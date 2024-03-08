Подробности ликвидации казахстанских джихадистов в Москве. Готовили нападение на МарьиноРощинскую синагогу

17:26 09.03.2024

Казахстан подтвердил ликвидацию своих граждан, готовивших теракт в России

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана проверяет данные о ликвидации российскими силовыми структурами двоих казахстанцев, готовивших теракт в России. В ФСБ 7 марта сообщили, что предотвращено вооруженное нападение на прихожан синагоги в Москве; по данным издания Astra, подозреваемыми в подготовке к теракту оказались граждане Казахстана.



"СМИ опубликована информация о ликвидации силовыми структурами России двух граждан Казахстана при попытке организации теракта в РФ. Казахстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтверждаются", - сообщили в пресс-службе КНБ.



В спецслужбе добавили, что ведомство начало досудебное расследование, и проверка проводится "в тесном контакте с ФСБ России".



В четверг, 7 марта, в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) сообщили, что на территории Калужской области пресечена деятельность ячейки "Вилаят Хорасан"* (афганское ответвление террористической организации ИГИЛ*), члены которой планировали вооруженное нападение на прихожан синагоги в Москве.



Радикалы попали в поле зрения силовиков, собирая информацию для совершения преступления; по месту их проживания в Калужской области изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.



"При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем", - рассказали в спецслужбе, заявление которой цитировало РИА Новости.



Издание Astra позднее уточняло со ссылкой на источники, что перестрелка между ФСБ и предполагаемыми исламистами произошла рано утром 7 марта в деревне Коряково. В результате были убиты двое подозреваемых в подготовке к теракту - граждане Казахстана 35-летний Сабит Аширалиев и 32-летний Джанибек Таскулаев.



По данным силовиков, Аширалиев и Таскулаев приехали в Россию 28 февраля этого года. После рейда в частном доме силовики обнаружили пистолет Макарова, автомат Калашникова и то, что оперативники ФСБ называют заготовками для изготовления взрывных устройств, отмечала Astra.



•Посольство США в Москве вечером 7 марта заявило, что в диппредставительстве следят за "сообщениями о готовящихся планах экстремистов атаковать большие скопления людей в Москве, включая концерты". В этой связи гражданам США рекомендовалось в течение следующих 48 часов избегать больших собраний.

•Вслед за США аналогичную информацию опубликовал МИД Великобритании. Позже о якобы угрозе терактов в России предупредили своих граждан и такие страны, как Южная Корея, Канада, Германия, Латвия и Швеция. Связаны ли предупреждения о возможных терактах с уничтожением террористов в Калужской области, неизвестно.



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* террористическая организация, запрещена в России



Арпине Асатрян

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