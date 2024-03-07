Вторая корейская война: Пхеньян обещает Сеулу "море огня", - СП

00:49 09.03.2024 Ядерное оружие Ким Чен Ын прибережет для Японии и США

Дмитрий Родионов



На этой фотографии, предоставленной правительством Северной Кореи, показаны межконтинентальные баллистические ракеты "Хвасон-17". (Фото: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP/TASS)

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Андрей Дмитриев Владимир Сапунов



8 марта 24



Министр обороны Республики Корея Син Вон Сик приказал военным быть готовыми "положить конец режиму Ким Чен Ына" в случае вторжения КНДР. В Сеуле говорят, что лидер северян в своих заявлениях исказил оборонительную сущность маневров южан, назвав их учения попыткой спровоцировать войну. По словам Син Вон Сика, на всевозможные провокации, включая артиллерийские обстрелы пограничных территорий, незаконное вторжение БПЛА и кибератаки, может пойти как раз Пхеньян.



С какого перепугу южане так осмелели? Отдают себе отчет в том, чем закончится Вторая корейская война?



- Заявления южнокорейского министра обороны стоит рассматривать в контексте серии недавних грозных высказываний Ким Чен Ына, подкрепленных внесением поправок в Конституцию КНДР, где теперь прописано, что "Южная Корея - вражеское государство", - считает военно-политический эксперт Владимир Сапунов. - А так - обычное жонглирование словами между двумя сторонами, которое продолжается десятилетиями. Только сегодня Ким Чен Ын снова попозировал с автоматом. А южнокорейские политики будут звучать все грознее по мере приближения парламентских выборов в стране в апреле.



"СП": Может, они реально питают надежды на свержение Кима? К такому развитию событий есть предпосылки? Способна ли армия РК без поддержки американцев противостоять Вооруженным силам КНДР хотя бы в войне конвенционными средствами?



- Надежды у них на это с 1953 года. Но реальных предпосылок ни малейших. Их даже гораздо меньше, чем 10−20 лет назад. Ким Чен Ын уверен, как северокорейские лидеры не были с момента развала СССР.



КНДР постоянно укрепляется в военном плане, разрабатывает новое оружие. Только в прошлом году Пхеньян испытал более 100 баллистических ракет, большинство из которых способны нести ядерные боеголовки. В декабре 2023 года была протестирована новейшая межконтинентальная твердотопливная баллистическая ракета Hwasong (HS)-18. Это уже третий пробный запуск (два других прошли в апреле и июле), после которого было заявлено, что ракеты, созданные на базе советских технологий для СС-20, готовы к практическому развертыванию. Их предполагаемая дальность оценивается в 15 тысяч километров.



В минувшем ноябре северные корейцы впервые вывели на орбиту свой спутник-шпион. В августе 2023 года во время посещения одного из оборонных предприятий Ким заявил, что современные войны показывают, что стране надо серьезно нарастить объем выпуска дронов и РСЗО. Мы видим, как применение беспилотников влияет на ход СВО, поэтому неудивительно, что КНДР не только испытывает новейшие баллистические ракеты, но и будет наращивать производство средств для полевой войны. Которую, разумеется, одними баллистическими ракетами не выиграть.



Все это, конечно, остужает горячие головы в Вашингтоне и Сеуле. Южнокорейская армия вдвое меньше по численности, успехов в развитии новейшего оружия, подобных тем, что есть у северных соседей, нет и близко. Поэтому без вмешательства США Сеул воевать с КНДР долго не сможет, хотя его армия тоже одна из самых многочисленных и оснащенных в мире. Около 40 американских военных баз на территории Южной Кореи это подтверждают.



"СП": Насколько вероятно в случае конфликта повторение сценария 1950−53 годов, т.е. вовлечения западных "миротворцев" и китайских "добровольцев"? Кто еще мог бы поучаствовать?



- Такой сценарий вполне вероятен на первом этапе возможной войны. Но если начнется настоящая мясорубка, скорее всего и США, и КНР не смогут избежать открытого вступления в нее. КНР, разумеется, не оставит своего главного союзника в регионе в беде.



"СП": В случае новой войны стоит ли ждать применения ЯО? В каком масштабе? И какими будут последствия?



- Применение ЯО возможно только в случае, если одна из сторон почувствует возможность полного поражения. А так - ядерное оружие будет оставаться сдерживающим фактором. Даже тактическое. России, кстати, ядерная война на Корейском полуострове невыгодна, поскольку радиоактивное облако может накрыть наш Дальний Восток.



"СП": Если война все же начнется, как себя вести России? Будем ли мы вмешиваться? Какими силами? Чем вообще мы можем помочь?



- Как делаем это и сейчас - помогать технологиями, инструкторами, новейшим оружием. Основную часть обязанностей по защите Северной Кореи возьмет на себя Китай.



- Надо понимать, что нынешний президента Республики Корея Юн Сок Ель - не просто правый и крайне агрессивно настроенный к КНДР политик, но и марионетка США безо всяких кавычек, - отмечает редактор "АПН Северо-Запад" Андрей Дмитриев. - Причем именно сторонник американского глобализма, на этой почве имеющий прекрасные отношения с Джозефом Байденом и полностью вписавшийся в схемы нынешнего противостояния в мире. Достаточно упомянуть, что, хотя оружие Украине напрямую Сеул не отправляет, но это делается через Польшу, и в реальности он является едва ли не основным поставщиком снарядов для Киева (по данным Washington Post, в 2023 году РК передала больше снарядов, чем вся Европа вместе взятая). Все это, кстати, вызывает растущее раздражение и острую критику в самой Южной Корее.



России приходится надеяться только на двух своих союзников и "мягкую силу"

Военные учения с США идут в последний год на Юге практически нон-стоп, причем это не стандартные маневры. К примеру, летом в Пусане появилась атомная подлодка USS Michigan класса Ohio с крылатыми ракетами на борту. То есть имеем некую репетицию ядерной войны на отдельно взятом полуострове. В этом контексте и надо понимать заявления марионеточного министра обороны.



Что касается "ликвидации режима Ким Чен Ына", можно ответить просто: кишка тонка. Достаточно отметить, что Сеул находится фактически на границе и в случае начала боевых действий у Севера есть все возможности превратить его в "море огня". Разумеется, Пхеньян немедленно применит в войне и ядерное оружие, что прописано в конституции КНДР. И вполне способен сделать это не только по территории Юга, но и Японии, и США в случае их вмешательства.



Если говорить о международном контексте войны, то однозначно не останется в стороне Китай. Россия тоже должна будет оказать всяческое содействие Северу, учитывая, что Пхеньян - наш главный и наиболее последовательный союзник в мире в ходе СВО.



В общем, очевидно, скорее произойдет "ликвидация режима Юн Сок Еля", чья партия имеет все шансы пролететь на ближайших выборах, чем реализуются влажные мечты марионеток о свержении власти на Севере. Источник - свободная пресса

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