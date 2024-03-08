Арман Кырыкбаев возглавил Отдел по коммуникациям Администрации президента Казахстана

11:32 09.03.2024

Замакима Алматы получил должность в Администрации президента



09 марта 2024 Арман Кырыкбаев получил новую должность - в Администрации президента, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал Акорды.



"Распоряжением главы государства Кырыкбаев Арман Оразбаевич назначен заведующим Отделом по коммуникациям Администрации президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.



