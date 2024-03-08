РосАрмия крепко давит укров на "Донецкой дуге"

11:38 09.03.2024

ВСУ в шаге от разгрома: На "Донецкой дуге" исход битвы уже очевиден

Жовто-блакитная экспертная тусовка срочно требует от Зе-команды переговоров, пока фронт не откатился к Днепру



Александр Ситников



УкроСМИ цитируют российских информационных перебежчиков, что ВС РФ копят в тылу крупнейшие резервы, чтобы провести наступление и разгромить укровермахт за год-полтора. Самостийная "телега" считает, что журналисты-власовцы располагают достоверными сведениями - дескать, на нынешнем этапе русская армия воюет малыми силами, тогда как основные войска будут задействованы на финишном этапе.



Прямо сейчас "перед войсками Шойгу стоит задача разгрома ВСУ на левом берегу", поэтому Банковой лучше пойти на условия Кремля. То, что сейчас происходит на фронте, - это "истощение военного организма Украины" и, если оно продолжится, уже Киеву придется выходить на переговоры "о прекращении боевых действий и договоренности, на каких рубежах остановиться".



Жовто-блакитная экспертная тусовка начинает показывать пальцем на главу неньки, как на не очень умного, но властолюбивого политика. В частности, как пишет ТГ ЗеРада, "Залужный летом 2023 года просил Зеленского дать добро на строительство оборонительных сооружений по всей линии фронта, но президент вместо этого рассказывал о том, что ВСУ вернут до конца 2023 года три города".



Этот телеграм-канал пишет, что все в незалежной видят очевидную ошибку офиса президента: и "гвардию наступа" обнулили в боях на "линии Суровикина", и свою оборону не создали. Даже сейчас "генерал 200" Сырский сжигает последние резервы в попытке перехватить инициативу на фронте от Синьковки до Работино.



Официальные говоруны группировок "Хортиця" и "Таврия", в зоне ответственности которых идут наиболее ожесточенные сражения, сообщают об огромных силах армии России, которая ждет своего часа на третьей линии обороны или в ближнем тылу. А на фронте вроде как задействованы всего лишь 55 бригад ВС РФ, то есть всего до трети всех войск, выделенных Москвой для СВО.



Но и этого хватает, чтобы не только "истощать военный организм Украины", но и сдвигать ЛБС в наших интересах. Взять, к примеру, 7 марта. Видеозапись с геолокацией, опубликованная в этот день, показывает, что российские войска продвинулись на северных окраинах Синьковки.



А на Северском участке фронта наши бойцы взяли под контроль высоту к северо-западу от Западной фильтровальной станции, что позволило войскам ВС РФ перенести боевые действия на первые улицы Белогоровки.



На Часов-Ярском направлении, по данным самостийного портала DeepState (заблокированного в нашей стране), ВСУ пятятся в Ивановском/Красном и Клещеевке, а на севере Богдановки "русские взяли важные высоты".



По данным этого ресурса, к западу от Авдеевки в течение последних двух дней русская армия продвинулась к югу от Орловки, достигнув плотины Зарянского пруда и ферм, прилегающих к северной части Тоненького (так называемый укрепрайон "Сад"), где и происходят основные столкновения с укровермахтом.



Что касается Первомайского, то согласно печальке укро-эксперта Погорелова, на протяжении последних трех дней ВС РФ взяли под полный контроль плотину Кирсинского пруда и некоторые участки серой зоны, прилегающие к Новоавдеевскому водоему и Первомайскому. Это значит, что наши находятся в нескольких километрах от Карловского водохранилища.



В Красногоровке ВСУ тоже отходят. Российские войска продолжают наступление на южной окраине вдоль улиц Шевченко, Парижской Коммуны, 8-го Марта, Лермонтова и Железнодорожной. Захисники сообщили, что опорники ВСУ, прилегающие к Геологическому проспекту, разбиты в хлам планирующими ФАБАми. По меньшей мере здесь имеет место серая зона, следовательно, зацепиться "херои" за железную дорогу не смогли.



По данным "Военной хроники", ВС РФ продолжают развивать успех в частном секторе на юге Красногоровки. Севернее позиции ВСУ подвергаются непрерывным авиационным ударам в районе завода огнеупорных материалов. "Наши штурмовики смогли закрепиться на перекрестке улиц Ватутина и Геологической, а также продвинуться на запад и закрепиться в нескольких домах на улицах Железнодорожная и Лермонтова. Штурмы идут по ночам".



Что касается Новомихайловки, то согласно "оперативке" самых разных источников, наши заняли опорник укровермахта в районе сельхозпредприятия. Админ 79-й ОДШБр, которая обороняет поселок, заявил об угрозе окружения гарнизона.



"Горячо" и на Запорожском фронте: одновременно с продвижением к западу от Вербового армия России возобновила наступление на Работино с запада, информирует щирых громадян Погорелов. Согласно обновленной карте DS, в течение последней недели ВС РФ добились значительных успехов к северо-западу от Вербового.



Росвоенкор Марат Хайруллин акцентирует внимание на сражениях на рубеже Новоселовка (около Дзержинского)-Авдеевка-Красногоровка-Новомихайловка, где российские войска ведут активные наступательные действия сразу по десяткам направлений.



"Общая протяженность фронта составляет около ста километров (по прямой более 60-ти). Это сравнимо, например, со сражением на Курской дуге, где общая протяженность фронта составляла 200 км, а полоса нашего наступления была около 120. И точно так же будет сравнима по последствиям катастрофа киевского режима, когда наши разобьют ВСУ здесь, - пишет Хайруллин.