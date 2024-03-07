 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 09.03.2024
00:53  Минобороны Казахстана опровергло слухи о переговорах с "Укрспецэкспортом"
00:49  Вторая корейская война: Пхеньян обещает Сеулу "море огня", - СП
00:40  По пути Третьего рейха: "фрицев" придется мочить как в 45-м, - ФСК
00:19  Канадские власти демонтировали памятник "хероям" дивизии СС "Галичина"
00:18  Игра на обострение: к чему приведет конфликт Кишинева и Гагаузии, - Игорь Кармазин
00:02  Куму - вечер в хату. В Алма-Ате "закрыли" начальника колонии
00:00  92-летний медиамагнат Руперт Мердок женится на бывшей теще Абрамовича. Хорошо хоть не на самом...

Пятница, 08.03.2024
20:03  Молдоване не решились 8 марта арестовывать в аэропорту гагаузскую башканшу Женю Гуцул
19:41  Нетаньяху нужна война. Кровавая индульгенция для Израиля, - С.Кожемякин
19:39  Испил до дна. Задержан за коррупцию главный по питьевой воде в Киргизии - Халов
18:25  На выборах в Европарламент успеха добьются евроскептики. Что ждать России от европейских "друзей Москвы"? - НГ
13:22  Послом Узбекистана в Венгрии стал Ойбек Шахавдинов
13:20  "Газпром" сменил Берлин на Ташкент. Компания нарастит поставки в Среднюю Азию
13:18  Закрыть чакру: Индия сокращает закупки нефти в РФ
13:17  Уроки истории. Кто виноват и что делать? - Зайнидин Курманов
13:14  Сто лет после Ленина: нужна глобальная ленинистская стратегия, - Даян Джаятиллека
13:13  Джо Байдена склоняют к давлению на Израиль, - Э.Байназаров
13:12  От зачистки пространства к геноциду: война в Газе и безразличие Запада, - Сари Ханафи
13:11  России пора признать турецкий Северный Кипр, - А.Широкорад
13:08  Егор Кончаловский: Англосаксонский принцип "моя страна всегда права" - сегодня очень правильный
12:55  Новороссия. Ангелы прифронтового госпиталя
11:58  Asia Times: Немецких генералов-болтунов надо судить военным трибуналом
11:42  Карагандинского акима-алкоголика Кусаинова наконец-то отловили и уволили
11:38  Скандал с Taurus: кому выгодно? - Максим Столетов
10:24  Что мешает пророссийской оппозиции в Молдове победить Майю Санду? - Алексей Логофет
08:58  Женщины Казахстана в политической истории. Часть 1. Советский период, - Данияр Ашимбаев
01:09  Бахтиер Эргашев: Примитивная пропаганда (полемика с Кудратходжой)
00:57  Ильзат Касымов назначен замминистра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана
00:53  Трамп победит Байдена на выборах благодаря своему "перерождению", - Росс Дауэтет
00:50  Украина стала кладбищем для танков Abrams, - The National Interest
00:48  Марин Ле Пен на марше, а Макрон поплатился за свой милитаризм, - В.Прохватилов
00:42  Иранский гроссмейстер Амин Табатабаи выиграл Aeroflot Open-2024
00:39  Жамин Акималиев: Зачем Киргизии Академия наук?
00:38  Демократизация и дегенерация, или Поможет ли "заграница", - Дмитрий Тараторин
00:29  Четыре шага Пашиняна к большой войне, - Г.Мирзаян
00:25  Открыт прием работ на Конкурс молодых международников СНГ имени А.А.Громыко
00:14  В Киргизии "ташиевцы" продолжают кошмарить "кольбаевцев"
00:02  Курс "История религий России" введут во всех вузах с нового учебного года
Четверг, 07.03.2024
23:00  В.Путин поздравил с 8 марта летчиц-выпускниц Краснодарского училища ВВС РФ
21:27  Экс-главком ВСУ Залужный тихо тикает послом Украины в Лондон
19:38  Назначен новый постоянный представитель Узбекистана при ООН в Женеве (Элдиер Тошматов)
14:23  Казанский митрополит: "Понимать мусульман – наша насущная потребность"
14:19  В Варшаве жестко разгоняют протестующих фермеров
14:16  "Россия продолжит защищать русских от Казахстана до Прибалтики", – запорожский губернатор Балицкий
14:07  Америка после "супервторника": повторение финальной дуэли Байден – Трамп становится гарантированным , - Дм.Минин
13:57  Новый миропорядок или ядерный апокалипсис? Развязка уже совсем близко, - Вадим Бондарь
13:17  Талибы вновь начали арестовывать афганских женщин за нарушение исламского дресс-кода
11:57  Российский "Газпром" через российский суд хочет взыскать с польской Orlen $935 млн. Кто ж ему даст?..
11:55  "Окончательное решение". Турция готовит очередной мега-поход против северо-иракских курдов
11:18  Коля - отважный идиот. Армения настаивает на выводе российских войск
11:00  Турция призывает прорвать блокаду Газы. Израиль хотят наказать "коллективно и сообща", - Игорь Субботин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Куму - вечер в хату. В Алма-Ате "закрыли" начальника колонии
00:02 09.03.2024

Начальника колонии задержали в Алматинской области

NUR.KZ / Петр Карандашов 8 5 В Алматинской области задержан начальник колонии - его подозревают в коррупционном преступлении. Информацию о задержании корреспонденту NUR.KZ подтвердили в КУИС. Как сообщили нашему корреспонденту в Комитете уголовно-исполнительно системы МВД РК, начальник учреждения № 57 Департамента УИС по городу Алматы, Алматинской области и области Жетiсу был задержан вчера, 7 марта. Его подозревают в получении взятки. "В настоящий момент подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Иные подробности не подлежат разглашению в интересах следствия", - говорится в сообщении комитета. Наказание за взятку в Казахстане Согласно статье 366 УК РК: 1. Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство – наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 1-1. То же деяние, совершенное сотрудником правоохранительного органа или лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе, или судьей, – наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до шести лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 2. Деяния, предусмотренные частями первой и 1-1 настоящей статьи, совершенные в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие) – наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 3. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1 или второй, если они совершены: путем вымогательства; группой лиц по предварительному сговору; в крупном размере; неоднократно, – наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до семидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 4. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1, второй или третьей, если они совершены преступной группой, а равно в особо крупном размере, – наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Автор: Кристина Кривцанова

Источник - nur.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709931720


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон по вопросам трансфертного ценообразования одобрили сенаторы
- Женщины Казахстана в политической истории. Часть 1. Советский период
- Как в казахской степи эмансипировали женщин
- Минобороны Казахстана опровергло слухи о переговорах по поставкам оружия для нужд ВСУ
- Настоящий альтруист
- Национальный Банк предупреждает об участившихся случаях мошенничества с использованием мессенджеров
- Рабочий график главы государства
- Конференция, посвященная 30-летию маслихатов, пройдет в Астане
- Мажилис одобрил законопроект по снижению закредитованности граждан в первом чтении
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  