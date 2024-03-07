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Минобороны Казахстана опровергло слухи о переговорах с "Укрспецэкспортом"
00:53 09.03.2024

Минобороны Казахстана назвало фейком слухи о переговорах по закупкам российской военной продукции для нужд Вооруженных сил Украины. Соответствующая информация распространилась в российских СМИ. "Распространяемая в СМИ и социальных сетях информация о том, что якобы Казахстан ведет переговоры с "Укрспецэкспорт" о закупках российской военной продукции для нужд ВСУ не соответствует действительности. Сообщаем, что с 2022 года в Казахстане введен запрет на экспорт вооружения и военной техники. В этой связи просим граждан и средства массовой информации не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации", – говорится в сообщении Минобороны РК в Telegram.

Отметим, что такую информацию опубликовало российское издание РИА Новости, ссылаясь на информированный источник. Последний заявил, что Киеву якобы могут передать производимые в России комплектующие к парашютно-тормозным системам ПГК-10 для самолетов Су-24 и МиГ-29. На сайте "Укрспецэкспорт" говорится, что компания занимается экспортом и импортом продукции и услуг военного и специального назначения, включая вооружение, боеприпасы, военную и специальную технику, запасные части и компоненты, взрывчатые вещества и другую продукцию, которая может быть использована для разработки и производства вооружения, военной и специальной техники. Также в ее профиль входят ремонт, техническое обслуживание и модернизация вооружения и военной техники иностранных заказчиков и др. Напомним, в августе 2022 года стало известно, что Казахстан приостановил экспорт военной продукции.

Автор: Айбекова Сауле

Источник - nur.kz
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