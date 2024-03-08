Игра на обострение: к чему приведет конфликт Кишинева и Гагаузии, - Игорь Кармазин

00:18 09.03.2024 В Молдавии недовольны встречей башкана с Владимиром Путиным

Игорь Кармазин



В Молдавии усугубляется конфликт центральных властей и Гагаузии. Глава автономии Евгения Гуцул в начале марта съездила в Россию, где на встречах с Валентиной Матвиенко и Владимиром Путиным попросила о помощи. В ответ в Кишиневе заявили, что скоро передадут в суд уголовное дело против Гуцул. "Известия" разбирались в ситуации.



Как прошел визит Гуцул в Россию



В начале марта глава Гагаузии Евгения Гуцул съездила в Россию. Сначала в Москве она встретилась со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которую попросила о поддержке. "Мы с Российской Федерацией дружили многие годы и десятилетия. Хотим и дальше сохранять и развивать хорошие взаимоотношения, чтобы у нас была поддержка Российской Федерации", - сказала Гуцул.



Далее глава Гагаузии посетила мероприятия Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Там она в том числе провела несколько встреч с главами российских регионов. В частности, на переговорах с губернатором Пензенской области согласовала поставку аграрной продукции и вина. С властями Краснодарского края договорилась о том, что кубанские учителя русского языка приедут на практику в молдавскую автономию.



На полях Всемирного фестиваля молодежи Гуцул также встретилась с президентом России Владимиром Путиным. "Обсудили сложную региональную и геополитическую проблематику, в эпицентре которой находится наша Гагаузия. Я сообщила Владимиру Владимировичу о беззаконных действиях молдавских властей, которые мстят нам за нашу гражданскую позицию и верность национальным интересам. Кишинев шаг за шагом отнимает наши полномочия, ограничивает бюджет, нарушает законные права, провоцирует нестабильность", - сообщила лидер Гагаузии.



В самой Молдавии вояж Гуцул вызвал серьезный скандал. Глава Службы информации и безопасности (СИБ) Александр Мустяцэ заявил, что руководство автономии якобы согласовывало в России планы по дестабилизации обстановки в стране. "По нашим данным, власти Гагаузии собираются в марте дестабилизировать ситуацию в автономии. Будут активированы протесты, а также сделаны шаги по препятствованию европейскому вектору Молдавии", - подчеркнул он. В свою очередь, в генеральной прокуратуре Молдавии сообщили, что скоро передадут в суд уголовное дело против Гуцул, деталей "незаконных действий" при этом не сообщили.



Какие отношения у Гагаузии и Кишинева

Гагаузия - автономия на юго-востоке Молдавии. Численность населения - около 130 тыс. человек, столичные функции выполняет город Комрат. В 2014 году в Гагаузии прошел референдум, при рекордной явке 98% жителей тогда высказались за присоединение к Таможенному союзу России, Белоруссии и Казахстана.



В мае прошлого года в Гагаузии прошли очередные выборы главы автономии (башкана), победу одержала Евгения Гуцул, которая говорила о стремлении наладить отношения с Россией. Кишиневу исход кампании категорически не понравился. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что голосование в автономии прошло с многочисленными нарушениями. В молдавской полиции тогда завели уголовные дела о незаконном финансировании избирательной кампании Гуцул и подкупе избирателей. В ответ на это в Комрате прошло несколько митингов в поддержку нового башкана.



В июле прошлого года в Комрате состоялась инаугурация Гуцул, при этом ни один представитель руководства Молдавии на церемонию не явился. Кроме того, молдавское законодательство требует, чтобы башкан входил в правительство страны, но Майя Санду так и не подписала соответствующий указ. Президент Молдавии намекала, что Гуцул является участником некоей преступной группировки и действует в интересах "другого государства". При этом доказательств не предоставила.



В конце прошлого года Кишинев начал оказывать на Гагаузию дополнительное экономическое давление. В частности, в ноябре вступили в силу поправки, согласно которым автономия должна из своих средств компенсировать местным предпринимателям налог на добавленную стоимость, ранее деньги на это выделялись из госбюджета. В Комрате говорили, что в связи с этим убытки составят 100 млн леев ($5,5 млн, примерно 8% всех доходов автономии за год).



Приднестровье номер два: к чему приведет конфликт Гагаузии с Кишиневом

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В начале марта Конституционный суд Молдавии объявил, что налоговые поправки не соответствуют молдавскому законодательству и должны быть отменены. В правящей партии, однако, сообщили, что все равно найдут способ сократить финансирование. "Мы добьемся того, чтобы возмещение НДС в автономии осуществлялось так же, как и в других регионах страны, не оставим ситуацию такой, какая она есть сейчас", - пообещал глава парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан.



Что происходит в Молдавии

По похожему сценарию развиваются отношения Кишинева с Приднестровьем. С одной стороны, Молдавия оказывает на непризнанную республику экономическое давление. Летом прошлого года Кишинев начал взимать пошлины за таможенное оформление экспорта приднестровских предприятий. В январе нынешнего года были введены ввозные пошлины. Проблемы возникли также с провозом в Приднестровье лекарств и медоборудования, которые не значатся в молдавских медицинских реестрах.



С другой стороны, у приднестровцев возникли трудности с пересечением границы. Наиболее резонансным в этом смысле стал инцидент, произошедший в январе. Тогда в аэропорту Кишинева пограничники не пустили на территорию страны главу Тираспольского горсуда Анну Мамей. "Погранполиция не будет давать разрешение на пересечение госграницы владельцам документов, которые выдали власти приднестровского региона, так как это непризнанный документ и он не входит в список проездных", - говорили тогда в полиции.



КишиневФото: REUTERS/ Valeria Mongelli/Hans Lucas

Параллельно молдавские власти многое делают для сближения с Румынией. Так, под контроль Бухареста переходят самые интересные с финансовой точки зрения молдавские активы. Например, румынская компания Тransgaz начала управлять молдавской газотранспортной системой, обсуждается передача электросетей и единственного молдавского морского порта Джурджулешты. Молдавский язык власти страны переименовали в румынский. Активно переформатируется и информационное пространство - российские СМИ вытесняются, на их место приходят румынские медиаресурсы.



Кроме того, Молдавия активно милитаризуется. Известно, что в прошлом году в стране провели 19 военных учений, часть из них прошла в непосредственной близости от линии соприкосновения с Приднестровьем. Раздуваются оборонные бюджеты, в 2024 году на нужды армии потратят рекордные 1,96 млрд леев ($112 млн). Закупается новое вооружение, в частности, в прошлом году Кишинев получил немецкие бронемашины "Пиранья", радары, беспилотники и несколько партий боеприпасов.



"Мы будем для Молдавии низшим сортом"

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Что говорят эксперты

Главный научный сотрудник РГГУ доктор политических наук Наталья Харитонова напоминает, что в конце нынешнего года в Молдавии состоятся президентские выборы, одновременно с ними пройдет референдум о евроинтеграции.



- Социально-экономических успехов у Майи Санду нет, страна переживает тяжелые времена. В таких условиях ей трудно удержать власть. В связи с этим решено сделать ставку на антироссийскую риторику. В рамках разжигания антироссийских настроений Молдавия разрывает соглашения с СНГ и имеющиеся связи с Москвой. Кроме того, давит на "мятежные" регионы - непризнанное государство Приднестровье и Гагаузскую автономию. Все это осложняет обстановку, угрожает дестабилизацией, - подчеркивает она.



Глава кишиневского центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan-Centre Сергей Манастырлы говорит, что Кишинев разжигает противостояние с Гагаузией и Приднестровьем, чтобы привлечь к себе внимание.



- Молдавские власти оказались в сложной ситуации. Основные потоки финансирования, на которые в Кишиневе рассчитывали, сейчас задерживаются. По ним до сих пор нет решения, переговорный процесс застопорился. В такой ситуации Кишинев решил пойти самым легким путем - начал раздувать внутренние конфликты с теми, кого считает слабее себя, - с Гагаузией и Приднестровьем. Конечная цель в данном случае - напомнить Евросоюзу о себе, привлечь внимание. Это очень опасная игра, Молдавия оказалась на пути к тому, чтобы стать полем столкновения России и Запада, - отмечает он.

8.03.24 Источник - известия

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