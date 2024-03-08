 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кто на свете всех смелее? Шольц ссорится с Макроном, - New York Times
00:09 10.03.2024

Шольц и Макрон рассорились из-за Украины: канцлер в ярости, президент Франции бросается безумными заявлениями
NYT: Отношения между Шольцем и Макроном стали напряженными

Людмила ПЛОТНИКОВА

Макрон и Шольц далеки от того, чтобы демонстрировать единство целей

Журналистам The New York Times стало известно о кризисе в отношениях между немецким канцлером Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Эти отношения всегда были непростыми, но в последнее время немецкий и французский лидеры перешли на взаимные оскорбления.

- Европа явно переживает момент, когда ей не стоит демонстрировать трусость. – сказал Макрон. И эти слова в Берлине восприняли как оскорбление своей постнацисткой истории. Министр обороны Германии Борис Писториус тут же заявил: "На самом деле, нам не нужны дискуссии о том, чтобы иметь больше или меньше смелости".

Аналитики считают, что главное причиной кризиса стало различие позиций ФРГ и Франции в отношении Украины. И всегда считавшиеся крепкими французско-немецкие отношения ослабевают в момент, которые они называют взрывоопасным, подразумевая, в первую очередь, неопределенность обязательств США перед Европой в свете исхода президентских выборов в Штатах.

- Вряд ли можно было бы найти еще худший момент для такого отчуждения в самом сердце Европы. Макрон и Шольц далеки от того, чтобы демонстрировать единство целей и европейское лидерство. Вместо этого они спорят о том, кто из них больше помогает Украине. – пишет The New York Tines. – Возникшая напряженность отражает различия в стилях управления, а также столкновение национальных интересов, обусловленное внутренней политикой.

Журналисты NYT называют французского президента провокатором, который "считает себя разрушителем ленивого мышления, что проявилось в озвученном им предположении, согласно которому не следует исключать отправку западных войск на Украину". Также NYT уверена, что именно эти слова Макрона привели в ярость Шольца, слишком зависимого от США, не желающего тратить больших сумм на Украину.

- Для немцев грандиозные заявления Макрона о войне и его планы в отношении Европы лишены дорожной карты, которая должна бы показать – а как до всех намеченных целей добраться. – отмечают журналисты.

Шольц ответил Макрону коротко: "Никаких наземных войск на украинской земле, никаких солдат, посылаемых туда из стран Европы или НАТО, не будет".

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710018540


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