Зачем Узбекистану русский язык?

00:28 10.03.2024 От школьных парт до международных трибун. Зачем Узбекистану русский язык?



19 февраля 2024



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. За последние 30 с лишним лет русский язык потерял свои позиции в общественном пространстве Узбекистана, однако он продолжает оставаться одним из важных средств коммуникации в нашей стране.



Судить об этом можно по следующим фактам. Русский язык продолжает оставаться языком политики и культуры. Разговорным русским языком в Узбекистане владеет по разным данным до 80% населения. Из более 10 тысяч общеобразовательных школ 10% обучают на русском.



Кроме того, в вузах страны по-прежнему идет набор в так называемые "евро-группы". В прошлом году примерно 10% абитуриентов решились поступать именно туда. Во всех университетах есть направление "Русский язык и литература".



И судя по определенным событиям и трансформационным процессам в мире, роль русского языка в нашей стране будет возрастать с новой силой. Что будет этому способствовать и зачем это нужно в материале корреспондента Podrobno.uz.



Повторная русификация



Отметим, что поддержка изучения и преподавания русского языка – часть государственной политики по повышению качества человеческого капитала. Определенные факты говорят о том, что правительство нашей страны реализует масштабную государственную программу "повторной русификации" системы школьного и университетского образования.



К примеру, с 2020 года власти Узбекистана и России успешно реализуют программы "Малыш" и "Класс", содействующие повышению квалификации педагогов и совершенствованию методик обучения русскому языку в Узбекистане. Кроме того, с этого же времени специалисты наших стран занимаются разработкой новых учебников русского языка по методике "Русский как иностранный".



В начале 2022 года для развития русского языка в стране со стороны правительства также было принято решение о 50-процентной надбавке к заработной плате преподавателей русского языка в национальных классах школ страны.



Кроме того, о большом внимании к русскому языку свидетельствуют итоги переговоров премьер-министров России и Узбекистана Михаила Мишустина и Абдуллы Арипова. Глава российского правительства сообщил о новой российской инициативе – строительстве в нашей стране нескольких школ с русским языком обучения. Премьер нашей страны в свою очередь заявил, что Узбекистан принимает эту инициативу, а также предложил увеличить количество педагогов по математике, физике и химии для русскоязычных школ, которые работают по программе "Класс".



Дополнительной мотивацией в изучении русского языка для молодых людей нашей страны являются такие ежегодные культурно-гуманитарные программы от Русского дома, как "Здравствуй, Россия!", "Новое поколение", "Большая перемена" и другие. Они позволяют им путешествовать, знакомиться со своими ровесниками из других стран, практикуя свои языковые навыки и узнавая новое. Отметим, что узбекистанцы – постоянные участники этих мероприятий.



Ключ к успешной карьере



Важно понимать, что русский язык – лишь дополнительное преимущество для молодых узбекистанцев. Он открывает возможности для получения качественного образования, дает доступ к огромной базе научной и художественной литературы, а значит и к успешной карьере.



По словам редактора научно-методического электронного журнала "Узбекистонда хорижий тиллар", кандидата филологических наук, доцента Венеры Каюмовой, интерес к изучению русского языка среди молодежи поддерживается возможностью поступить в филиалы российских вузов, получить образование на русском языке, устроиться на хорошую работу в Россию или престижной иностранной компании в своей стране. Та же Россия числится в лидерах по количеству совместных предприятий, открытых в нашей стране.



"Чем больше человек знает языков, тем шире его мировоззрение, тем меньше он зависит от чужого мнения, тем он коммуникабельней и способен выполнять более сложные задачи. Поэтому такие работники, знающие разные языки, в том числе и русский, предпочтительнее на рынке труда. Знание английского, немецкого или какого-либо другого языка способствует коммуникации с народом тех стран, на котором говорят в этих странах. Поэтому современная молодежь стремится к изучению тех языков, на каких она хочет получить образование и работу", – заметила она.



К слову о высшем образовании – из всех иностранных государств молодые узбекистанцы чаще всего выбирают Россию для получения высшего образования. В российских вузах и их филиалах ежегодно получают высшее образование 50 тысяч студентов из Узбекистана. По этому показателю наша страна уступает только Казахстану. Квоты на получение бесплатного образования для наших граждан ежегодно увеличивается с российской стороны.



Кроме того, Узбекистан является лидером среди стран СНГ по числу филиалов российских вузов, в нашей стране их целых 15, и в ближайшие годы планируется открыть еще как минимум семь филиалов вузов РФ.



По словам кандидата философских наук, старшего научного сотрудника Института государства и права Академии наук Узбекистана Равшана Назарова, диплом российского вуза – это важный фактор профессионального роста.



"Российское образование – традиционно сильное и популярное, имеющее многовековые традиции. Достаточно вспомнить, что его основу составляют такие известные и престижные вузы как Санкт-Петербургский университет, МГУ, Казанский федеральный университет, Томский государственный университет, Саратовский государственный университет, Российский экономический университет и многие другие. В 2022 году в ТОП-500 лучших вузов мира вошло сразу 17 российских вузов. Приятно, что в их числе многие из тех вузов, чьи филиалы есть и в Узбекистане", – отметил эксперт.



Поэтому естественно, что наиболее продвинутая часть молодежи Узбекистана имеет желание получать образование в таких престижных вузах.



Кроме того, знание русского языка – большое подспорье для трудовых мигрантов. Сегодня в России трудятся 1,8 миллиона узбекистанцев. И судя по всему, даже несмотря на новые открывающиеся направления организованной трудовой миграции, в обозримом будущем эта страна продолжит оставаться главным источником их доходов.



"Большинство узбекистанцев в России в основном работают в сфере строительства или обслуживания. Конечно, они могут не учить стихи Пушкина, не цитировать Есенина и Маяковского, не читать Бродского. Но они должны владеть хотя бы минимальными навыками разговорного языка. Для этого нужно создавать хотя бы краткосрочные недельные курсы, чтобы они знали базовые 10-15 предложений, которые пригодятся им в жизни и работе. Таким образом, они смогут изъясниться на таможне в аэропорту или, если вдруг попадут в полицию", – уверен международный независимый эксперт, политолог Бахтиер Алимджанов.



Язык региона



Таким образом, можно констатировать, что популярность русского языка в Узбекистане снова растет. Это связано с укреплением экономических, политических, научных и культурных двусторонних связей Узбекистана и России, престижем получения высшего российского образования, увеличением числа трудовых мигрантов.



Кроме того, этот язык дает возможность межкультурной коммуникации не только с Россией, но и объединяет нас с другими народами СНГ, соседями по региону.



Напомним, что прошлый год на пространстве СНГ прошел как "Год русского языка". А осенью 2023-го на полях саммита главы государств Содружества договорились об учреждении Международной организации по русскому языку и поддержке этого языка межнационального общения. Эти меры станут новым толчком к развитию языка на постсоветском пространстве, а также сохранению и укреплению уникального языкового и историко-культурного наследия стран-участниц организации.



"В последние годы в мировой политике идет война культур и цивилизаций. Поэтому, на мой взгляд, создание организации по поддержке и распространению русского языка в СНГ – это вполне логичный шаг. Это можно аргументировать исторической логикой: кроме русского языка нет других языков, которые могли бы служить межнациональным и межгосударственным языковым инструментом", – отметил Алимджанов.



А учитывая происходящие в мире трансформационные процессы, которые сулят окончательный крах предыдущему формату глобализации с последующим формированием макрорегионов, эти меры приобретают еще большую актуальность. Источник - Podrobno.uz

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