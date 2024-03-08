Молдоване не решились 8 марта арестовывать в аэропорту гагаузскую башканшу Женю Гуцул

20:03 08.03.2024

Гуцул поблагодарила сторонников за встречу в аэропорту Кишинева



8 марта 2024,

Глава Гагаузии Евгения Гуцул поблагодарила сторонников, встретивших ее в аэропорту Кишинева после визита в Россию.



"Благодарю каждого из вас, дорогие мои, за теплую и сердечную встречу в международном аэропорту. Этот радушный прием дома в праздничный день и ваша поддержка значат для меня очень много! Не передать словами то трепетное чувство, которое я испытала, увидев в ваших глазах искренние переживания за меня", - написала Гуцул 8 марта в своем Telegram.



Она отметила, что ее первый визит в Россию в качестве главы Гагаузии был плодотворным.



"За несколько дней у нас прошли встречи на самом высоком уровне. Мы обсуждали и искали решения проблем, которые волнуют жителей Гагаузии и всей Республики Молдова", - сказала Гуцул.



Она добавила, что Гагаузия открыта для сотрудничества с разными странами и будет укреплять связи со своими партнерами.



Главу автономии также поприветствовал Илан Шор, лидер партии "Шор", от которой Гуцул избиралась на свой пост. Он назвал политика "храброй и честной".



"Около тысячи человек пришли в аэропорт встретить ее, поддержать, поздравить с 8 Марта. Потому что знают Евгению как искреннего и порядочного политика и человека. Власти видят, что башкана поддерживает народ. Потому и пугают уголовным преследованием, потому и не включают ее в состав правительства, как того требует закон", - написал Шор в Telegram.



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Чтобы встретить Гуцул в аэропорту Кишинева собралось множество людей с цветами. Также в авиагавани наблюдалось много представителей прессы и сотрудников правоохранительных органов. Гуцул ждал ее супруг с букетом. Он заявил СМИ, что переживает за жену из-за сильного давления на нее со стороны властей.



6 марта Гуцул встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе своей рабочей поездки в Россию. Они обсудили региональные и геополитические проблемы, также глава Гагаузии рассказала о незаконных действиях Молдавии. На следующий день она встретилась с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко. Одной из тем встречи стали меры возможной поддержки Гагаузии со стороны России.



При этом генпрокуратура Молдавии еще 6 марта заявила о планах в скором времени передать в суд материалы уголовного дела в отношении Гуцул. Детали не сообщались. Политик заявила о намерении вернуться в республику, поскольку считает это своим долгом. Она связала реакцию Кишинева на ее поездку в Москву с бессилием и назвала попытки запугать ее безрезультатными.



Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что президент Молдавии Майя Санду, прикрываясь законом, сводит счеты с Гуцул. По словам Захаровой, нынешняя молдавская администрация прикрывается демократией, а на самом деле пытается установить диктатуру на территории страны.



Гагаузия - автономия на юге Молдавии. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз. Гуцул выступает за укрепление дружественных отношений региона с Россией.