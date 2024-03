92-летний медиамагнат Руперт Мердок женится на бывшей теще Абрамовича. Хорошо хоть не на самом...

NYT: 92-летний медиамагнат Руперт Мердок женится на бывшей теще Абрамовича



92-летний медиамагнат Руперт Мердок решил жениться на 67-летней Елене Жуковой - молекулярном биологе и бывшей теще российского бизнесмена Романа Абрамовича. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на офис Мердока.



По данным издания, пара познакомилась через третью жену медиамагната Венди Дэн. В отношениях Мердок и Жукова состоят с лета 2023 года: сейчас они помолвлены, а на июнь у них запланирована свадьба, утверждает NYT.



Близкий к медиамагнату источник The Washington Post уточнил, что церемония бракосочетания должна состояться 1 июня. Местом ее проведения выбраны виноградник и поместье Мердока, расположенные в городе Морага (штат Калифорния). Приглашения на мероприятие уже отправлены, подчеркнули представители офиса Мердока.



Помолвка Жуковой и Мердока состоялась примерно через шесть месяцев после того, как он объявил о своем уходе из Fox Corporation и News Corporation, фактически передав контроль над своей медиаимперией старшему сыну Лахлану. NYT подчеркивает, что новый брак медиамагната вряд ли повлияет на будущее компании.



Брак с Жуковой может стать для Мердока пятым. Его первой женой была Патрисия Букер (1956-1967), у них есть один ребенок. Со своей второй супругой - Анной Мердок Манн - медиамагнат провел в браке 32 года (1967-1998), у них трое детей. После второго развода Мердок женился на Венди Дэн (1999-2013). На момент свадьбы ему было 68 лет, невесте - 30. В браке с Дэн у пары родилось двое дочерей. Четвертая жена медиамагната - бывшая модель Джерри Холл (2016-2022), в 2022 году она подала на развод из-за "непримиримых разногласий".



Что известно о Елене Жуковой

Елена Жукова - молекулярный биолог, изучающий диабет. Газета Financial Times писала, что она уехала из России в 1990 году, чтобы занять должность в Медицинском колледже Бэйлора в Хьюстоне. Через несколько лет Жукова перешла в Калифорнийский университет Лос-Анджелеса.



Коллега Жуковой Ли Слайс в беседе с Business Insider заявил, что она была "хорошим руководителем". Ученый отмечал, что ее исследования в области диабета были значимыми. По мнению Слайс, биолог могла бы добиться большего, если бы не прекратилось грантовое финансирование.



Калифорнийский университет Жукова покинула в конце 2000-х годов в статусе доцента, рассказал Слайс. Как отмечает Business Insider, нет точных сведений о том, работала ли она в научной сфере с тех пор. Сейчас биолог на пенсии.



Бывший муж Жуковой Александр живет в Лондоне. У них есть дочь Дарья, которая с 2008 по 2017 год состояла в браке с российским бизнесменом Романом Абрамовичем.



