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|Канадские власти демонтировали памятник "хероям" дивизии СС "Галичина"
00:19 09.03.2024
Посольство России отреагировало на снос памятника дивизии СС "Галичина" в Канаде
Снос памятника украинской дивизии СС "Галичина" в канадском городе Оквилл является торжеством справедливости. Об этом заявил советник-посланник посольства РФ в Канаде Владимир Проскуряков, слова которого передает ТАСС.
"Несмотря на злобную неонацистскую пропаганду Киева и его спонсоров, справедливость восторжествовала. Символам нацизма и героизации нацистских приспешников не может быть места в странах антигитлеровской коалиции", - сказал посол.
О демонтаже памятника стало известно 8 марта. Мемориал был установлен в 1988 году. Причины сноса не называются, но ранее различные активисты и журналисты выступали с требованием демонтировать памятник. Также мемориал неоднократно подвергался вандализму.
До этого посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что Оттаве не удастся "замотать" ситуацию с чествованием бывшего солдата дивизии СС "Галичина" Ярослава (Хунки) Гунько в канадском парламенте.
Ранее Канада присоединилась к коалиции беспилотников для Украины.