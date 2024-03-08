Шабаш в Брюсселе: ведьма Урсула - на посту главы Еврокомиссии, - Дм.Седов

09:24 09.03.2024

08.03.2024 | Дмитрий СЕДОВ



Ведьма Вальпургия бьет в барабаны войны



Председатель Еврокомиссии фрау Урсула фон дер Ляйен наделала много шума на сессии Европарламента, объявив собравшимся, что пора на войну собираться, а не травить анекдоты по кофейням этого странного заведения. Буквально во всех измерениях надо думать о защите безопасности и при этом думать быстро, с применением тевтонской воли. Как в былые времена, когда германские герои по первому же зову боевого рога отрывали от себя юных дев и бросались к коням, чтобы устроить возмездие неприятелю, поправшему их германские ценности, а затем устроить Вальпургиеву ночь. Без такой ночи нельзя, ведь это торжество германской воли.



В народном представлении Вальпургиева ночь – это "корпоратив" ведьм, который отмечается на Лысой горе. Хозяин праздника – сам Сатана. Ведьмы, черти на празднике отчитываются о достигнутых успехах, а затем устраивают пир и веселятся - танцуют, поют, летают на метлах вокруг костра.



Этот шабаш отмечается ежегодно с 30 апреля на 1 мая в течение нескольких веков. Начало ему положила некая ведьма-гинеколог Вальпургия, которая позже попалась в лапы инквизиции за нарушение прав древнего германского человека. Сначала она не признавалась в колдовстве, но, вероятно, под пытками рассказала, что на ее совести смерть нескольких рожениц и более 40 новорожденных, а также гусей, лошадей и коров. Также она призналась в том, что вызывала град, который бил посевы, и даже участвовала в шабашах ведьм.



Судебный процесс над "ведьмой" был открытым, а казнь – жутчайшей. Случайно или нет, но фрау фон дер Ляйен в 1988-1992 годах также пользовала гинекологию и родовспоможение в университетской клинике Ганновера. Это делает ее похожей на ведьму Вальпургию, но они сходятся не только в профессии, но и в стремлении причинить человечеству как можно больше пользы. Та, древняя ведьма, занималась порчей людей и общественного имущества, а эта, назовем ее ведьма Урсула, призывает хорошенько вооружиться и собраться в военный поход на Восток, что ни с какими жертвами ведьмаческой гинекологии не сравнишь.



Летает ли наша современница на метле над Берлином и Брюсселем, науке пока неизвестно, но, судя по тому шабашу, который она подняла в Европарламенте, она к этому близка. "Мы должны нарастить наш оборонно-промышленный потенциал в течение следующих пяти лет. Этот подход должен руководствоваться простым принципом: Европа должна тратить больше, тратить лучше, тратить по-европейски. В ближайшие недели мы представим предложения по первой в истории европейской оборонно-промышленной стратегии, – сообщала глава ЕК. – Это должно быть поистине европейское усилие. Именно поэтому я с гордостью сообщаю, что мы создадим в Киеве бюро оборонных инноваций. Это бюро приблизит Украину к Европе и позволит всем государствам-членам использовать боевой опыт и знания Украины на благо промышленных инноваций в сфере обороны". Как тут не вспомнить, что на роль ведьмы Урсула готовилась еще будучи министром обороны Германии с 2013 по 2019 год.



"Угроза войны, возможно, не является непосредственной, но она и не является невозможной", – сказанула Урсула. А как же иначе, если в Германии начинают разжигать милитаризм? Правда, не все удается у экс-гинеколога с реализацией планов. Еще в сентябре она пообещала от лица Европы поставить Украине 1 млн боеприпасов к марту 2024 г. Но, как на днях заметил Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, в настоящее время план выполнен лишь на 30%. А в ударную пятилетку Урсулы там вообще никто не верит. Ее слова – это ведьмаческая демагогия, не подкрепленная реальным состоянием Европы. С таким военно-стратегическим планированием можно последовать за ведьмой Вальпургией, правда, не на суд инквизиции, а на суд истории, способной, как показывает практика, к немилосердным наказаниям.



Стоит ли Урсуле продолжать милитаристское ведьмачество, ведь Европа сейчас пригодна к военным приготовлениям так же, как Йозеф Швейк в начале Первой мировой, выкативший в инвалидной коляске в центр Праги с криком "На Белград!", за что и был препровожден в психиатрическую больницу.

Может быть, ей вернуться к гинекологии, которая, по всеобщему убеждению, является замечательной профессией? И денег много, и руки в тепле.