По пути Третьего рейха: "фрицев" придется мочить как в 45-м, - ФСК

00:40 09.03.2024 08.03.2024 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ



По пути Третьего рейха: когда нужно мужество, чтобы быть трусом

Возрождая воинскую повинность, в Германии не скрывают агрессивных намерений



Министр обороны Германии Борис Писториус поручил к 1 апреля разработать модель воинской повинности, которая, как он заявил, "внесет масштабируемый, адаптированный к угрозам вклад в национальную устойчивость".



Если вы подумали, что это преждевременная первоапрельская шутка, то выужен вас разочаровать. Увы, это выдержка из публикации в Der Spiegel, где рассказывается о намерении германских властей начать формирование военных частей по призыву еще до запланированных на осень 2025 года выборов в бундестаг. К этому времени планируется призвать в армию около 3-4 тысяч молодых немцев. Впрочем, военное ведомство ФРГ не скрывает, что хотело бы значительно увеличить эту цифру, но, к сожалению, ограничено дефицитом казарм и военных инструкторов.



Любопытно, что новость о возвращении службы по призыву появилась в немецких СМИ сразу после скандала с "прослушкой" высших офицеров люфтваффе и чиновников немецкого аналога наших ВКС. В результате все это выглядит как прямой ответ на недоуменный вопрос немецкого обывателя: "Вы что на самом деле собрались воевать с Россией?" "Да, собрались".



Как верно подмечают эксперты, в Евросоюзе, похоже, никто уже не рассуждает категориями построения континентальной архитектуры безопасности, включавшей бы и Россию. Нет, отныне в ЕС превалирует точка зрения, в свое время провозглашенная главой МИД Германии Анналеной Бербок, о том, что устойчивый мир в Европе может быть достигнут не вместе, а исключительно против России. Понимаю, что звучит это как бред сумасшедшего, но других немецких министров иностранных дел у меня для вас нет.



Кстати, все та же Бербок некоторое время тому назад написала целую статью для издания Bild, в которой ничтоже сумняшеся рассказала, что это вовсе не Запад сдерживает начало переговорного процесса на Украине, а "злой" Путин, "мечтающий поработить весь мир".



"Тот, кто говорит, что поставки оружия продлевают войну, играет на руку президенту России Владимиру Путину. Потому что это ложь, когда говорят, что Запад удерживает Украину от переговоров. Факт в том, что уже 731 день мы вместе с международными партнерами неустанно работаем над тем, чтобы на Украине, наконец, наступил мир", – заявила Бербок.



Чтобы еще раз оценить степень адекватности нынешнего руководства германского дипломатического ведомства, достаточно упомянуть, что в этой же статье Бербок без тени смущения вспомнила о стамбульских договоренностях, по которым "Украина была готова пойти на уступки в обмен на то, чтобы Россия отвела войска", но при этом ни словом не обмолвилась о том, по чьей вине было сорвано подписание этих договоренностей и кто непосредственно приложил к этому руку.



"Нет такого человека на Украине, который бы не хотел, чтобы эта война закончилась. И мы делаем все для того, чтобы эта надежда сбылась", – просто и незатейливо написала фрау министр.



Вообще, если проследить за деятельностью ключевых фигур в немецком правительстве, то складывается впечатление, что единственный человек, который не хочет скатывания страны в большую и с весьма высокой долей вероятности роковою для Германии войну, – это бундесканцлер Олаф Шольц.



Именно он, как утверждают местные эксперты, противодействует отправке на Украину немецких дальнобойных ракет Taurus, выступает категорически против приглашения Киева к вступлению в НАТО и входит в жесткий клинч с президентом Франции Макроном, выдвинувшим предложение по отправке на Украину военного контингента стран-членов альянса.



Я не буду утверждать, что Шольц – пацифист, скорее, разумный трус, но в нынешние непростые на Западе времена нужно обладать серьезным мужеством, чтобы быть трусом.



За свою нерешительность канцлер регулярно "огребает" как от коллег по правительству, так и от европейских "ястребов". Так, накануне в интервью швейцарской Neue Zürcher Zeitung экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал Шольца слишком нерешительным человеком, непохожим на настоящего лидера. Видимо, в представлении Рассмусена, лидер это тот, кто безрассудно ведет собственный народ на убой. Как говорится, "слепые вожди слепых".



"Мы должны, наконец, осознать серьезность ситуации. Путин не отступит, тем более до президентских выборов в США. Военные действия будут продолжаться в течение всего года. Европа должна перейти на военную экономику и поставлять Украине все необходимое оружие. Нам нужны лидеры государств, которые действуют решительно. Во время войны нельзя руководить, слушая общественное мнение. Нам нужно гораздо более решительное правительство Германии. Канцлер Шольц слишком медлителен и нерешителен. Он не выглядит лидером. А Макрон пытается скрыть позорно низкую поддержку Франции. В качестве первого шага НАТО должно направить Украине приглашение присоединиться – и для всей страны, включая оккупированные территории", – подчеркнул бывший глава Североатлантического блока.



Кстати, что касается предложения Рассмусена о переводе европейской экономики на военные рельсы, то у меня, точнее у экспертов, на чье мнение ссылается портал Boursorama, для экс-генсека плохие новости.

По их словам, несмотря на страстное желание отдельных воинственно настроенных политиков и вложенные миллиарды, оборонная промышленность ЕС не скоро сможет удовлетворить потребности даже Украины. Об армиях стран НАТО и говорить не приходится.



"Лишь в 9 европейских странах в прошлом году оборонный бюджет превысил 2% ВВП, причем среди них нет самых богатых стран с сильным ВПК, таких как Германия, Франция и Италия, – говорится в публикации. – Нынешняя оборонно-промышленная база ЕС не отвечает требованиям военного времени и не может нарастить темпы производства. Для быстрого усиления военного потенциала некоторые страны предпочитают покупать уже готовое оружие у Вашингтона. Несмотря на попытки Брюсселя организовать групповые заказы, европейские промышленники не хотят инвестировать в дополнительные производственные мощности без гарантий на будущее".



Более того, необходимость стратегической автономии от США разделяют не все страны Евросоюза. Так, в Центральной и Восточной Европе не видят в этом экономического интереса, поскольку их ВПК оказался не способен внести существенный вклад в общее дело.



"Политическая риторика наталкивается на бюджетные ограничения, и в итоге ЕС не выходит за рамки национального эгоизма", – резюмируют авторы материала.



А что народ, спросите вы. Неужели простые немцы, французы, датчане и прочие голландцы так уж ненавидят русских и хотят лично помочь Украине разгромить Россию?



Да, нет, конечно. Напротив, как пишет The Guardian, только 10% европейцев верят в то, что в конфликте на Украине Киев сможет одержать победу, в два раза больше европейцев считают, что победит Москва.



Согласно данным опроса, проведенного компаниями Datapraxis и YouGov по заказу Европейского совета по международным отношениям, большинство респондентов полагают, что конфликт завершится заключением соглашения. Согласно его результатам, 20% верят в победу России, а большинство респондентов (37%) считают наиболее вероятной конечной точкой конфликта некую форму "компромиссного урегулирования".



"Исследование проводилось в январе, то есть еще до взятия под контроль Авдеевки – главного успеха российских сил за последний год – среди жителей 12 стран: Австрии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Испании и Швеции. Подобное изменение настроений, – в то время как в прошлом году европейцы громче других настаивали, что Украина должна вернуть контроль над всеми территориями, – потребует от политиков более "реалистичного" подхода, основой которого станет определение того, что на самом деле должен означать приемлемый мир", – отмечает британское издание.



По мнению одного из авторов опубликованного исследования Марка Леонарда, представляющего Европейский совет по международным отношениям, чтобы обосновать необходимость дальнейшей европейской поддержки Украины (тем более самостоятельного вступления в войну. – Прим. автора), лидерам ЕС нужно будет изменить то, как они говорят о войне".



Кто ж спорит, конечно, нужно, но вот способны ли они на это? Как верно подметил российский философ и политолог Алексей Чадаев, им просто страшно представить, что будет, если/когда Россия победит.



"Они только что устроили своими руками (начиная с майдана и Минских) всю эту мясорубку. Дали на нее оружия и денег – общий счет уже пошел на сотни миллиардов. Их снарядами убивали русских детей в Белгороде. И вот чисто гипотетически представьте: Россия все же побеждает, Украина сдается (а это значит – тут без иллюзий, – что львиная доля нынешних ВСУ становится частью ВС РФ) и получившийся монстр оказывается у них на границах. С отчетливым намерением поквитаться с теми, кто нас стравил друг с другом… А с их стороны на данный момент только разношерстные евроармии сомнительной боеспособности, старая техника и генералы-трансгендеры. Да, есть еще ядерное оружие, но это тогда конец вообще всему. И в этой ситуации вообще непонятно, почему мы на этих самых границах тогда вообще остановимся. Окажись вдруг они на нашем месте в такой ситуации, они бы точно не остановились. Так что, да – им страшно!". Источник - fondsk.ru

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