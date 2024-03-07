 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 09.03.2024
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Пятница, 08.03.2024
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Китай ускоренными темпами строит крупные танкеры
01:32 09.03.2024

Сдан в эксплуатацию китайский танкер для сырой нефти дедвейтом 115 тыс. тонн

"Жэньминь жибао" онлайн -- 4 марта танкер для перевозки сырой нефти водоизмещением 115 тыс. тонн был сдан в эксплуатацию на Даляньском судостроительном заводе /DSIC/.



Судно представляет собой танкер типа "Афрамакс", соответствующий последним стандартам выбросов, полностью разработанный и спроектированный Китаем.

Танкер имеет общую длину около 243 метров и может перевозить около 800 тыс. баррелей неочищенной нефти.

Благодаря своим главным отличным характеристикам – безопасности, энергоэффективности, экологичности – новый танкер обеспечивает прочную поддержку судостроительной отрасли Китая.

Источник - Жэньминь жибао
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