Куму - вечер в хату. В Алма-Ате "закрыли" начальника колонии

00:02 09.03.2024

Начальника колонии задержали в Алматинской области



NUR.KZ / Петр Карандашов 8 5 В Алматинской области задержан начальник колонии - его подозревают в коррупционном преступлении. Информацию о задержании корреспонденту NUR.KZ подтвердили в КУИС. Как сообщили нашему корреспонденту в Комитете уголовно-исполнительно системы МВД РК, начальник учреждения № 57 Департамента УИС по городу Алматы, Алматинской области и области Жетiсу был задержан вчера, 7 марта. Его подозревают в получении взятки. "В настоящий момент подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.



Иные подробности не подлежат разглашению в интересах следствия", - говорится в сообщении комитета. Наказание за взятку в Казахстане Согласно статье 366 УК РК: 1. Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство – наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 1-1. То же деяние, совершенное сотрудником правоохранительного органа или лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе, или судьей, – наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до шести лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 2. Деяния, предусмотренные частями первой и 1-1 настоящей статьи, совершенные в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие) – наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 3. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1 или второй, если они совершены: путем вымогательства; группой лиц по предварительному сговору; в крупном размере; неоднократно, – наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до семидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 4. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1, второй или третьей, если они совершены преступной группой, а равно в особо крупном размере, – наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Автор: Кристина Кривцанова