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|Китай ускоренными темпами строит крупные танкеры
01:32 09.03.2024
Сдан в эксплуатацию китайский танкер для сырой нефти дедвейтом 115 тыс. тонн
"Жэньминь жибао" онлайн -- 4 марта танкер для перевозки сырой нефти водоизмещением 115 тыс. тонн был сдан в эксплуатацию на Даляньском судостроительном заводе /DSIC/.
Судно представляет собой танкер типа "Афрамакс", соответствующий последним стандартам выбросов, полностью разработанный и спроектированный Китаем.
Танкер имеет общую длину около 243 метров и может перевозить около 800 тыс. баррелей неочищенной нефти.
Благодаря своим главным отличным характеристикам – безопасности, энергоэффективности, экологичности – новый танкер обеспечивает прочную поддержку судостроительной отрасли Китая.