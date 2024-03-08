Чем трампизм отличается от байденизма? Однохренственно.., - профессор Жданов

00:35 10.03.2024 Профессор Жданов объяснил значение победы Трампа для России: изоляции не ждите

"Приостановку помощи Украине он хочет использовать в своих интересах"



Предстоящие президентские выборы в США могут кардинально изменить всю внешнюю политику Вашингтона. Так ли это на самом деле и какие конкретно изменения можно ожидать, если в Белый дом вернется Трамп, рассказал доктор юридических наук, заслуженный юрист России, профессор Юрий Жданов.



– Юрий Николаевич, итоги недавно прошедшего "супервторника" показали, что именно Дональд Трамп с большой степенью вероятности будет кандидатом в президенты США от республиканцев на выборах 2024 года. Каких действий ожидают от него американские аналитики в случае избрания президентом?



– Прежде всего, ожидается значительный сдвиг во внешней политике. Эксперты CNN пишут: "Во многих отношениях Трамп стал другим кандидатом, чем он был в 2016 году. На этот раз он гораздо сильнее среди наиболее консервативных элементов партии и больше зависит от них. При каждом президентстве республиканцев в течение шести десятилетий курс задавали интернационалистические силы, которые поддерживали сильную роль Америки в мире. Трамп отверг этот консенсус, когда был избран в 2016 году, но даже во время его пребывания в должности республиканские интернационалисты в Конгрессе и его собственная администрация сопротивлялись многим его попыткам преуменьшить значение традиционных альянсов или отказаться от них.



Теперь это сопротивление рушится, как в партийной элите, так и на низовом уровне. Прошлой осенью большинство республиканцев в Палате представителей проголосовали против предоставления дальнейшей помощи Украине. То же самое сделали и большинство республиканцев в Сенате в этом году. Чикагский совет по глобальным делам в прошлом году обнаружил, что впервые за полвека опросов об отношении Америки к внешней политике большинство республиканцев теперь говорят, что США было бы лучше оставаться в стороне от глобальных дел. Эта точка зрения была самой сильной среди республиканцев, наиболее симпатизирующих Трампу".



– То есть, ему, в первую очередь, удалось подавить сопротивление (если его можно так назвать) в собственной партии и взять ее под контроль?



– Видимо, так. Не буду углубляться в перипетии внутрипартийной борьбы республиканцев, но американские аналитики признают, что "нежелание других избранных представителей Республиканской партии идти против Трампа на праймериз позволяет предположить, что во время второго срока он столкнется с еще меньшим внутренним сопротивлением, чем во время своего первого. Временами в течение этого первого срока лидеры Республиканской партии в Конгрессе оказывали ему сопротивление, особенно во внешней политике. Сейчас это кажется гораздо менее вероятным, поскольку стойкий сторонник Трампа Майк Джонсон назначен спикером Палаты представителей, а Макконнелл уходит с поста лидера Республиканской партии в Сенате".



А Уильям Галстон, старший научный сотрудник Института Брукингса, прогнозирует, что "неприязнь к репутации и способностям Байдена может серьезно ограничить способность демократов превратить избирателей-республиканцев, скептически настроенных по отношению к Трампу, в избирателей-переходников за Байдена". Вот так корректно он намекнул на более вероятную победу Трампа.



– Такая вероятность только усиливает критику Трампа его противниками?



– Эта критика и до того была резкой, на грани оскорблений и даже уголовного преследования, а теперь и вовсе зашкаливает. Перечислять все нюансы этого политического шоу нет смысла, но вот на статье Гидеона Роуза (Совет по международным отношениям) в The National Interest "Изоляционизм 2.0: Дональд Трамп и будущее либерального порядка" стоит остановиться подробнее. Роуз затронул концептуальные и весьма опасные материи:



"Дональд Трамп недавно пренебрежительно отнесся к НАТО и пошутил о будущей российской агрессии, усилив сомнения во всем мире относительно будущего американской внешней политики. В условиях роста изоляционизма и протекционизма и ревизионистских держав, бросающих вызов международному порядку, в котором доминирует Запад, многие слышат отголоски 1930-х годов. Боевые действия уже вспыхнули во многих регионах, и, как отмечает политолог Хэл Брэндс, мир может быть всего лишь в одном шаге при неправильно разрешенном кризисе от всеобъемлющего евразийского конфликта".



– То есть автор намекает на близкое развязывание Третьей мировой войны? Если вспомнил про тридцатые годы…



– Безусловно. Но, пишет Роуз, "к счастью, вероятность новой мировой войны ничтожна, потому что никто в ней не заинтересован. Даже если региональные конфликты, такие как конфликты на Украине и в секторе Газа, будут тлеть, есть все основания полагать, что длительный мир на вершине международной системы продолжит сохраняться.



Однако аналогия 1930-х годов работает хорошо во внутренних течениях американской внешней политики. Тогда военные разочарования породили мощное изоляционистское движение, которое затруднило внешнюю политику страны и помешало Вашингтону эффективно реагировать на все более сложную международную обстановку. Та же самая картина повторяется и сейчас. Реальная опасность, о которой стоит беспокоиться сегодня, – это не иностранная агрессия, перерастающая в Третью мировую войну. Это продолжающееся разложение либерального международного порядка из-за доморощенной американской беспомощности".



– Звучит как сожаление об утраченных возможностях…



– Так оно и есть. Поэтому Роуз для начала позволил некий исторический экскурс: "Вступление Америки в Первую мировую войну представляло собой резкое изменение традиционного подхода страны к внешней политике. Чтобы оправдать это, президент Вудро Вильсон назвал этот конфликт "благородным крестовым походом", чтобы победить злых агрессоров и сделать мир безопасным для демократии. Но поскольку послевоенная эпоха не оправдала ожиданий, у многих американцев появились сомнения. Оглядываясь назад, они пришли к выводу, что участие в войне было огромной ошибкой – настолько явной, что она, должно быть, была вызвана каким-то гнусным заговором. Производители оружия подтолкнули страну к войне ради получения прибыли, говорят люди. Банкиры сделали это, чтобы защитить свои кредиты союзникам. Урок казался очевидным: никогда больше не позволять стране втягиваться в иностранную интервенцию".



А дальше этот эксперт анализирует: "Когда в 1930-е годы над Европой и Азией сгущались грозовые тучи, изоляционисты в Конгрессе приняли ряд законов, запрещающих американскую помощь любой стране, воюющей где бы то ни было. Законы о нейтралитете 1935, 1936 и 1937 годов запретили продажу оружия и кредиты всем иностранным воюющим сторонам, запретили поездки американцев на воюющих кораблях и запретили вход американских кораблей в зарубежные зоны военных действий. Идея заключалась в том, чтобы создать геополитический барьер против распространения войны - чтобы даже если остальной мир сгорит, по крайней мере, Западное полушарие останется в безопасности".



Роуз сетует, что "Вашингтон наблюдал, как Япония вторглась в Китай, Италия вторглась в Эфиопию, а нацистская Германия угрожала Европе, и ничего не предпринял. Президент Франклин Рузвельт сам не был сторонником интервенции, но он неохотно осознал, что изоляция Соединенных Штатов от Европы и Азии только увеличивает риск всеобщей войны, одновременно препятствуя готовности Америки к ней. Он пытался убедить Конгресс и общественность предоставить ему большую гибкость в политике, чтобы помочь дружественным странам, находящимся в опасности, но безуспешно. В 1940 году ярые изоляционисты объединились в комитете "Америка прежде всего", и только нападение Японии на Перл-Харбор в конце 1941 года заставило их голоса замолчать".



Затем автор рассказывает о благородных усилиях США по сохранению гармонии и процветания "посредством сочетания демократического мира, согласия великих держав, многостороннего сотрудничества и свободной торговли".



– И к чему этот сомнительный пафос? Причем здесь Трамп?



– Очень даже причем. Трампа упрекают в том, что он создал "новый изоляционизм": "Было легче защищать порядок на рубеже тысячелетий, когда американская мощь была на пике и ее гегемония в целом приветствовалась или, по крайней мере, принималась. Однако ряд военных злоключений и экономических проблем в новом столетии запятнали репутацию Вашингтона как мудрого, нравственного и компетентного государства. В конечном итоге восходящие державы, такие как Россия и Китай, бросили вызов американскому лидерству за рубежом, в то время как популисты внутри страны потребовали протекционизма и сокращения расходов. В очередной раз народное недовольство результатами активной глобальной внешней политики спровоцировало раскаяние покупателей, горькие взаимные обвинения и теории заговора. Люди говорят, что гнусные элиты обманом втянули страну в ненужные войны в Ираке и Афганистане. Они разбогатели на торговле с Китаем за счет чужих рабочих мест. Дональд Трамп пришел к власти на этой волне гнева и разочарования в 2016 году и с тех пор энергично проповедует старую изоляционистскую религию".



– Нельзя сказать, что американцы, упрекающие свои "гнусные элиты" в обмане, так уж не правы…



– Тут уж пусть сами друг с другом разбираются – в каждой избушке свои погремушки. Оппоненты упрекают Трампа в том, что он отверг послевоенный порядок, который был основан на, якобы, понимании причин неудач межвоенных лет: в современном мире внешняя политика стала командным видом спорта, а не индивидуальным.



Трамп, дескать, предпочитает протекционизм, а не свободную торговлю, конкуренцию, а не сотрудничество, и авторитаризм, а не демократию. Он возродил старый ярлык "Америка прежде всего". По его мнению, Соединенные Штаты не имеют реальной связи с миром за пределами своих границ.



– Однако, этих связей более чем достаточно и они весьма навязчивы. Взять ту же Европу, Украину. Есть опасения, что Трамп действительно лишит помощи американских вассалов?



– Роуз пишет, что когда на Украине в 2022 году начался военный конфликт, Вашингтон возглавил международную коалицию, чтобы поддержать Киев и помочь ему противостоять и выжить. Но в 2023 году продвижение Украины застопорилось, и Трамп восстановил контроль над Республиканской партией. По словам Роуза, Трамп "превратил поддержку Киева в партийный клин, требуя, чтобы его последователи примирились с Москвой и предали американского партнера. Чем больше восстанавливалась его политическая судьба, тем больше набирала обороты его попытка установить новую партийную линию. А теперь, благодаря противодействию его приспешников, помощь вот-вот прекратят".



Если Трамп проиграет, выражает надежду Роуз, более активное глобальное участие Америки снова станет возможным, Украине будет отправлена ​​дополнительная помощь, а либеральный международный порядок получит новую жизнь.



Но есть и опасения, что если Трамп победит, "все ставки будут отменены, и не только для Украины. Вполне вероятно, что во время второго срока разгневанный и наделенный полномочиями Трамп будет действовать быстрее, энергичнее и эффективнее для достижения своих целей, среди которых будет более изоляционистская внешняя политика".



– Это действительно так?



– Полагаю, что не совсем. На самом деле, внешняя политика Трампа – это псевдоизоляционизм. Достаточно вспомнить, что именно Трампом в 2019 году были введены жесткие санкции против России. Тут идет более тонкая игра: приостановку помощи Украине Трамп, скорее всего, хочет использовать в своих интересах – чтобы в случае его избрания эта помощь шла именно от него.



Кстати, перед своим уходом с поста президента в 2020 году, еще до начала спецоперации, Трамп продал Украине оружия на 510 млн долларов. Из оружия, переданного Трампом, убивали наших военнослужащих. Хотя при Обаме вся американская помощь сводилась к нелетальным средствам.



Что касается "мирных инициатив" Трампа, то они предполагают отказ от новых территорий и тоже неприемлемы для России. И на праймериз Трамп заявлял, что в случае отказа России от "мирного плана" по его образцу, он даст Украине больше, чем дал бы Байден.



– Странный "изоляционизм"…



– Противники Трампа, преследуя свои цели, сознательно "шьют" Трампу эдакий примитивный изоляционизм, который он отнюдь не проповедует, – мол, закроемся от всего мира. На самом деле Трамп намерен по-прежнему вмешиваться во все мировые дела, но уже неприкрыто преследовать интересы, выгоду исключительно Америки, не прикрываясь фиговым листком демократии, либерализма или, скажем, "жизнями черных, тоже имеющих значение". Вот истинное прочтение лозунга "Америка превыше всего".



Примерно той же логике следовал Фридрих Второй, набирая в свою армию всякий сброд из любых близлежащих государств, кроме своих собственных подданных: "Самое лучшее, когда пруссак сидит дома и даже не знает, что Пруссия воюет".



– У него такая же позиция и в отношении конфликта на Ближнем Востоке?



– А какая разница? Израиль, ставя цель "победы над ХАМАС", остро, даже критично нуждается в серьезной финансовой подпитке. Дать ее могут только Соединенные Штаты. Но решение о поддержке Израиля заморожено в Конгрессе, в чем демократы клянут Трампа и республиканцев в целом. Республиканцы в Конгрессе заблокировали экстренный перевод 14,1 миллиарда долларов на оборонную помощь Израилю. Трамп предложил преобразовать помощь Израилю, которая в настоящее время представляет собой грант, в кредит.



Но, опять же, дело не в "изоляционизме" республиканцев. Дело в предвыборных играх. Трамп хочет, чтобы Израиль получил помощь из его рук.



– Известно ли о конкретных намерениях Трампа в отношении Израиля?



– О них на днях попытались рассказать эксперты The Jerusalem Post в статье "Что бы сделал Дональд? Вот что мы знаем о том, как Трамп будет обращаться с Израилем и сектором Газа":



"Бывший президент США не опубликовал подробного плана войны, но аргументы Трампа и его сторонников сосредоточены на его поддержке Израиля во время его первого срока, а также на его позиции по отношению к Ирану, союзнику и спонсору ХАМАС.



В то время как многие из самых громких критиков Байдена обвиняют президента в слишком почтительном отношении к Израилю, Трамп занимает противоположную позицию: он говорит, что Байден подвергает Израиль опасности. Тем временем демократы утверждают, что изоляционистская направленность, непредсказуемость и сохраняющаяся враждебность Трампа по отношению к премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху также будут вредны для Израиля".



Эксперты приводят слова представителя Трампа в Израиле Дэвида Фридмана, сказанные Еврейскому телеграфному агентству: "Подход Соединенных Штатов будет заключаться в том, что Израилю необходимо выиграть эту войну, на него жестоко напали. И Соединенные Штаты не собираются контролировать войну на микроуровне. Они не собираются указывать Израилю, как победить".



Фридман сказал, что Трамп предоставит Израилю большую свободу действий, чем Байден, который оказывает давление на правительство Нетаньяху, чтобы оно было более точным в своих атаках. Напомню, Байден назвал бомбардировки Израиля "неизбирательными" и заявил, что их поведение было "чрезмерным".



То есть, пусть воюют, как хотят, любые средства хороши. Лишь бы победили.



А некоторые из еврейских союзников Трампа хотят, чтобы он занял еще более жесткую позицию в отношении ХАМАС в Газе, в том числе предлагают ему, когда он вновь станет президентом, сократить гуманитарную помощь на этой территории, которая, как предупредили группы помощи, находится на грани голода.



"Байден напрямую помогает террористам ХАМАСа", - заявила в декабре на X (ранее Twitter) Хая Райчик, которая руководит правой социальной сетью LibsOfTikTok. Она приложила скриншоты статей, в которых утверждается, что гуманитарная помощь доходила до ХАМАС, а не до гражданского населения Газы.



– Какова позиция Трампа по "палестинской проблеме"?



– Напомню, что Трамп прервал контакты с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом, когда Аббас возражал против признания Трампом Иерусалима столицей Израиля в 2017. Фридман пообещал, что Трамп не будет оказывать давление на Израиль, как это делает Байден, чтобы он принял базирующуюся на Западном Берегу Палестинскую администрацию в качестве замены ХАМАС в секторе Газа в сценариях "на следующий день". Байден же утверждает, что ПА после реформ является лучшим вариантом для функционирующего палестинского правительства в секторе Газа.



– Известно, что Трамп с особой пристрастностью относился к Ирану. Что-то изменилось?



– Таких изменений не замечено. Напомню, в 2018 году Трамп вышел из ядерной сделки, заключенной с Ираном Бараком Обамой, и ввел более строгие санкции против Ирана. Благодаря этому, считает Трамп, "Иран был разорен, и у них не было денег для ХАМАС и "Хезболлы". У них не было денег ни на что. Все эти террористические группы злились на Иран, потому что он им не платил, и все террористические группы распадались. Если бы я был президентом, Израиль никогда бы не подвергся нападению".



Произраильские деятели, поддерживающие Трампа, также отмечают, что Касем Сулеймани, иранский военачальник, был убит в 2020 году по команде Трампа.



"Трамп не хотел вступать в войну с Ираном, но он был готов применить силу за пределами Ирана против Ирана", - сказал в интервью Джоэл Поллак, главный редактор Breitbart News, правого новостного издания, которое поддерживало Трампа в выборах 2016 и 2020 годов.



– Каковы на самом деле последствия антииранской политики Трампа? Эти действия действительно были столь эффективны, как он утверждает?



– На самом деле нет никаких доказательств того, что группировки, финансируемые Ираном, распались в 2020 году, как говорит Трамп. Впрочем, в конце октября в Конгрессе Габриэль Норонья, аналитик консервативного Еврейского института национальной безопасности Америки, заявил, что Иран действительно сократил финансирование ХАМАС. Санкции Трампа вынудили ХАМАС принять "план жесткой экономии".



Зато экспорт иранской нефти резко возрос. Но изменения произошли главным образом потому, что Китай отдает предпочтение дешевой и высококачественной иранской нефти. По словам Норонья, Иран возобновил финансирование террористической группировки в Газе, и сейчас оно находится на "рекордном уровне".



– Байден проводил в отношении Ирана более мягкую политику?



– Не сказал бы. Наоборот, Байден даже добавил антииранских санкций. Но советники Трампа раскритиковали Байдена за прошлогоднюю сделку, по которой освобождение иранских активов на сумму 6 миллиардов долларов было обменено на свободу американцев, содержащихся в иранских тюрьмах. Представители администрации Байдена заявляют, что деньги строго контролируются и доступны только для гуманитарных целей. Однако сторонники Трампа утверждают, что миллиарды пошли на эскалацию региональной агрессии Ирана.



– Получается, внешняя политика Трампа – пресловутая "вещь в себе"?



– Внешняя политика – сама по себе загадочная штука. Это – искусство говорить лающей на тебя собаке ласковые слова до тех пор, пока не подвернется подходящий булыжник.



Вот и главный редактор Breitbart News Поллак считает, что Трамп в переговорах с ХАМАС был бы готов занять более жесткую позицию - он использовал бы палку (речь идет о военных базах США в странах Персидского залива). По мнению Поллака, Трамп сказал бы лидерам ХАМАС, которые все еще скрываются в секторе Газа: "Я позволю вам выжить индивидуально, вы можете присоединиться к своим друзьям-миллиардерам в изгнании, если вы отдадите заложников".



У него, считает Поллак, более широкий набор инструментов, потому что он готов мыслить нестандартно и быть непредсказуемым.



Андрей Яшлавский Источник - МК

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710020100





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Закон по вопросам трансфертного ценообразования одобрили сенаторы

- Женщины Казахстана в политической истории. Часть 1. Советский период

- Как в казахской степи эмансипировали женщин

- Минобороны Казахстана опровергло слухи о переговорах по поставкам оружия для нужд ВСУ

- Настоящий альтруист

- Национальный Банк предупреждает об участившихся случаях мошенничества с использованием мессенджеров

- Рабочий график главы государства

- Конференция, посвященная 30-летию маслихатов, пройдет в Астане

- Мажилис одобрил законопроект по снижению закредитованности граждан в первом чтении

