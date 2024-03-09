Поля битвы 2024: Европа и Украина в преддверии мира или большой войны? - Дм.Минин

09:13 09.03.2024 09.03.2024 | Дмитрий МИНИН



Региональный прогноз



В отношении наиболее острого, начиная с 1945 года, украинского конфликта в Европе в наступившем году на Западе сталкиваются две взаимоисключающие тенденции. В зависимости от того, какая из них возобладает, без преувеличения будет зависеть судьба не только этой части света, но и общего расклада сил на всей планете. Одна из них воплощается в инициативах по перемирию и прекращению огня, другая – в призывах к более активному вмешательству в конфликт на стороне Киева, вплоть до посылки войск, с чем недавно выступил даже такой кандидат в "голуби", как президент Франции Э. Макрон.



Первая – реалистическая. Ее носители исходят из того, что исход войны на Украине предопределен. Киевский режим, несмотря на уже оказанную ему военно-финансовую помощь, даже в случае ее значительного нарастания в состоянии лишь продлить агонию своего населения, но не переломить ход боевых действий. Американские аналитики сами уже достаточно давно определили закономерность, при которой региональная держава всегда победит великую державу, если последняя начинает с первой войну непосредственно у ее границ на значительном расстоянии от собственных. Поскольку при этом для региональной державы подобная война имеет экзистенциальное значение, она неизбежно мобилизует на нее весь свой потенциал, в то время как для великой – это лишь одна из многих удаленных проблем, и она не сможет привлечь на ее решение достаточно средств. Теперь же экспертам США приходится вспоминать собственные наработки, тем более что уровень России значительно превосходит статус простой региональной державы.



В. Зеленский и Джо Байден – что-то сильно между ними разладилось



Россия к тому же, вопреки ожиданиям, не только не утрачивает свой военный потенциал, а, наоборот, непрерывно его совершенствует, в том числе за счет освоения технологий, которые были предоставлены Западом ВСУ и позволяли им в первый период более или менее успешно противостоять ВС РФ. Внезапно для многих западных стратегов открылась перспектива повышения уже в ближайшие годы общей огневой мощи российских неядерных или конвенциональных сил, ранее финансировавшихся по остаточному принципу, в 3 – 4 раза. Отсюда такая паника по поводу того, что в 2026 – 2027 годах армия России непременно пойдет дальше в Европу, вплоть до ее самых "спокойных уголков". В реальности трудно представить, что кто-то из западных политиков всерьез верит в подобные намерения Москвы, которых у нее, разумеется, и быть не может. Скорее их пугает то, что к тому времени у нее для этого будет весь необходимый потенциал, особенно в свете возможной интеграции в ВС РФ определенных передовых частей нынешней ВСУ и захваченных вооружений, чем Запад уже сейчас пугают некоторые украинские эксперты. А в этом случае Россия просто сможет по-другому выстраивать свои взаимоотношения с Европой, диктуя ей собственные условия сотрудничества.



Тяжелые мысли В. Зеленского о будущей судьбе



Дополнительным фактором, вынуждающим "реалистов" искать пути к миру на Украине, является и ожидаемый там всплеск внутренних противоречий после истечения срока президентских полномочий В. Зеленского 20 мая с. г. Побоявшись идти на президентские выборы и желая остаться на своем посту под предлогом чрезвычайных обстоятельств, президент "от эстрады" создал лишь дополнительные проблемы для страны и себя лично. К власти рвется связка В. Залужный – П. Порошенко, возможно, при поддержке некоторых американских покровителей. Столкновение этих сил неизбежно и в состоянии лишь приблизить общий крах Незалежной. Неслучайно на конференции по безопасности в Мюнхене глава европейской дипломатии Ж. Боррель проговорился, что при нынешнем раскладе "Украине осталось лишь три месяца". Не зря, наверное, серьезные поставки вооружений с Запада на Украину "подморожены" примерно до этого периода, "а там видно будет".



Поэтому, чтобы подобная ситуация не настала, "реалисты" предлагают как можно скорее закончить войну на Украине, пока еще можно сохранить ее значительную часть для НАТО, пусть и ценой территориальных уступок России. Правда, мало кто из них предлагает зафиксировать данный раздел навечно. Во всяком случае, Киев они успокаивают тем, что потеря им территорий легитимности иметь не будет и со временем при западной помощи он сможет их вернуть.



В этих кругах даже раздаются призывы восстановить в Европе разрушенную продвижением НАТО на Восток коллективную систему безопасности по образцу, установленной в 1975 году в Хельсинки, вместе с веером соглашений о разоружении и мерах доверия, таких как ДОВСЕ. С подобными идеями выступает, например, бывший украинский ястреб и советник офиса Зеленского Алексей Арестович, ныне нашедший приют в США.



Еще совсем недавно идея завершения украинского конфликта за столом переговоров была непопулярной среди значительной части американских демократов и большинства республиканцев, однако сейчас все изменилось. Как пишет Politico, все больше членов республиканской партии сходятся во мнении, что конфликт закончится именно через диалог, независимо от того, направят ли США Украине дополнительную помощь. Примерно 70% американцев хотят, чтобы администрация Байдена как можно скорее подтолкнула Украину к заключению мира путем переговоров с Россией, согласно новому опросу, проведенному Harris Poll и Институтом Куинси.



Макрон в роли Наполеона



Вторая тенденция – гегемонистская. Не только в США, но и в Европе еще остаются влиятельные силы, в том числе среди военных, которые считают, что поражение Украины "для Запада смерти подобно". Отсюда срочная совместная встреча всех лидеров европейских стран в Париже 26 февраля, на которой президент Франции Эммануэль Макрон сенсационно заявил: "Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не смогла победить в этом конфликте" и не исключил возможность отправки сухопутных войск стран НАТО на Украину. Не исключая полностью такого варианта развития событий, в скорую его осуществимость, по крайней мере в широких масштабах, верится с трудом. Макрон сам сразу же признал, что консенсуса по данному вопросу среди участников достигнуто не было. И это мягко сказано. Публично к нему присоединились лишь "гиганты" русофобии, но не военных потенциалов из Латвии, Литвы и Эстонии. На большинство европейцев холодным душем подействовали заявления из России о том, что появление войск НАТО на Украине неизбежно приведет к их открытому конфликту с Москвой. Подобную перспективу для себя, например, полностью отвергли Польша и Германия, которые могли бы составить ядро предполагаемого экспедиционного корпуса. По Франции прокатилась просто волна возмущений по поводу заявления собственного лидера. "Свихнулся", – написал читатель Le Figaro. Макрон еще пытается цепляться за свои слова в основном, видимо, из престижа, но его помощники уже всячески пытаются доказать, что французского президента "не так поняли".



Канцлер ФРГ Шольц еще более укрепился в своем нежелании посылать новую немецкую группу "Центр" на Украину, а также дальнобойные ракеты "Таурус" после крайне неудобного для Берлина разоблачения российскими СМИ обсуждения германскими военными вопросов практической реализации таких поставок.



Главный инспектор ВВС ФРГ генерал-лейтенант Инго Герхарц: из-за "разговоров про " Таурус"" под угрозой отставки



Молчат в отношении заявления Макрона, однако, США и Великобритания, вполне вероятно, сами его к нему подтолкнувшие. Им, очевидно, удобнее, чтобы подобные заявления исходили от кого-то еще, а не от них самих. Но и с точки зрения Вашингтона с Лондоном, похоже, это не столько карт-бланш для направления внушительных экспедиционных корпусов, что натолкнулось бы на серьезные препятствия со стороны национальных законодателей, сколько легализация уже имеющегося присутствия. Не зря в эти же дни "Нью-Йорк таймс" опубликовала, видимо, сознательно "слитую" информацию о том, что еще со времен переворота 2014 года на Украине вдоль границы с Россией созданы 12 баз ЦРУ. И там наверняка сидит не "офисный планктон", а специалисты по техническому перехвату и диверсионно-подрывным операциям. Англичане же, судя по всему, добились в скрытом виде реализации давнего плана о создании на Украине двух баз своих ВМС в районе Одессы и Очакова. Только их значительным присутствием в этих точках можно объяснить достаточно эффективное использование морских беспилотников английского образца против Черноморского флота РФ.



Якобы украинский морской беспилотник "Малюк", на деле английский – Sea Baby



В зависимости от того, какая из этих двух тенденций в западной политике по отношению к конфликту на Украине – реалистическая или гегемонистская – возобладает, по-видимому, и будет развиваться общая ситуация в Европе в 2024 году – от постепенной стабилизации до тяжелых потрясений, которые эта часть света давно не видела. На стороне первой – здравый смысл, второй – влиятельные трансатлантические силы и интересы военно-промышленного комплекса США. Если успех будет сопутствовать первой, то тогда мир на Украине наступит значительно раньше, чем сейчас можно даже предположить. Преобладание второй тенденции победы Западу в любом случае не принесет, но сделает украинскую трагедию еще более кровавой и затяжной. Стоит, например, обратить внимание на слова известного автора А. Ливена: "По мере затягивания войны русские будут постепенно получать преимущества и уменьшать любые рычаги влияния, которые Киев может иметь на мирных переговорах". Источник - фонд стратегической культуры

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