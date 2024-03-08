В России ликвидированы два террориста из Казахстана

10:16 09.03.2024

КНБ прокомментировал информацию о том, что двоих казахстанцев ликвидировали силовики в России



Ранее в СМИ появилась информация о том, что двое казахстанцев погибли в перестрелке с силовиками в России. В КНБ прокомментировали случившееся, передает NUR.KZ. Казахстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтверждаются, подчеркнули в КНБ. "По указанному факту КНБ ведется досудебное расследование. Проверка осуществляется в тесном контакте с ФСБ России в рамках действующих каналов сотрудничества.



Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - говорится в сообщении ведомства. Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что якобы сторонники запрещенной группировки "Исламское государство" планировали вооруженное нападение на московскую синагогу. Сообщалось, что планирующийся теракт раскрыли оперативники спецслужбы, а его исполнителей силовики обнаружили в частном доме на территории Калужской области. Некоторые издания сообщили, что в ходе перестрелки с силовиками якобы погибли два гражданина Казахстана.