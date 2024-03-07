Украинский Верден, - Виктор Дэвис Хансон

01:26 09.03.2024 American Greatness

США



Украинский Верден



Россия сохранит Донбасс и Крым, а Украина так и не вступит в НАТО, пишет AG. Такой сценарий реален в случае заключения мирного соглашения. Если же этого не произойдет, Европа будет вынуждена бросить киевский режим, и последствия будут еще тяжелее.



Ситуация на Украине закостенела и превратилась в нечто вроде современной версии ужасающей битвы при Вердене, которая произошла 108 лет назад на Западном фронте Первой мировой войны в 1916 году. Эта мясорубка обошлась Франции и Германии примерно в 700 тысяч убитых и раненых.



Кошмар закончился десять месяцев спустя, после того как героическая французская оборона остановила последний натиск немцев. Но противостоящие армии оказались в том же положении, что и в начале битвы.



После неудавшегося упреждающего нападения России на Киев в феврале 2022 года и последующего провала шестимесячного "весеннего" контрнаступления Украины весной 2023 года украинский конфликт теперь тоже зашел в тупик.



России не удалось завоевать Украину (такой цели МО РФ и не ставила. - Прим. ИноСМИ). Она не расширилась далеко за пределы занятого Крыма и Донбасса.



Тем не менее Украина, похоже, неспособна отбросить русских туда, откуда они начали в феврале 2022 года, и уж тем более вернуть территории, утраченные ранее в 2014 году.



Хотя ни одна из сторон не публикует надежных и полных статистических данных о погибших и раненых, конфликт, судя по всему, достиг ужасающего уровня смертности подобно тому, что было в Вердене. В общей сложности потери сторон составляют от 600 до 700 тысяч человек.



По оценкам, за время конфликта Украину покинули примерно 10 миллионов человек. Из-за массового исхода беженцев население страны, как представляется, сократилось до отметки ниже 35 миллионов (судя по следующему предложению, автор ошибся, написав "35" вместо гораздо более скромных цифр. - Прим. ИноСМИ).



Другими словами, население России теперь в семь раз больше, ее ВВП в десять раз больше украинского, а площадь более чем в 30 раз превышает площадь нынешней Украины.



При этом, если НАТО и Соединенные Штаты продолжат вооружать Украину, маловероятно, что Россия удастся ее победить. В то же время весьма сомнительно, что Украина когда-либо сможет вернуть себе территории, утраченные до 2014 года.



В условиях, когда человеческие потери в украинском конфликте растут, а тупиковая ситуация в нем сохраняется, каждый месяц возникают разговоры о мирном соглашении сторон.



Для Украины и ее союзников растет осознание, пусть пока и затаенное, того, что Киев не вернет большую часть русскоязычного Донбасса и Крыма, которые были потеряны десять лет назад во времена инертной администрации Обамы.



Действительно, при администрациях Обамы, Трампа и Байдена ни на Украине, ни среди ее союзников не было никаких попыток вернуть силой то, что Россия де-факто получила в 2014 году.



Так каковы же могут быть контуры соглашений о перемирии, которые все чаще муссируются в средствах массовой информации?



Возможно, это будет похоже на то, что Украина и Россия обсуждали через несколько недель после начала специальной военной операции в 2022 году.



Этот план приведет к институционализации десятилетнего российского контроля над Донбассом и Крымом в сочетании с гарантиями суверенитета Украины согласно принципам, существовавшим до февраля 2022 года.



Некоторые также предполагают, что Украина не станет членом НАТО, но будет вооружена до зубов, чтобы сдерживать или отражать предполагаемые акты агрессии со стороны России.



Если стороны обсуждали такие планы ранее и теперь решили вернуться к ним, то каковы будут преимущества и слабые стороны для России и Украины?



Путину придется объяснять своему народу, почему он начал специальную военную операцию, которая стоила россиянам около 500 тысяч убитыми и ранеными, потрясла его армию и не привела к приобретению территорий, но сильно повредила репутации России.



Его предполагаемыми сильными сторонами станет то, что он завершил поглощение богатого ресурсами Донбасса и Крыма и не позволил Украине вступить в НАТО.



Украина могла бы возразить тем, что ее стойкость и помощь союзников нанесли самый серьезный ущерб российской армии со времен Второй мировой войны. Кроме того, гарантии восстановления и перевооружения ныне уже испытанной в боях украинской армии могут удержать Владимира Путина от повторного вхождения на Украину.



Украина утратит обоснованные претензии на Донбасс и Крым. Но опять же, судя по всему, ни у Обамы, ни у Трампа, ни у довоенной администрации Байдена, ни у членов НАТО, ни у самой Украины никогда не было какой-либо внятной стратегии или возможности силой вернуть то, что забрал Путин.



Но что произойдет, если соглашения не будет?



К концу 2024 года нынешний статус-кво вполне может привести к гибели около миллиона человек.



Европейские страны сохранят агрессивный тон своей риторики, но будут постепенно сокращать помощь Украине и рассматривать ее вне своего поля зрения и интересов.



Растущий опасный антизападный альянс Китая, Ирана и России, скорее всего, будет укрепляться. Другие оппортунисты, пока стоящие в стороне, такие как Турция, Вьетнам, Ближний Восток и страны южного полушария, будут все больше втягиваться в эту орбиту новой Оси.



Меры по выходу из многолетнего тупика будут усиливаться по мере того, как Украина будет требовать от Запада все более смертоносного оружия, даже несмотря на то, что численность ВСУ быстро сокращается.



Возрастет спрос на стратегически логичные, но в целом опасные эскалацией конфликта атаки на российские базы и склады снабжения внутри России, а также на объекты Черноморского флота.



Россия, в свою очередь, усилит ставшие уже привычными ядерные угрозы и продолжит наносить удары по объектам на Украине. Зашедшие в тупик конфликты способны превратить некогда пугающие и невообразимые картины во вполне нормальную и вероятную ситуацию.



Уже идут безумные разговоры о вводе на Украину сухопутных войск НАТО, в то время как Россия угрожает атаковать другие западные страны.



Единственное, что может быть хуже перемирия, в котором нет явного победителя или проигравшего, - это бесконечный конфликт, в котором погибнет более миллиона человек.



Автор статьи: Виктор Дэвис Хансон (Victor Davis Hanson) Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709936760





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