросам, за сохранение кабинета Нетаньяху выступает лишь 15 процентов населения, две трети граждан считают, что парламент необходимо переизбрать сразу после окончания военных действий. С призывами к досрочным выборам выступает не только оппозиция, но часть функционеров правящей партии "Ликуд". Такую же позицию заняло крупнейшее профсоюзное объединение - Всеобщая конфедерация труда "Гистадрут". Ее руководитель Арнон Бар-Давид не исключил начала протестов, чтобы заставить власть пойти на выборы.



Растут антивоенные настроения. "Хватит войны, смертей и убийств! Здесь живут два народа, и оба имеют право на самоопределение. Нужно сбросить это расистское правительство и добиваться мира", - заявил лидер левой партии "Хадаш" Айман Уда. Несмотря на оголтелую информационную кампанию и прямую поддержку властей, правым депутатам не удалось лишить мандата коммуниста Офера Касифа. Для этого не хватило четырех голосов. На политика наклеили ярлык "врага еврейского народа" за разоблачения геноцида.



Миллионы палестинцев превращены в заложников, обеспечивающих выживание 37 членов израильского правительства. Именно поэтому оно игнорирует все мирные предложения. Отвергнут трехэтапный план движения ХАМАС, предусматривающий обмен заложников на палестинских заключенных, вывод войск и допуск структур ООН. Даже половинчатая, мягко говоря, идея Вашингтона о создании когда-нибудь в будущем палестинского государства вызвала взрыв негодования. По словам Нетаньяху, это было бы "наградой за террор". Еще радикальнее выражаются министры из ультраправых религиозных партий. Министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир раскритиковали США за "уступки" палестинцам, добавив, что при Трампе поведение Белого дома было бы совсем другим. Любая сделка с ХАМАС, по их словам, станет концом правящей коалиции.



В резолюции парламента призывы к созданию независимой Палестины сравниваются с… разделом Чехословакии в 1938 году. Эта идеологическая эквилибристика характерна и для плана Нетаньяху "На следующий день после ХАМАС". За вывеской мирной инициативы скрывается стремление увековечить захват сектора Газа. Приграничные районы будут оккупированы "в целях безопасности". На неопределенное время Израиль сохранит контроль над границей с Египтом и "оперативную свободу действий" во всем регионе. Это означает проведение рейдов в любое время и в любом масштабе. Руководить анклавом должны будут коллаборанты, не связанные ни с одним из действующих движений, сектор Газа будет полностью демилитаризован, образовательные, религиозные, социальные учреждения пройдут чистку от "террористических элементов". Запрещается деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи беженцам и организации работ (БАПОР).



К сожалению, реакция палестинских политиков на эти грязные игры оказалась неоднозначной. Если Альянс палестинских сил, включающий ХАМАС, НФОП и другие организации, отверг как диктат Израиля, так и проекты США, требуя прекращения интервенции, то контролирующее Западный берег реки Иордан движение ФАТХ пошло на уступки. "Палестинская администрация" во главе с Махмудом Аббасом заявила, что ХАМАС больше не может управлять сектором Газа и что "контролировать безопасность и восстановление способно международно признанное правительство экспертов". После этого Аббас отправил в отставку кабинет Мохаммеда Штайе. Наиболее вероятным преемником называется Мохаммед Мустафа - бывший министр экономики Палестины, получивший образование в США и много лет проработавший во Всемирном банке. Это соответствует требованиям Вашингтона и Тель-Авива. Как заявлял Нетаньяху, он не позволит "палестинской администрации" в ее нынешнем виде вернуться в сектор Газа, но мог бы сотрудничать с реформированным режимом. "Отставка Штайе является первым шагом Аббаса к поддерживаемой Америкой "обновленной Палестине"", - написала израильская газета "Гаарец".



Еврейское правительство расценивает это как слабость и расширяет террор не только в секторе Газа, но и на Западном берегу. С октября там убиты более 400 человек, около 5 тыс. получили ранения. Последний доклад правозащитной организации "Эмнести интернешнл" рисует картину чудовищных преступлений, включающих стрельбу по мирным жителям, обстрел машин "скорой помощи", разрушение систем подачи электроэнергии, водоснабжения и т.д. В селении Нур-Шамс на пороге своего дома застрелен 15-летний Таха Махамид. Первые пули попали ему в ноги и живот, солдаты добили его выстрелом в голову. Отец пытался оттащить тело в дом, но сам получил тяжелое ранение. Затем военнослужащие ворвались в дом несчастной семьи и избили обитателей. В свою очередь, ООН зафиксировала с октября 561 нападение израильских поселенцев на палестинцев. 1,2 тыс. жителей покинули свои дома, которые теперь обживают захватчики.



Аппетиты крайне правых сил только растут. Итогом конференции в Иерусалиме, в которой участвовали 11 министров и 15 депутатов, стало подписание "Пакта о победе и обновлении поселений". Он призывает к вытеснению палестинцев из сектора Газа и возвращению туда еврейских поселенцев. "Это наш дом, это историческая справедливость!" - восклицал Бен-Гвир. Он требует, чтобы любой, кто приблизится к израильской границе в секторе Газа, получал пулю в голову. Исключение не должно делаться ни для женщин, ни для детей. Правила ведения боевых действий министр считает "слишком мягкими".



Схожая политика проводится на Западном берегу. Утвержден план строительства 3,3 тыс. единиц жилья в еврейских поселениях. А в дни священного для мусульман месяца Рамадан (начинается 10 марта) будут действовать жесткие ограничения на посещение Храмовой горы. Молиться в мечетях смогут верующие старше 60 и младше 10 лет, их общее количество ограничено 15 тыс. Тем самым власти сами провоцируют протесты, которые будут использоваться для роста насилия.



Новые ультиматумы



Еще одной мишенью является Ливан. После нападения на сектор Газа "Хезболла" начала обстрелы северных районов Израиля. Удары в основном наносятся по военным объектам: авиабазе Мерон, штаб-квартире Северного командования израильской армии в Цфате и т.д. Другое дело - Тель-Авив, обратившийся к привычной практике неизбирательного террора. От обстрелов и бомбардировок погибли десятки мирных жителей. В деревне Ас-Савана жертвами стали женщина и двое ее детей, в городе Набатия убиты семь членов одной семьи. Задокументировано использование Израилем снарядов с белым фосфором, запрещенных Женевской конвенцией 1980 года. Почти 100 тыс. граждан Ливана стали беженцами, бежав из опасных районов.



В конце февраля агрессия вступила в новую фазу. Израильская авиация нанесла удары по городу Баальбек на северо-востоке страны, в 100 км от границы. Это произошло на следующий день после заявлений министра обороны Йоава Галанта. Он отклонил мирную инициативу "Хезболлы" прекратить конфликт сразу после достижения перемирия в секторе Газа и заявил, что атаки на Ливан "продолжатся и усилятся", пока Израиль не достигнет своих целей. Данные цели представляют ничем не прикрытый ультиматум - оттеснение сил "Хезболлы" за реку Литани. В условиях слабости ливанской армии это означает фактическую передачу юга страны под контроль Тель-Авива. В риторике израильского руководства война является делом решенным. Об этом, например, заявил глава совета национальной безопасности Цахи Ханегби на встрече с жителями. Опасность вторжения повышает консенсус в политической элите. Лидер находящейся в оппозиции партии "Наш дом - Израиль" Авигдор Либерман потребовал оккупировать юг Ливана на 50 лет, а также сменить правительство этой страны на лояльное Тель-Авиву.



Запад поддержал Израиль. В "мирном плане" МИД Франции повторяется требование отвода сил "Хезболлы". С аналогичными требованиями выступают другие зачастившие в Бейрут эмиссары. Но Израиль и его союзники не ограничиваются устрашением, а нацелены на провоцирование внутреннего противостояния в Ливане. Из добровольного изгнания в ОАЭ вернулся лидер прозападной партии "Движение будущего" Саад Харири. Два года назад он объявил об уходе из политики, но теперь вновь включился в политическую борьбу. В ближайшем окружении Харири называют своей задачей "реализацию проекта для Ливана, который будет поддержан региональными и мировыми державами". Правые партии "Ливанские силы" и "Катаиб" обвинили правительство в капитуляции перед "Хезболлой", которая-де втягивает Бейрут в войну с Израилем.



Для переживающего острый кризис Ливана это грозит потрясениями. Полтора года парламент не может избрать президента, правительство носит статус временного и ограничено в своих полномочиях. По мнению Ливанской компартии, дестабилизация входит в планы империалистических сил. Коммунисты выступают за общественную мобилизацию для отпора израильской агрессии и призывают прогрессивные силы планеты поддержать законное сопротивление палестинского и ливанского народов.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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