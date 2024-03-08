"Цена победы". Американская Paramount Pictures снимет фильм о Зеленском (бюджет - $115 лямов)

15:42 09.03.2024

Зеленский потратил миллионы на фильм о своей героической жизни: главный злодей - Залужный

Называться он будет "Цена победы"



Действующий президент Украины вновь нацелился на кинокарьеру: студия Paramount Pictures готовится начать съемки большого байопика о его жизни. Амбициозный проект под названием "Цена победы" расскажет о бурном пути украинского лидера. На производство киноленты выделен потрясающий воображение рядового украинца бюджет в $115 миллионов. От 10 до 15 млн достанется инициатору киноработы Александру Роднянскому (внесен в списки иноагентов в России), в недавнем прошлом удачливому кино- и телепродюсеру.



Называться он будет "Цена победы"



Сценарий к многообещающей кинематографической работе написал Андрей Яковлев, украинский режиссер и продюсер, известный своими работами как в комедиях, так и в драмах. Сотрудничество Яковлева с Зеленским берет свое начало с открытия в 2003 году студии "Квартал 95" - продюсерской компании, основанной Зеленским.



"МК" стали известны ряд основополагающих принципов, положенных в основу сценария. Украинский медиа-олигарх намеренно "срывает ореол славы" с генерала Валерия Залужного, не так давно освобожденного указом Зеленского с поста Главнокомандующего Вооруженными силами Украины. С точки зрения сценариста, решающую роль в успехах украинских вояк на самом деле сыграл… сам Владимир Зеленский. А Залужный-де вместо управления войсками в разгар вооруженного конфликта защищал в Одесской Национальной юридической академии докторскую диссертацию, посвященную военной и служебной дисциплине, боевому иммунитету, военной юстиции и дисциплинарному уставу.



В противовес "сильно мифологизированной" фигуре генерала Залужного Зеленский в фильме будет изображен "быстрообучаемым" полководцем, а еще полиглотом (в кратчайшие сроки выучившим английский, дабы свободно изъясняться на этом языке с мировыми лидерами).



Руководит новообразованным кинематографическим предприятием Джеймс Менголд - американский режиссер, известный такими работами, как "Логан", "Форд против Феррари" и "Индиана Джонс и циферблат судьбы".



Брайан Уилсон, ассоциированный продюсер Paramount Pictures, поделился в социальных сетях собственными эмоциями, связанным с запуском этого проекта. Его откровения позволили как бы заглянуть в сценарий, пролить свет на сцены, изображающие ключевые моменты политической карьеры Зеленского, включая его избирательную кампанию и обсуждение с военными советниками на фоне продолжающегося конфликта в Украине.



Точная дата выхода "Цены победы" остается неопределенной. Тем не менее много предположений высказывается о потенциальных кастингах на роль Зеленского. Такие имена, как Шон Пенн, Джереми Реннер и Шайа ЛаБаф, были названы "энтузиастами, подогревающими ожидания по поводу изображения украинского президента на киноэкране".



С точки зрения "украинских патриотов", расходы на "предвыборный фильм" выглядят непомерно высокими. В стране, где сограждан умоляют "жертвовать на ВСУ", гонорар исполнителю главной роли Шону Пенну (который, как известно, уже наведывался в Киев по личному приглашению Зеленского) вполне может стать причиной массовых уличных акций протеста.



Авторы: ВИКТОР ПОЛОСЕНКО