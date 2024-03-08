Арест организатора "Бессмертного полка" в Белоруссии. Рассказывает Эльвира Мирсалимова

11:30 09.03.2024

Арест организатора "Бессмертного полка" в Белоруссии. Рассказывает Эльвира Мирсалимова



Михаил Рябов



В Белоруссии после ареста вышла на свободу Эльвира Мирсалимова – организатор ежегодного "Бессмертного полка", который не слишком жалуют подчиненные Александра Лукашенко, предпочитая устраивать собственные шествия на самостийный манер – по аналогии с Украиной времен Виктора Януковича без использования Георгиевской ленты.



