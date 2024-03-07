Альтернатива доллару: какой может быть новая единая валюта в многополярном мире

01:25 09.03.2024

Собственный расчетный механизм между странами БРИКС включен в повестку дня



Ирина Гусева

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Валерий Миронов



Предложения Центробанка Ирана по созданию системы обмена финансовыми сообщениями, аналогичной SWIFT, между государствами-членами БРИКС включены в повестку дня. Об этом сообщил замглавы регулятора по международным вопросам Мохсен Карими.



Государствам-членам БРИКС, по его словам, как "развивающимся в экономическом отношении державам" необходимо создать расчетный механизм для достижения единой финансовой системы. С 1 января 2024 г. к БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) присоединились в качестве новых полноправных членов Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.



Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о стремлении БРИКС к созданию независимой платежной системы на основе цифровых валют и блокчейна. Представитель Кремля подчеркнул, что БРИКС нацелен на наращивание расчетов в национальных валютах.



"Будет продолжена работа по развитию механизма пула условных валютных резервов, прежде всего в части применения валют, альтернативных доллару США", - добавил Юрий Ушаков.



Как считает заместитель директора Института "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов, альтернативную систему надо было сделать давно.



- Она необходима, потому что контроль одного государства над валютой в однополярном мире был логичен, а когда в 10 раз выросла доля в мировой экономике за последние 20 лет, например, Китая, и он стал второй точкой экономической силы, плюс еще ряд стран на подходе, то должна быть какая-то независимая, обслуживающая весь мир валютная система.



Или она должна быть многополярной, чтобы в пределах формирующихся, по крайней мере, двух ареалов, где будут два игрока главенствовать, критический импорт внутри одного ареала оплачивался валютой, которую другой игрок не может отключить или как-то иначе препятствовать транзакциям.



Это надо было сделать давным-давно, но все только сейчас встрепенулись. Поняли, что санкции могут применяться независимо от того, какой смысл в них закладывается, и висеть угрозой, удорожать мировую торговлю.



Для использования валюты в расчетах она должна выполнять функции не просто платежа, а также меры стоимости и средства накопления, то есть ее можно хранить, и она не должна терять свои свойства.



"СП": А национальные валюты для этого подходят?



- Большинство из них или неустойчивы в силу колебаний мировой экономики и периодически происходит девальвация, или, если валюта стабильна, то она не имеет полностью рыночного характера - как, например, китайский юань. То есть вводятся ограничения на обмен - она не является полностью конвертируемой. А валюта, помимо того, что выполняет функции платежа, обращения и накопления, должна быть еще и свободно конвертируемой.



У всех валют есть плюсы и минусы. Доллар имел такое свойство, что он колебался, но все-таки в меньшей степени, потому что американская экономика была достаточно мощная, и он уже давно конвертируем, а юань к этому идет. У Китая экономика в значительной степени завязана на обрабатывающую промышленность и для нее очень важна устойчивость валюты, потому что если будет падать курс, то начнет дорожать импорт.



Соответственно невозможно будет производить продукцию на экспорт, так как для этого надо завезти какие-то импортные комплектующие. Для Китая регулируемый курс юаня - это святая святых, основа его экономического чуда, поэтому юань не может быть полноценной альтернативной доллару валютой для расчетов, он занимает в 10 раз меньшую долю в мировой экономике, даже меньше, чем евро. Либо Китай лишится своих преимуществ, либо надо вводить свободный курс юаня, но тогда экономика КНР может обвалиться.



Либо надо строить какую-то самостоятельную валюту, в том числе на основе новейших технологий блокчейн, который позволяет повысить уровень доверия.



"СП": А насколько перспективно использование цифровых валют и блокчейна?



- Блокчейн позволяет вести реестр не в одной точке в какой-то стране, как Euroclear вел наши расчеты, держал наши облигации на 250 млрд долларов, и они оказались заморожены в Европе.



Создавать такую систему никто не хочет, поэтому обсуждается на основе блокчейна, где реестр распределен, все валютные сделки записываются в общей сети и считается, что никто это не контролирует. Это давно нужно было сделать.



"СП": Насколько новая система может заменить существующую для многих, особенно подсанкционных, стран? Она будет действительно независима?



- Дело даже не в SWIFT, это чисто технический вопрос. У нас есть СПФС (Система передачи финансовых сообщений - "СП"), есть система у Китая. Такую систему можно создать и к ней подключаться, но вопрос в том, чтобы не использовать доллар, который контролируется через корсчета в американских банках. Проблема же в этом.



Нужна какая-то международная валюта, альтернативная доллару. Юань таковой не является, если, например, его использовать в расчетах с Турцией. Мы могли бы юанем с Турцией рассчитываться, но он ее не устраивает, потому что это не свободно конвертируемая валюта. Нужна именно новая валюта - расчетное средство, которое будет использоваться и в SWIFT, и в другой системе, а это достаточно сложно, потому что должно быть доверие к нему. Оно зарабатывается годами. Американцы получили это преимущество после Второй мировой войны, когда у них скопились огромные золотые ресурсы. До 1972 года они обеспечивали свой доллар золотом.



Экономика была меньше, и золота, которое было в мире, хватало. А сейчас золота не хватит на обслуживание огромной мировой экономики. В этом проблема. Кто решит эту задачу, тот получит Нобелевскую премию.



"СП": Кроме золота, что-то может выступить в качестве такого обеспечения?



- Сейчас над этим думают. Хотят создать пул для обеспечения мировой валюты, например, пул металлов.



"СП": Если все-таки появится новая система, она будет параллельна существующей или как-то соединяться с ней?



- Если произойдет геополитическая фрагментация, думаю, это будет не больше, чем два блока. Они смогут внутри себя работать по какому-то некритическому импорту, который не составляет благосостояния и экономической безопасности страны, любой валютой, а по критическому импорту, который идет внутри блока, допустим, оружие, лекарства, - тем, что страна считает самым надежным, то есть выбирать систему: на долларе или альтернативе доллару.



Блокчейн придает новое качество доверия, не нужно столько золота, чтобы обеспечить это доверие. Можно сейчас за счет блокчейна обойтись теми объемами золотовалютных резервов, которые есть, допустим, у Китая и России. Соединить их, и это будет обеспечение новой валюты. Но нужно, чтобы с Китаем были более тесные отношения.