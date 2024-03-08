|Хуситы уверяют, что достали ракетой американское судно Propel Fortune в Аденском заливе
11:31 09.03.2024
Йеменские хуситы заявили об ударе по судну США в Аденском заливе
Короткая ссылка9 марта 2024, 10:47
Йеменские хуситы заявили о нанесении ракетного удара по американскому судну в Аденском заливе.
Йеменские хуситы заявили об ударе по судну США в Аденском заливе
AFP
Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа, пишет ТАСС.
"Военно-морские силы Йемена... нанесли удар противокорабельными ракетами по американскому судну Propel Fortune в Аденском заливе", - заявил он.
Также были атакованы американские эсминцы в Красном море и Аденском заливе с использованием 37 беспилотников.
Ранее стало известно, что США нанесли удар по противокорабельным ракетам хуситов в Йемене.