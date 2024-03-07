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Вашингтон дискредитировал себя в качестве надежного союзника, - Хал Брэндс
01:30 09.03.2024

Bloomberg
США

Соединенные Штаты отворачиваются от внешнего мира - с Трампом или без него

Вашингтон дискредитировал себя в качестве надежного союзника, сообщает Bloomberg. Америка не может утвердить пакет помощи Украине даже при дружественном президенте. А если Белый дом займет Трамп, о глобальном лидерстве США можно будет забыть.

Хал Брэндс

В фильме "Бутч Кэссиди и Санденс Кид" (Butch Cassidy and the Sundance Kid) есть одна хрестоматийная для американского кино сцена, когда служители закона преследуют персонажей Пола Ньюмана (Paul Newman) и Роберта Редфорда (Robert Redford), и единственный выход для них - прыгнуть со скалы в реку. Санденс говорит, что не станет прыгать, потому что не умеет плавать, а Бутч его успокаивает: "Ты все равно наверняка разобьешься".

Эта прискорбная метафора очень подходит для американской внешней политики. Пока Дональд Трамп уверенным шагом идет к выдвижению кандидатом в президенты, будет вполне естественно спросить, встанет ли в очередной раз во главе Америки сумасбродный, импульсивный и зачастую деструктивный президент. Строить предположения о последствиях избрания Трампа - это все равно что спрашивать, что будет после стремительного падения со скалы.

Глубокий кризис американской внешней политики произойдет не только в том случае, если в ноябре победит Трамп. Он уже происходит - прямо сейчас, поскольку Америка никак не может предоставить помощь переживающей тяжелые времена Украине, которая нуждается в ней, чтобы выжить.

Похоже, на Капитолийском холме никто не считает эту помощь безотлагательной и срочно необходимой. Важнейшее решение о финансировании Украины все время откладывают. Сначала были продолжительные переговоры в сенате - о сделке по объединению средств на охрану границы и помощи Украине, которые в конечном итоге ни к чему не привели. Потом палата представителей во главе с республиканцами сделала двухнедельный перерыв в работе, когда законопроект прошел в сенате. А затем были очередные отчаянные попытки не допустить шатдауна американского правительства, чтобы оно поработало еще несколько недель. Вашингтон колеблется, а плачевные последствия от таких колебаний на поле боя только усиливаются.

В конце февраля пал восточный город Авдеевка, потому что украинским войскам не хватило снарядов и патронов для отражения нескончаемых атак российской армии. Сейчас Москва продвигается вперед. Российские ВВС, ранее игравшие лишь ограниченную и довольно слабую роль в боевых действиях, стирают в порошок те районы, где затем наступают сухопутные войска. Конечно, самолеты президента Владимира Путина были бы уязвимы для украинской ПВО - если бы Киеву хватало зенитно-ракетных комплексов для сдерживания российской авиации.

Для Украины последствия нехватки американской помощи носят отнюдь не гипотетический и не условный характер. Они вполне реальны, они множатся день ото дня, по мере того как страна теряет людей и территорию. Попросту говоря, мы наблюдаем за тем, как Украина проигрывает. И проигрывает она не из-за какого-то блестящего российского блицкрига, а потому что постепенное накапливание трудностей и неудач лишает страну всякой надежды на победу. Это принуждает Украину к миру, который по сути дела станет для нее стратегическим поражением.

Но вернемся к американской политике. На состоявшейся в прошлом месяце Мюнхенской конференции по безопасности и в столицах самых разных стран мира перспектива возвращения Трампа очень сильно давила и давит на американских союзников. И не без причины, потому что Трамп не меняется: он говорит, что бросит союзников на съедение волкам и фантазирует на тему нападок на американские демократические институты, что в первый раз вызвало очень серьезную тревогу у многих союзников Соединенных Штатов по всему миру. Но еще больше беспокоиться из-за тупиковой ситуации на Украине должны те, чья безопасность зависит от Вашингтона.

Дело вот в чем. Если Соединенные Штаты ни за что не хотят направлять деньги и оружие на поддержку Украины в конфликте, где не погиб ни один американский военнослужащий, то очень трудно поверить, что Америка отправит свои войска на защиту союзников с началом следующего кризиса. Тупик на Украине также показывает, что американская политическая система прогнила гораздо сильнее, чем об этом разглагольствует неуправляемый Трамп.

Да, Трамп сыграл постыдную роль в дебатах об Украине. Он противится наведению порядка на южной границе Америки, так как хочет приберечь эту проблему на ноябрь. Его противодействие пустило под откос межпартийную договоренность, к которой пришли переговорщики в сенате. Нежелание Трампа предоставлять помощь Украине уже сейчас придает смелости его единомышленникам, требующим "снова сделать Америку великой", и пугает интернационалистов из Республиканской партии.

Но идущие дебаты демонстрируют, что американская политическая система может оказаться в состоянии паралича по самым важным стратегическим вопросам даже тогда, когда президент США называет Украину главным фронтом в великой борьбе между самовластием и демократией, и когда солидное большинство в палате представителей и в сенате выступает за поддержку этой страны. Если это максимум, на что способны Соединенные Штаты при Джо Байдене, то не нужен никакой второй президентский срок Трампа, чтобы заставить мир усомниться в глобальном лидерстве Америки.

Бывший министр обороны Роберт Гейтс (Robert Gates) написал недавно статью для издания Foreign Affairs, в которой утверждает, что политические неурядицы в США способствуют усилению геополитической нестабильности, потому что в расколотой Америке отсутствует постоянство и решимость сдерживать силы глобального беспорядка. Чем дольше будет сохраняться патовая ситуация на Украине, тем более пророчески будет выглядеть это предостережение.

Мы живем в эпоху, когда многие непреложные истины из сферы глобальной политики - продвижение демократии, отсутствие войн между великими державами, относительная стабильность ключевых регионов - подвергаются сомнению. Равно как и высшая истина, лежащая в основе всех остальных: что политическая система Соединенных Штатов Америки, несмотря на все свои недостатки и нелепости, в итоге вырабатывает такую политику, которая подталкивает мир в позитивном направлении. Что бы ни произошло в ноябре, тупиковая ситуация с помощью для Украины действует отрезвляюще, потому что она позволяет друзьям и врагам Америки заранее понять, каким будет мир, когда Соединенные Штаты перестанут так поступать. Это будет очень долгий путь вниз.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709937000


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