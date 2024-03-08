Хуситы уверяют, что достали ракетой американское судно Propel Fortune в Аденском заливе

11:31 09.03.2024

Йеменские хуситы заявили об ударе по судну США в Аденском заливе

Короткая ссылка9 марта 2024, 10:47

Йеменские хуситы заявили о нанесении ракетного удара по американскому судну в Аденском заливе.

Йеменские хуситы заявили об ударе по судну США в Аденском заливе

AFP

Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа, пишет ТАСС.



"Военно-морские силы Йемена... нанесли удар противокорабельными ракетами по американскому судну Propel Fortune в Аденском заливе", - заявил он.



Также были атакованы американские эсминцы в Красном море и Аденском заливе с использованием 37 беспилотников.



Ранее стало известно, что США нанесли удар по противокорабельным ракетам хуситов в Йемене.